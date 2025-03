Veliki horoskop za VLADAVINU OVNA (20.3.-19.4.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Bikovi, nešto ključa ispod površine pa je jako važno da si ove sezone Ovna date vremena da to dekodirate. Ukupno pet astroloških utjecaja aktivirat će vašu 12. kuću podsvjesnog uma, što znači da ste u procesu transformacije—možda tako što ćete provesti neko unutarnje istraživanje kako biste shvatili svoje sljedeće korake. To znači da će ove sezone biti više pitanja nego odgovora, stoga je važno da budete strpljivi sami sa sobom. Vage, ako ste slobodni, u ovom trenutku možete čak započeti vezu za koju se čini da je suđena ili koja dolazi u vaš život s vrlo specifičnom svrhom. Važno je imati na umu da Neptun, planet iluzije, ulazi u vašu sedmu kuću partnerstava i veza. Budući da je Neptun planet koji nema granica, ključno je da uvijek budete svjesni njegovog utjecaja kada je u pitanju preuzimanje obveza. Dok Neptun također donosi romantičnu i gotovo glamuroznu želju za stapanjem s drugom osobom, također može unijeti zabunu oko toga gdje drugi završavaju, a gdje vi počinjete.

Ovan

Ovo je nevjerojatno važna solarna sezona za vas i to ne samo zato što je vaš rođendan. To je također zbog potpuno novog osjećaja identiteta koji se rađa. Toliko se aktivnosti događa iza kulisa, što zahtijeva da prihvatite duboku količinu introspekcije, odmora i predaje! Osjećat ćete potrebu da dulje budete sami sve do 6.4., kada će Merkur biti retrogradan u vašem sektoru snova, odmora i samoće.

Dok duboko istražujete dušu, vratite se na ono što se događalo u vašem životu oko travnja/aprila 2024. – ovo je bio posljednji put da je u vašem znaku bila pomrčina Sunca za vrijeme mladog Mjeseca, što bi moglo pružiti naznake o tome što će ultra-snažna pomrčina Sunca u Ovnu od 29.3. značiti za vas.

Sada vam se otvaraju nova vrata i što god prođe kroz njih, najvjerojatnije će ostati u vašem životu dugoročno. Dva tjedna kasnije, na puni Mjesec 13.4. u Vagi, mogli ste vidjeti kako nestaju odnosi koji više nisu u skladu s osobom kakva postajete.

Ali najveća novost ove sezone je ulazak Neptuna, planeta duhovnosti, fantazije i mistike u vaš znak. Ovo je nevjerojatno važno, jer ono što Neptun nastoji jest produhovliti vaš život nadahnjujući vas da istražite nematerijalnu stranu života. Dok Neptun započinje svoje 13-godišnje putovanje kroz vaš znak, mogli biste odlučiti započeti ili novu duhovnu praksu ili, alternativno, kreativni hobi.

Obratite pozornost na sve intuitivne poruke koje primite oko 15.4., kada se Merkur, koji se sada kreće direktno, susreće s Neptunom u vašem znaku. Sve poruke ili događaji koji se sada dogode pregled su vaše dugoročne budućnosti!

Bik

Nešto ključa ispod površine pa je jako važno da si ove sezone Ovna date vremena da to dekodirate. Ukupno pet astroloških utjecaja aktivirat će vašu 12. kuću podsvjesnog uma, što znači da ste u procesu transformacije—možda tako što ćete provesti neko unutarnje istraživanje kako biste shvatili svoje sljedeće korake.

To znači da će ove sezone biti više pitanja nego odgovora, stoga je važno da budete strpljivi sami sa sobom. Ako si dopustite da prigrlite introspekciju, vaša duhovnost može doseći potpuno novu razinu, posebno tijekom ultra-snažne pomrčine Sunca 29.3..

Neptun, planet snova, intuicije i mistike, ovdje igra važnu ulogu, inicira vas na 13-godišnje putovanje koje uključuje razvoj vaše intuicije, kao i jaču povezanost sa vašim snovima. Pokretanje dnevnika snova mogla bi biti jedna od aktivnosti koja će vam pomoći da se uskladite s Neptunovim vibracijama, budući da ovaj planet osigurava da vaš unutarnji svijet postane puno uzbudljiviji i šareniji.

12.4. je prilično veliki dan za vas, jer tada vaš planet, Venera, ide direktno. Iako će Veneri trebati neko vrijeme da se kreće uobičajenom brzinom, počet će šaputati neke od odgovora na pitanja koja ste si postavljali posljednjih nekoliko tjedana.

Ovosezonski puni Mjesec 13.4. donosi jasnoću oko toga koje projekte morate nastaviti razvijati i slijediti, kao i neke od projekata vezanih uz karijeru koji više nisu u skladu s vašim fokusom.

Blizanci

Ovan vlada vašom jedanaestom kućom zajedništva i suradničkih partnerstava, tako da ćete sigurno vidjeti puno društvenih aktivnosti u ovom području svog života. Očekujte da će neke veze prekinuti ili biti transformirane, jer će Venera i retrogradni Merkur otkrivati ​​važne informacije do kraja ožujka/marta.

Uostalom, retrogradna Venera znači preispitivanje i promišljanje vaših društvenih obveza. To može uključivati ​​promjene u grupama kojima pripadate, kao što su, na primjer, vaši prijatelji sa sata joge, članovi vašeg knjižnog kluba, a možda čak i neki od umreženih ljudi s kojima se družite.

Ako do početka sezone preispitujete načine na koje želite trošiti svoju društvenu energiju i vrijeme, pun Mjesec u Vagi 13.4. jasno će vam pokazati koje grupe i prijateljstva odgovaraju vašoj budućnosti.

Najveća novost ove sezone je Neptun koji napušta vaš sektor karijere 30.3.. Od 2011. određena je razina konfuzije utjecala na vaš karijerni put, ali je također potaknula kreativnost.

Sada ćete doživjeti veću jasnoću svojih profesionalnih ciljeva i duševne svrhe. 15.4. izvrstan je dan za meditaciju i razmišljanje o tome kako je Neptun oblikovao vaš život u proteklih trinaest godina—ta ista energija sada će utjecati na vaša prijateljstva i suradnje.

Rak

Vaš sektor karijere prima puno aktivnosti ove sezone pa očekujte neka kretanja i promjene ovdje. Retrogradna Venera i Merkur ujedinit će snage kako bi vam pomogli pregledati i revidirati ne samo važne projekte nego i vaše dugoročne ciljeve u karijeri.

Važno je znati da promjene koje se događaju u ovom području vašeg života, dugoročno gledano, služe puno dužem tranzitu i višoj svrsi. Tada na scenu stupa pomrčina Sunca mladog Mjeseca od 29.3. koja bi čak mogla biti nastavak pomrčine koja se dogodila na istom području u travnju/aprilu 2024.

Sada se otvaraju nova vrata u načinu na koji se odnosite prema svojim dugoročnim ciljevima, zbog Neptuna, planeta snova, duhovnosti i fantazije, koji ulazi u vaš sektor karijere.

Naučiti teći s Neptunom donijet će nevjerojatno važnu energiju na koju ćete se s vremenom naviknuti, ali u početku biste mogli osjetiti zbunjenost u vezi s smjerom u kojem ide vaša karijera.

Zatvarate sezonu Ovna na vrlo visokoj noti s Marsom, planetom nagona, ljutnje i intenziteta, koji napušta vaš znak nakon što je bio tamo od 6.1.. 17. travnja/aprila bilo bi dobro vrijeme da se osvrnete na ono što se dogodilo u vašem životu od listopada/oktobra 2024. Šanse su da vam je Mars pomogao obraditi mnoge osjećaje koji su neko vrijeme bili zaglavljeni u vašoj psihi. Čestitajte sebi, jer završavate 6-mjesečnu duboku transformaciju!

Lav

Dok se čini da se svi osjećaju pomalo umorno tijekom sezone pomrčina, sigurno ćete se osjećati puni energije kada Sunce uđe u Ovna. Možda ćete se čak osjećati spremnima za potragu, istraživanje, jer će se vaše tijelo, kao i vaš duh, početi osjećati ugodnije nego u prethodnih nekoliko tjedana.

Pomrčina Sunca mladog Mjeseca 29.3. potiče vašu želju da izvučete više od života i može vas odvesti do te mjere da se upišete na tečaj ili tečaj koji nastoji proširiti vaše znanje kao i vašu cjelokupnu životnu filozofiju. Tada Neptun ulazi u područje vašeg života koje vlada putovanjem i učenjem, tako da bi vas dugoročno Neptun mogao inspirirati da počnete putovati preko oceana kao način da proširite svoj um, kao i osjećaj duhovnosti.

Ako ste slobodni, Neptun koji napušta vaš sektor intimnosti pomoći će vam da razjasnite što je to što želite u vezi, kao i koje biste karakteristike željeli da posjeduje ozbiljan romantični partner.

Ako ste već romantično vezani, očekujte da ćete prvo povesti neke razgovore o novcu ili granicama kada Venera uđe u vaš sektor intimnosti 27.3., a posebno jer retrogradni Merkur ulazi u isto područje vaše karte 7.4.. Upamtite da se retrogradna Venera odnosi na preispitivanje načina na koji pristupamo našim najbližim vezama, a to posebno vrijedi za vas tijekom sezone Ovna.

Očekujte da ćete doći do zaključka tijekom vremena kada 13.4. stigne puni Mjesec u Vagi, jer tada dolazi do vrhunca mnogo transformacija iz proteklih nekoliko mjeseci.

Djevica

Nadovezujući se na teme koje je donijela pomrčina Mjeseca krvavog mjeseca 14.3., sezona Ovna obećava transformaciju. Ovo je posebno istinito kada je vaš planetarni vladar, Merkur, retrogradan do 7.4.. Tijekom svog retrogradnog kretanja, Merkur također radi s retrogradnom Venerom, a sve to znači da su vaši odnosi za reviziju i obnovu.

Ako ste u ozbiljnom partnerstvu, budite spremni na razgovore o granicama, novcu i tome kako se vaša veza razvija. Ovi razgovori vode do novog početka međusobnog povezivanja, kao što ćete vidjeti otprilike u vrijeme kada dolazi pomrčina Sunca 29.3..

Važno je biti otvoren za ovaj novi način međusobnog odnosa, jer tada Neptun, planet snova i duhovnosti, također ulazi u vaš intimni sektor. Počevši od sada, mogli biste primijetiti želju da se istinski stopite sa svojim partnerom, što je pozitivno za vezu sve dok ste uvijek svjesni da su granice važne da bi se veza razvijala zdravo.

Ako ste slobodni i osjećate se kao da ste bili zbunjeni s kojom osobom biste željeli postati ozbiljni, ova promjena Neptuna mogla bi donijeti zapanjujuće spoznaje.

Počevši od sada, proces podizanja nove veze na sljedeću razinu mogao bi biti puno jasniji i lakši, jer je s vremena na vrijeme Neptun unosio pomutnju kada su u pitanju uloge, kao i postavljanje granica.

Vaga

Ovan vlada vašom sedmom kućom odnosa, tako da će ovo biti vrijeme u kojem će vam puno fokusa biti na ovom području vašeg života. Međutim, ovaj fokus je više na pregledu vaših veza zbog retrogradnosti Venere i Merkura, koje ćete vrlo intenzivno osjećati do 29.3..

Dok provodite vrijeme razmišljajući o tome koji odnosi više ne pale vašu iskru kao i o vezama koje biste željeli izgraditi za svoju budućnost, pomrčina Sunca 29.3. zasigurno će vam pokazati put.

Ako ste slobodni, u ovom trenutku možete čak započeti vezu za koju se čini da je suđena ili koja dolazi u vaš život s vrlo specifičnom svrhom. Važno je imati na umu da Neptun, planet iluzije, ulazi u vašu sedmu kuću partnerstava i veza.

Budući da je Neptun planet koji nema granica, ključno je da uvijek budete svjesni njegovog utjecaja kada je u pitanju preuzimanje obveza. Dok Neptun također donosi romantičnu i gotovo glamuroznu želju za stapanjem s drugom osobom, također može unijeti zabunu oko toga gdje drugi završavaju, a gdje vi počinjete.

Pun Mjesec ove sezone događa se u vašem znaku i iako ćete ga sigurno osjetiti intenzivno, on stavlja točku na transformaciju koju ste doživjeli u svom sektoru karijere od siječnja ove godine pa čak i nakon toga. Ovo bi bio dobar trenutak da se osvrnete na to kako su se vaši ciljevi, projekti i težnje u vezi s karijerom promijenili od listopada/oktobra 2024. Kako su se vaš poticaj i ambicije promijenili od tada? Što ste naučili u ovom području svog života?

Škorpion

Ako ste se osjećali zaglavljeno, ovo je solarna sezona koja donosi promjenu energije! Ovan vlada vašom 6. kućom posla i dnevne rutine pa ako ste željeli biti više zaposleni na planu karijere, postoji mogućnost da će se to dogoditi. Dok retrogradnost i Venere i Merkura odgađa dolazak projekata, ultra-snažna pomrčina Sunca 29.3. mogla bi vam donijeti ili novi posao ili značajan projekt.

Osvrnite se na ono što se dogodilo u vašem životu u travnju/aprilu 2024. kako biste dobili malo više naznaka o tome što će ove pomrčine značiti za vas na osobnoj razini. U tom smislu, ulazak Neptuna u vašu 6. kuću posla najavljuje 13-godišnje razdoblje tijekom kojeg će kreativnost igrati mnogo veću ulogu u vašim svakodnevnim aktivnostima.

Ovo bi bilo stvarno dobro vrijeme za usavršavanje ili usvajanje novih kreativnih vještina, jer bi to moglo pokrenuti vašu karijeru u različitim smjerovima. Neptun vas također poziva da usvojite mnogo solidniju duhovnu praksu, bilo da je to meditacija, pjevanje ili vizualizacija.

17.4. je prilično važan dan za vas, obilježavajući ulazak vašeg planeta, Marsa, u Lava. Počevši od sada, osjećat ćete se puno više energije i motivirani za postizanje svojih ciljeva.

Zapravo, sljedećih šest do osam tjedana obećava da će biti vrlo produktivni. Još jedan astrološki utjecaj koji obećava da će vam vratiti mojo je crni mjesec Lilith koji ulazi u vaš znak 26.3.. Tijekom sljedećih devet mjeseci, ne samo da ćete se osjećati seksualnije, nego ćete se također osjećati žustrije u potrazi za svojim najdragocjenijim ciljevima.

Strijelac

Sezona pomrčina obično je vrijeme tijekom kojeg se većina nas osjeća pomalo umorno; vi biste se mogli osjećati puni energije. Ovan vlada vašom petom kućom romantike, kreativnosti i igre pa će vas svemir nadahnuti da jurite za svim tim stvarima jer na kraju dana učite se više fokusirati na svoj privatni život, a malo manje na svoju karijeru.

Ako ste slobodni, pomrčina Sunca 29.3. mogla bi pokrenuti prijateljstvo ili čak možda romansu, stoga pratite što ili tko dolazi u vaš život. Budući da će retrogradna energija sada biti vrlo aktivna, moguće je da se staro prijateljstvo ili stara romansa vrate radi ponovnog povezivanja ili zatvaranja.

Dani između 27.3. i 7.4. zahtijevat će od vas da se spustite u sjećanje. Tada će i Venera i Merkur biti retrogradni u vašem sektoru doma, možda tražeći od vas da zatvorite nedovršene situacije ili možda izliječite osjećaje koji u vašoj prošlosti nisu bili ispravno obrađeni, a koji bi mogli biti povezani s obitelji i podrijetlom.

U tom smislu, velikodušni pomak planeta Neptuna 30.3. iz Riba u Ovna mogao bi se činiti kao magla koja vam se diže s ramena. Još više jasnoće stiže kako sezona bliži kraju i mjesec postaje pun 13.4.. Ako ste imali poteškoća s tim gdje živjeti ili kako doista pustiti korijene, to više neće biti slučaj.

Čestitajte sebi, jer ste pretrpjeli jedan od najzbunjujućih tranzita u svom životu. S druge strane, ono što vas je Neptun naučio je da pokažete suosjećanje i naučite kako živjeti otvorenog srca.

Jarac

Veliki pomaci su na pomolu! Retrogradna Venera i Merkur u Ovnu do kraja ožujka/marta traže od vas da svoj um usmjerite prema kućnom životu. Možda postoje promjene unutar vaše obiteljske dinamike, unutar vaših najbližih odnosa ili možda s vašim romantičnim partnerom. Sve ovo dovodi do jednog stvarno značajnog novog početka kako dolazi pomrčina Sunca 29.3..

Možda sada primate novu energiju u svoj dom, kao i novi način suživota sa svojom obitelji ili možda čak sa svojim cimerima. Već sljedećeg dana, Neptun, planet duhovnosti, misticizma i snova, ulazi u vašu 4. kuću za ono što će na kraju biti trinaestogodišnji boravak.

Iako se ponekad možete osjećati zbunjeno oko najprivatnijeg područja vašeg života, ono što Neptun nastoji učiniti je da vas produhovi na najdubljoj razini. To znači da ćete biti pozvani da se usredotočite na sve što nije opipljivo, poput duhovnosti, misticizma, kao i samoosjećanja i suosjećanja za druge. To također može značiti usvajanje novog hobija kao i produbljivanje duhovne prakse.

Posljednji dani sezone obećavaju da će biti bogati budući da pun Mjesec 13.4. u Vagi donosi završetak vrlo značajnog projekta vezanog za karijeru.

Možda ste radili na ovom projektu već neko vrijeme, konkretno 6 mjeseci – pa dajte si vremena za slavlje. 17.3. Mars konačno napušta Raka, što znači da se duboka transformacija koju ste doživjeli u proteklih 6 mjeseci sada bliži kraju—čestitamo!

Vodenjak

Ovo vrijeme obećava da će biti puno posla, budući da Ovan vlada vašom 3. kućom komunikacije pa to znači da ćete biti zauzeti pisanjem, govorom ili važnim sastancima. Važno je znati da će Merkur biti retrogradan u vašem komunikacijskom sektoru između 20. i 29.3., stoga je izuzetno važno da obratite pozornost na razmjene koje se odvijaju u tom razdoblju, kao i na tehnologiju koju koristite za komunikaciju.

Između 27.3. i 7.4. ove dvije retrogradnosti zahtijevat će od vas da pogledate svoje financije. Ovo bi bilo vrijeme da pauzirate kupnju bilo kojih skupih artikala, jer se možda neće pojaviti kako očekujete.

Što se dogodilo za vas oko travnja/aprila 2024.? Ovosezonska ultra-snažna pomrčina Sunca 29.3. odjekuje sličnim temama, otvarajući vrata nekim velikim počecima koji se odnose na način na koji komunicirate. Dakle, ako je ikada bilo vremena da počnete pisati svoju knjigu ili pokrenuti svoj podcast, dobit ćete nebesko vodstvo da to učinite.

Ovo je također vrijeme kada Neptun, planet inspiracije, poezije i umjetnosti, ulazi u vašu treću kuću, tako da inspiracija obećava da će biti tu sljedećih trinaest godina.

Ovo je također sjajno kada su u pitanju vaše financije, budući da je Neptun putovao kroz vaš novčani sektor zadnjih trinaest godina. Kao intelektualnom znaku, ovo će vam se vjerojatno svidjeti, jer ulazite u vrijeme u kojem će vaš intelekt imati puno više prilika da se izrazi na uzbudljive nove načine.

Ribe

Sezona Ovna je nevjerojatno važna sezona za vas. Retrogradna Venera i Merkur u vašem znaku između 27.3. i 7.4. najavljuju velike promjene u načinu na koji pristupate svijetu oko sebe. Ove retrogradnosti su jako važne jer vam pomažu da zatvorite stvarno veliki ciklus, 13-godišnji ciklus Neptuna u vašem znaku.

Posljednjih 13 godina Neptun je u velikoj mjeri produhovljivao vaš život pa je moguće da ste tijekom tog vremena pronašli duhovne prakse poput astrologije, kanaliziranog pisanja ili meditacije.

30.3. Neptun ulazi u vašu drugu kuću novca i vrijednosti pa je važno znati da, dok se s vremena na vrijeme možete osjećati zbunjeno oko toga što vam je najvažnije kao i na što potrošiti svoj teško zarađeni novac, najvjerojatnije želite uložiti više svog vremena i truda u stvari koje nisu nužno opipljive.

Na kraju, Neptun vlada svime što nije opipljivo u našem postojanju. Iz tog razloga, ovo nije vrijeme za kupnju velikih artikala, jer će vam trebati neko vrijeme da se naviknete na ove dugoročne energije.

U travnju/aprilu 2024. doživjeli ste novi početak vezan uz vaše financije, možda otvaranjem posla ili uspostavljanjem novog načina organiziranja novca. Slična energija dolazi s pomrčinom Sunca 29.3., koja obećava da će barem donijeti novi početak u načinu na koji zarađujete, ali i trošite novac, piše atma.

Narayana Montúfar

