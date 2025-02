Stručnjakinja otkriva veliku tajnu: Uradite ovo kako bi se ujutro probudili odmorni

Međutim, Dr. Deborah Lee, stručnjakinja za spavanje iz Doctor Foxa, u saradnji s Bed Factory Direct, uvjerava da postoje strategije koje mogu pomoći u borbi protiv ove iscrpljenosti i omogućiti da se probudimo osjećajući se odmornije.

Dr. Lee je dala nekoliko savjeta kako započeti jutro: “Možda je jednostavno uzeti neki bar za doručak ili staviti hljeb u toster, ali doručak bogat ugljikohidratima i proteinima pomoći će vam da se brzo probudite i osjećate budno. Jaja su izvrstan izvor proteina, pa ako imate vremena za pripremiti omlet s omiljenim mesom i sirom, to bi trebalo biti dovoljno. Previše slatki doručak, poput žitarica, može izazvati skok šećera u krvi, što vas može učiniti još umornijima ujutro.”

Također je istaknula prednosti jutarnje tjelovježbe: “Nema puno ljudi koji se ujutro bude i raduju se vježbanju. Međutim, istraživanja su pokazala da 30-minutni trening umjerenog intenziteta pomaže da se brže probudite i smanjite pospanost. Ne mora to biti neki intenzivan HIIT trening, čak i brza šetnja oko bloka pomoći će oporaviti umorne oči.” prenosi Radiosarajevo.

Na kraju, Dr. Lee je naglasila važnost održavanja cirkadijalnog ritma kako bi jutro bilo manje iscrpljujuće. Dr. Lee je podijelila vrijedne savjete o tome kako uskladiti vlastiti cirkadijalni ritam, prirodni ciklus koji signalizira kada je vrijeme za spavanje i buđenje. Naglasila je važnost rutine: “Vaš cirkadijalni ritam je obrazac koji vaše tijelo slijedi kako bi znalo kada je vrijeme za spavanje i kada za buđenje. Veliki faktor u tome je rutina, stoga je važno odlaziti na spavanje u isto vrijeme svake noći i buditi se u isto vrijeme svako jutro.”

Stručnjakinja je također istaknula važnost dosljednosti u svim dnevnim aktivnostima: “Nije samo vaša rutina spavanja koju treba održavati, već i obroci, rutina tuširanja i vrijeme kada isključujete tehnologiju. Možda će biti malo teže tokom vikenda, ali ako se držite toga, bit će vam puno lakše probuditi se u ponedjeljak.”

Za one koji koriste zavjese za blokiranje svjetla, Dr. Lee je predložila korisno rješenje: “Kada vaše oči vide svjetlo ujutro, to šalje signal vašem mozgu da je vrijeme za buđenje. Ako imate zavjese koje blokiraju svjetlost, to može zbuniti um. Investirajte u noćnu lampu koju možete upaliti odmah ujutro.

Objasnila je prednosti tih lampi: “Ove lampe se bude s vama, pa neće biti šok za oči kad iznenada zasja jaka svjetlost. Ipak, ako možete iskoristiti prirodnu svjetlost otvaranjem zavjesa i izlaskom van čim prije, to je još bolja opcija.”

Na kraju, Dr. Lee je spomenula jutarnji ritual kafe, koji mnogi smatraju neizostavnim: “Prirodno, kada se probudimo, prva stvar koju želimo učiniti je popiti kavu kako bismo se zaista probudili. Međutim, ne biste smjeli piti kavu odmah, već barem 45 minuta nakon buđenja jer će tada kofein imati najbolji učinak.”

