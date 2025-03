Uvijek im nešto smeta: Tri horoskopska znaka koja najviše prigovaraju

Svi imamo onog jednog prijatelja (ili smo to mi) koji uvijek nađe nešto što “baš nije kako treba”. Vani je prehladno, pa je onda prevruće. Kava nije dovoljno jaka, a kad je jača, onda “tko to može popiti?”. Ako vam ovo zvuči poznato, velika je šansa da u društvu imate jednog od ova tri horoskopska znaka – prave majstore prigovaranja.

Djevica

Djevice su perfekcionisti, a kad nešto nije po njihovim standardima (što je često), to se mora reći – glasno i jasno. Njihovo prigovaranje dolazi s detaljnom analizom, pa ćete čuti točan razlog zašto je restoran iz 2018. bio bolji nego sada ili zašto je nova sezona serije koju gledate “jednostavno razočaranje”. Ako pitate Djevicu, one ne prigovaraju – one ukazuju na problem.

Škorpion

Škorpioni ne prigovaraju često, ali kad krenu, pripremite se za pravu predstavu! Oni ne vole sitne iritacije – njima sve mora imati težinu. Kad se Škorpion žali, to nije samo zato što je kiša pokvarila planove – to je zavjera svemira protiv njih. Njihova prigovaranja dolaze s dozom misterije i strasti, pa čak i obična gužva u prometu može postati epska priča o izdaji sudbine.

Jarac

Jarčevi su uvjereni da su oni realisti, ali zapravo su samo rođeni za prigovaranje. Ako je nešto dobro, moglo je biti bolje. Ako je nešto loše, to je kraj svijeta. Oni uvijek imaju neki “ali” u rukavu. Dobio si povišicu? “Super, ali znaš da ćeš sad više raditi.” Ideš na godišnji? “Fino, ali sigurno će padati kiša.” Njihova filozofija je jednostavna – bolje se pripremiti na najgore i biti u pravu, nego se previše nadati i razočarati, piše index.

