Retrogradna Venera: Treba li se vratiti bivšima?

Vječito pitanje svih pitanja kada se na nebu pojavi retro Venera: Treba li se vratiti bivšima?

I vrte se sjećanja i vraćaju nas mislima i zrak miriše na neke prošlosti. I kao da smo magnetom privučeni kada čujemo taj glas. Opip dodira. Tu poruku nad svim porukama. Jer ponekad smo dugo čekali na to, a ponekad i predugo. I nisu to samo bivše ljubavi, to su svi naši nekad akteri života. Prijatelji. Ljubavnici. Partneri. Prilike. Poslovi. I opet se nude i opet su kao tu.

Ljudi koji nam se sada javljaju su ljudi s kojima nešto još uvijek nismo završili. To ne znači da nužno moramo ući u odnos i da će odnos biti bolji. To ne znači ni da nam se ti ljudi vraćaju jer nas vole. To ne znači niti da će sve prekinute priče u vrijeme retro Venere biti obnovljene. Neke neće. Neke će zauvijek puknuti jer ih više ne veže ni ljubav ni karma ni sudbina.

I onda imamo taj trenutak koji prelama sve u nama. Biti ili ne biti. Oprostiti ili ne? Zatvoriti vrata, okrenuti se ili otići?

Ljudi nam se vraćaju da testiraju naše granice, naše emocije, naše stavove. Da vide koliko smo jaki ili slabi. Ne na njih već na sebe. Jesmo li i koliko naučili iz prošlosti i prekida i jesmo li savladali sve lekcije odnosa. Nema univerzalnog odgovora na ovo pitanje.

Za nekoga je retro Venera dobar period za pomirenje, za nekoga nije, to ovisi o usporednim horoskopima između vas i vašeg “partnera”.

Trenutačno na nebu imamo retro Veneru u Ovnu, koja predstavlja sve hitre, strastvene i brze poteze. Sve ljude vođene seksualnom energijom. Sve one “vatromete” koje nismo ispalili. Ni gledali. Sve vatre koje su prerano izgorjele. Sva “zaletavanja” unazad u nešto što može brzo “eksplodirati” i završiti.

Energija nestrpljenja. Hoda po užarenoj žici. Rizika koji se mnogima neće isplatiti. I zato oprezno do 27.3. kada Venera prelazi u Ribe.

U Ribama će Venera biti do 12.04. Tu je ona egzaltirana. Pomalo nedodirljiva. Puna snova, nade i optimizma. Puna platonskih ljubavi, onih na daljinu, kao i onih u trokutima. Ovo je period kada vraćamo “filmove” u glavi i doznajemo neke detalje koji su izostali. Neke istine izlaze na vidjelo.

I možda shvaćamo da nismo jedini nekome ili on nama. Možda nas ima više u istoj priči. Razotkrivaju se tajne, prevare i padaju maske idealizacije. Ovo je period kada moramo jasno postaviti svoje granice jer se lako brišu. I lako ih brišemo pred nekima. Praštamo, a je li baš sve za oprostiti? Pitaj se. Pitaj me.

Dok je na nebu retrogradna Venera najbitnije je ne donositi nikakve bitne odluke. Ni prekide ni pomirenja. Ostavite to za direktni hod. U međuvremenu ovaj period iskoristite za introspekciju.

Jeste li zaista novi ljudi ili nastavljate na starim korijenima koji su već popucali? Traži li vas netko jer vas voli ili ste mu samo lako dostupni? Jeste li naučili sve lekcije nekih odnosa ili padate na istim ispitima zrelosti?

U konačnici, javljaju li vam se bivši ili vi njima jer se za nešto bolje niste ni pripremili? Vrijeme će otkriti. Ili vaš astrolog.

Što god da je, zapamtite jedan dobar citat Deuma de Magie: “Dolazi vrijeme kad će vas sve to jeftino koštati skupo. I stavovi i prodaja i ponašanje.” A ja bih nadodala i ljudi. Zar ne?

Sanja Paraminski

