Naučnici otkrili nevjerovatne podatke o flaširanoj vodi: Nakon ovoga je nećete piti

Naučnici su otkrili da plastične boce s vodom sadrže mikroskopske čestice plastike koje mogu dospjeti u jetru, bubrege, mozak, pa čak i do posteljice nerođene djece, izvještava CNN.

Prema istraživanju provedenom na Univerzitetima Columbia i Rutgers, jedna litra flaširane vode prosječno sadrži 240.000 fragmenata mikroplastike. Ove mikroskopske čestice nastaju raspadom većih plastičnih predmeta i prisutne su u mnogim proizvodima, od kozmetike i sredstava za čišćenje do jednokratnih plastičnih boca.

Naučnici su analizirali uzorke triju najpopularnijih brendova flaširane vode i otkrili sedam različitih vrsta plastike. Među njima su poliamid (vrsta najlona), polietilen tereftalat (PET), koji je član obitelji poliestera, i polistiren, čest u ambalaži.

Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, sugerira da mikroplastika u vodi uglavnom potječe iz plastičnih boca. Daljnje istraživanje pokazalo je da bubrezi najviše pate zbog mikroplastike. Studija objavljena u Communications Biology otkrila je da mikroplastika u vodi prenosi Benzo(a)piren (BaP), policiklički aromatski ugljikovodik koji može uzrokovati rak, genetske mutacije i smanjenu plodnost, prema podacima Europske agencije za hemikalije (ECHA).

BaP je također vrlo toksičan za vodeni svijet, može izazvati alergijske reakcije na koži, a sada je potvrđeno da uništava crijevnu stijenku, oštećuje bubrege i izaziva upale u tijelu.

Dobra vijest je da unos mikroplastike možete značajno smanjiti jednostavnim promjenama u svakodnevnim navikama. Ključni korak je izbacivanje flaširane vode i korištenje kvalitetnih filtera za vodu. Prema studiji objavljenoj u Genomic Pressu, prelazak na filtriranu vodu može smanjiti unos mikroplastike s 90.000 na samo 4.000 čestica godišnje.

“Potpuno uklanjanje mikroplastike nije realno, ali možemo značajno smanjiti izloženost eliminiranjem glavnih izvora,” navode istraživači.

Društveni savjeti za smanjenje unosa mikroplastike uključuju: pohranjivanje hrane u staklenim posudama umjesto plastičnih, korištenje metalnih slama umjesto plastičnih, pažnja na unos plodova mora jer ribe često unose mikroplastiku iz okeana, korištenje pamučnih vrećica umjesto plastičnih i odabir odjeće od prirodnih materijala, jer sintetičke tkanine također otpuštaju mikroplastiku.

Ovo istraživanje dodatno potvrđuje kako plastika utječe na ljudsko zdravlje i naglašava važnost pronalaženja alternativa u svakodnevnom životu, Prenosi Radiosarajevo.

