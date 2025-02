Astrolog imenuje 2 “zlatna” razdoblja 2025.: Prvo će doći vrlo brzo

Zapamtite ove datume, ili još bolje, označite ih u svom kalendaru.

Ponekad se svi trebamo odmoriti od užurbanosti svakodnevnog života kako bismo napunili baterije, razmislili i pronašli unutarnji mir. Astrologija nam može predložiti razdoblja kada je to najlakše učiniti.

Astrolog Cody Springer podijelio je u nedavnom videu na društvenim mrežama da pokušava svake godine identificirati vrijeme kada se svi planeti kreću direktno, bez retrogradnog kretanja. On ta razdoblja naziva “zlatnim razdobljem”.

Springer preporučuje da obratite pozornost na ta vremenska razdoblja kako biste ponovno razmislili o svojim ciljevima i promijenili svoju percepciju.

Springer tvrdi da će 2025. postojati dva razdoblja kada će život “dobiti posebno značenje”. Opisuje ih kao “vremena kada se sve događa kako treba”. To ne mora nužno značiti da će sve biti savršeno, ali u ovim trenucima moći ćete osjetiti da idete u pravom smjeru, unatoč mogućim poteškoćama i lekcijama koje život nosi.

Ta dva razdoblja su od 24. do 29.2. i od 19.4. do 2.5.2025. godine. Nijedan se planet neće ‘kretati u suprotnom smjeru’ na te datume. Sve što se događa ovih dana bit će prilika za sagledavanje situacije iz perspektive pa makar to pratili izazovi i prebrzi zaokreti sudbine.

Tijekom tog vremena imat ćete priliku jasno razumjeti koje korake treba poduzeti da biste prešli s jedne točke života na drugu.

Astrolog savjetuje da zapišete ove datume i zapamtite da sve što se događa u ovom trenutku ima posebno značenje i značaj za budućnost.

Razdoblja kada nijedan planet nije u retrogradnom kretanju smatraju se astrološki povoljnim, piše The Day. Retrogradno kretanje, s astrološke točke gledišta, vrijeme je za razmišljanje i preispitivanje onih područja života koja su pod kontrolom odgovarajućeg planeta.

Na primjer, retrogradni Merkur često se povezuje s problemima u komunikaciji i tehnologiji, što pruža priliku za poboljšanje komunikacijskih vještina, vježbanje strpljenja i fleksibilnosti, piše Atma.

Springer naglašava da godina puna retrogradnosti nije nužno loša stvar. Glavna poruka stručnjaka je nada. Čak i u trenucima neizvjesnosti, Svemir nas vodi i uči. Važno je postavljati pitanja: “Čemu me uče ovi događaji? Što mogu naučiti iz ovog iskustva?

