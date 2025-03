Evo šta nam donosi retrogradni Merkur (do 26.4.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Strijelci, retrogradno proljeće lekcija je strpljenja u ljubavi. Ako želite brzu vezu, Merkur predlaže da usporite. Impulzivnost može dovesti do razočaranja. Ribe, izbjegavajte velike kupnje i ulaganja do kraja travnja/aprila. Umjesto toga, usredotočite se na pregled proračuna i ispravljanje starih grešaka kako biste do svibnja/maja mogli postići financijsku stabilnost.

U ožujku/martu i travnju/aprilu očekuje nas teška astrološka kombinacija: retrogradni Merkur proći će kroz dva energetski potpuno različita znaka – Ovna i Ribe. Hajde da shvatimo kako će to utjecati na vaše raspoloženje, planove i osobne granice.

U ovom razdoblju bolje je suzdržati se od potpisivanja važnih dokumenata, velikih kupnji i pokretanja novih projekata. Ali vraćanje starim idejama, revidiranje sporazuma i davanje druge prilike vrlo je dobro vrijeme. Možda će netko iz prošlosti zaviriti u vaš život, pojavit će se prilika da ispravite staru grešku.

Ključni datumi:

31.3. – Merkur se vraća u znak Riba;

7.4. – Merkur postaje direktan u Ribama;

17.4. – Merkur se vraća u Ovna;

26.4. – kraj post-retrogradne sjene.

Ovan je znak asertivnosti i vodstva, dok je Riba simbol sanjarenja i nježnosti. U ovom duetu krije se unutarnji sukob: s jedne strane želite djelovati brzo i odlučno, s druge strane postoji potreba da se povučete i sredite svoje osjećaje.

Tijekom prve polovice retrogradnog hoda, dok Merkur luta kroz Ovna, možete se osjećati kao da je vaše uobičajeno samopouzdanje poljuljano. Javljaju se sumnje u vlastite odluke, stare razmirice, a želja da sve kontrolirate može dovesti do nepotrebne drame. Ovo vrijeme vas uči da prepustite – ponekad je bolje napraviti korak unatrag i razmisliti prije nego što postupite brzopleto.

Kad se Merkur vrati u Ribe – od 31.3. do 7.4., bit će teže snalaziti se u stvarnosti. Planovi se mogu raspasti, a vaša intuicija može početi otkazivati. Međutim, ovo je odlično vrijeme za unutarnji rad: analizirajte prošlost, oprostite stare pritužbe i slušajte sebe.

Od 17.4., kada Merkur ponovno uđe u Ovna, bit će prilika za ponovno preuzimanje kontrole nad situacijom. Ali zapamtite lekcije retrogradnosti: ne biste trebali uvijek sebe stavljati na prvo mjesto. Možda je sada važnije udružiti se s drugima, naučiti pregovarati i pronaći balans između svojih i tuđih interesa.

Što čeka svaki horoskopski znak tijekom retrogradnog Merkura

Ovan

Za vas, Ovnove, ova retrogradnost je osobni izazov. Od 15.3. Merkur počinje svoje povratno putovanje u vašem znaku, tjerajući vas da preispitate vlastitu osobnost i komunikaciju.

Pokušajte biti blaži u riječima – vaša iskrenost može buknuti poput iskre i izazvati nepotrebne sukobe. Razdoblja sumnje u vlastite ciljeve i odluke su privremena.

Do 7.4. pojavit će se dugo očekivana jasnoća, a vi ćete se vratiti svom uobičajenom samopouzdanju, spremni osvojiti svijet.

Bik

Ova retrogradnost otvara vrata vašeg unutarnjeg svijeta. Počet ćete primjećivati ​​detalje koji su prije izmakli vašoj pozornosti: lažna uvjerenja, emocionalne blokade ili toksične navike.

Možda je vrijeme da iskreno porazgovarate sami sa sobom – koji vas obrasci koče da krenete naprijed?

Ovo je razdoblje iscjeljivanja i otpuštanja prošlosti, stoga ga iskoristite za unutarnji rad, a ne za samokritiku.

Blizanci

Pripremite se za iznenađenja u komunikaciji! Merkur će dotaknuti vaš društveni krug, iznijeti na vidjelo stare nesporazume i neriješene razmirice.

Mogu se pojaviti neočekivana otkrića o prijateljima ili kolegama. Važno pravilo je ne donositi prebrze zaključke.

Do kraja retrogradnosti postat će jasno koje veze vrijedi ojačati, a koje ostaviti u prošlosti.

Rak

Vrijeme je da preispitate svoje ambicije u karijeri! Retrogradni Merkur vas uči o ravnoteži između rada i odmora.

Prekomjerni rad može dovesti do propuštanja rokova ili tehničkih grešaka. Iskoristite ovo razdoblje da razbistrite glavu i shvatite kamo doista želite dalje.

Ponekad je korak unatrag samo poticaj prije novog početka.

Lav

Vaša uvjerenja su na kušnji. Proljetna retrogradnost tjera vas da preispitate svoje stavove i svjetonazor.

Možda ćete shvatiti da su neke ideje zastarjele i koče razvoj.

Budite otvoreni za nova znanja, ali nemojte sve uzimati zdravo za gotovo – kritičko razmišljanje bit će vaš najbolji saveznik u ovom razdoblju.

Djevica

Ova retrogradnost vodi vas duboko u vlastitu dušu. Merkur će dotaknuti sferu intimnosti, izazivajući jake emocije i povećavajući ranjivost.

Mogući su nesporazumi s partnerima, ali oni će vam dati priliku da proradite stare traume.

Strpljenje i iskreni dijalog pomoći će transformirati odnos i izaći ćete iz retrogradnosti s jačom vezom.

Vaga

Vrijeme je da sredite svoj odnos! Retrogradni Merkur aktivira vašu potrebu za iskrenom komunikacijom, ali budite oprezni s tonom.

Pretjerana emocionalnost može dovesti do sukoba. Pokušajte prvo razumjeti partnerove osjećaje, a tek onda izrazite svoje.

To će vam pomoći da izbjegnete nepotrebnu dramu i izgradite povjerenje.

Škorpion

Vaše tijelo i um signaliziraju potrebu za odmorom. Retrogradnost će istaknuti umor i nagomilani stres.

Nemojte se bojati zatražiti pomoć – delegiranje zadataka i briga o sebi pomoći će vam da povratite snagu.

Što više pozornosti posvetite svome blagostanju u ovom razdoblju, brže ćete povratiti energiju i fokus.

Strijelac

Retrogradno proljeće lekcija je strpljenja u ljubavi. Ako želite brzu vezu, Merkur predlaže da usporite.

Impulzivnost može dovesti do razočaranja, piše The Day.

Umjesto toga, usredotočite se na izgradnju emocionalne intimnosti i strast neće nestati – samo će se pojačati kada Merkur izađe iz retrogradnog položaja.

Jarac

Emocije su na površini! Ova retrogradnost prisilit će vas da se suočite sa stvarima koje ste dugo odgađali, bilo da se radi o obiteljskim problemima ili osobnim traumama.

Umjesto da se skrivate iza oklopa, pokušajte nježno doživjeti te osjećaje.

Prihvaćanje prošlosti ključ je unutarnje slobode.

Vodenjak

Čest retrogradni scenarij za vas je konfuzija u komunikaciji. Izmiješane poruke, tehnički kvarovi, nesporazumi s voljenima – sve to može postati dio proljetnog kaosa.

Ali najvažnije je ne reagirati oštro.

Miran razgovor, čak i u napetoj situaciji, može pomoći u izbjegavanju prekida veza.

Ribe

Retrogradnost utječe na vaše materijalne resurse. Novac, troškovi, financijski planovi – sve će to zahtijevati reviziju.

Izbjegavajte velike kupnje i ulaganja do kraja travnja/aprila.

Umjesto toga, usredotočite se na pregled proračuna i ispravljanje starih grešaka kako biste do svibnja/maja mogli postići financijsku stabilnost, piše atma.

Facebook komentari