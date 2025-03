Ova rečenica ukazuje na to da vas partner planira ostaviti: Prepoznajte znak upozorenja

“Kada neko kaže: ‘Ne želim da te povrijedim’, on zapravo govori da vjeruje da gajite više osjećanja prema njemu nego on prema tebi. To znači da nisu u potpunosti predani vezi. Znaju da vam je jako stalo i postavljaju temelje da opravdaju svoje buduće loše ponašanje”, rekla je za Daily Mail.

Dodala je kako se ova rečenica zapravo uopće ne odnosi na vaša osjećanja, nego na pošteđenje njegove krivice.

“Ako vas neko ne vidi kao potencijalnog dugoročnog partnera i nema dovoljno jaka osjećanja prema vama, potencijalno shvata da vas može povrijediti. Ne moraju se osjećati krivim zbog toga jer su vas upozorili”, objasnila je.

Kada čujete: “Ne želim da te povrijedim”, Ward preporučuje da preispitate svoju vezu.

Ukoliko raskinete, ne dajte da vas to pokoleba kada je riječ o pronalasku ljubavi, prenosi Klix.

Facebook komentari