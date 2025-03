Marko Bošnjak progovorio o seksualnoj orijentaciji: Želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se

Gost emisije RTL Direkt Marko Bošnjak s voditeljicom Mojmirom Pastorčić govorio je o negativnim reakcijama na njegovu pjesmu “Poison Cake”.

Tom prilikom, pjevač je dao svoj komentar na uvrede koje je dobio radi svoje seksualne orijentacije. Inače, ranije je hrvatski svećenik pozvao na bojkot Marka i njegove pjesme, a oglasila se i hrvatska političarka koja je smatrala da njegova pjesma potiče na nasilje.

– Mislim da u crkvenim krugovima ima puno stvari na koje ljudi trebaju paziti. Svećenici bi trebali biti više svećenici, nego muzički kritičari i tražiti neka dublja značenja koja odgovaraju više njihovim ideologijama nego onome što zapravo moja pjesma jest – kazao je Bošnjak.

Govorio je i o tvrdnjama da je riječ o satanizmu za šta je kazao: “Ja znam koja je bila svrha, mi smo bili inspirisani bajkama o Ivici i Marici. Autori teksta su iz jednog inozemnog tima i skroz su to drugačije doživjeli, kao i ja. Svi možemo protumačiti pjesmu kako želimo. Ja znam da nije sotonistička, ali ako je nekome zabavno da je doživljava kao takvu – slobodno”.

U prethodnoj emisiji se voditeljica Mojmira osvrnula na negativne reakcije koje izaziva zbog svoje seksualne orijentacije te priznala da su na jednom od snimaka koji to tematizira morali isključiti komentare zbog količine uvreda.

– Ponosan sam na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvatanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome – istakao je.

Napomenuo je da je svjestan okruženja u kojem živimo.

– Ne čudi me, ali mi je u jednu ruku žalosno da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živjeti i ne skrivati se. To je nešto na što želim staviti fokus jer nema potrebe da živimo život neiskreno. Treba živjeti punim plućima i autentično. Ljudi koji su stvarno otvorenog uma i srca su ponosni jer sam njihove gore list koji je postigao nešto tako veliko. Ima i onih kojima sam sramota, ali mislim da je sramota njihova. Sramota treba promijeniti strane u današnjem društvu – kaže pjevač.

