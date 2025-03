Koliko često je potrebno da perete kosu u toku sedmice

U svemu tome, tip kose, struktura vlasišta, životni stil i vanjski faktori imaju bitan utjecaj na to. Masna kosa zahtijeva češće pranje u odnosu na suhu. Osobe s masnom kosom najčešće moraju prati kosu gotovo svaki ili svaki drugi dan, dok one sa suhom kosom to mogu raditi i rjeđe.

Tanka kosa brže postaje masna pa je potrebno prati češće, dok se gusta i kovrčava kosa može prati rjeđe jer masnoća sporije dolazi do vlasišta. Osim toga, način života ima bitnu ulogu, pa shodno tome ukoliko se bavite sportom ili živite na mjestu gdje je zagađena okolina moguće je da ćete trebati češće prati kosu. Korištenje previše proizvoda može izazvati njihovo nakupljanje na vlasištu što zahtijeva češće pranje.

Frizeri savjetuju da prilagodite svoju rutinu pranja prema posebnim potrebama vaše kose. Potrebno je da prilagodite učestalost pranja prema vrsti kose i životnom stilu. Važno je da pratite kako vaša kosa reaguje na razne intervale pranja.

Kada birate proizvode, usmjerite se na blage šampone koji neće isušiti vlasište, posebno ako češće perete kosu. Regenerator nanosite samo na vrhove kose, izbjegavajući korijen kako biste spriječili brzo mašćenje vlasišta.

Temperatura vode je također bitna pa se savjetuje da izbjegavate previše vruću vodu jer može isušiti kosu, čineći je lomljivom i bez sjaja. Umjesto toga, koristite mlaku vodu koja je ugodna za vlasište.

Za osobe sa masnom kosom, suhi šampon je izuzetno koristan između pranja. On apsorbuje višak masnoće i osvježava izgled kose što vam omogućava da produžite vrijeme između pranja. Važno je da vremenom pronađete rutinu koja vam najbolje odgovara i koja će vašu kosu činiti zdravom i blistavom, prenosi Klix.

