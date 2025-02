Ljubavni horoskop od 24. februara do 2. marta: Ovnovima bivši ne daju mira, Blizanci – neka se prepuste sedmici flerta

OVAN

Vaš vladar kreće direktno (brzinom puža), ali partnerska planeta Venera staje i kreće retrogradnim hodom. Što bi se reklo – iz tiganja u vatru. Sve ono što vas je kao par mučilo ili opterećivalo ne ide ka rešenju, već samo uzima drugi oblik, ali ostaje kao prepreka u odnosu. Sve razlike su i dalje vrlo izražene, a vama jedino preostaje da pronađete ono što vas spaja – pa makar to bila samo strast. Slobodni Ovnovi – ulazite u period kada bivši odjednom dobijaju neodoljivu potrebu da provjeravaju kako ste i šta radite.

BIK

Partnerski odnos će delovati kao da je sve na svome mjestu – komunikacija vam je dosta dobra (ok, ima tu i uspona i padova, ali suštinski – umijete da čujete jedno drugo i dogovorite se), društveni život je solidan – ima druženja i akcija sa zajedničkim prijateljima. Međutim, iz nekog razloga – vi ste prikazani kao da vas dosta toga opterećuje a niste spremni (bar ne još uvijek) da to iznesete na dnevni red. Slobodni – družite se koliko vam volja, ali ne uplićite se u ljubavne vragolije – baš i nije neko vrijeme za to.

BLIZANCI

Što više partner i vi budete pokušavali da raščistite neke situacije ili se bavite iole ozbiljnijim temama i pitanjima – rešenje će biti sve dalje od vas. Posebno izbegavajte teme „šta je suština našeg odnosa“, „u kom pravcu idemo nas dvoje“, „koliko ti ulažeš u ovu vezu, a koliko ja“ i nešto slično tome – jer, teško je da će biti odgovora koji će vas zadovoljiti. Udrite brigu na veselje, zabavite se i volite se bez mnogo reči. I to je to. Slobodni – sve vrste flerta i koketiranja su više nego dobrodošle. I naravno – društvo!

RAK

Ne baš prijatan ulazak u ovu sedmicu – i partner i vi ste naelektrisani, pa su itekako moguće varnice. No, ovo nisu varnice koje će dovesti do eksplozije – pre deluje kao da ćete oboje biti potaknuti da iskomunicirate celu situaciju i pronađete rešenje koje zadovoljava obe strane. Baš ta stavka – komunikacija, ovih dana je najbolje „oružje“ koje radi u korist vašeg odnosa. A posle pravih riječi, slijede i prava dela. Slobodni– trenutno bez posebnih dešavanja, možda malo flerta, po koji zanimljiv kontakt.

LAV

Reči vam neće baš dobro ići od ruke, nećete moći zaista da iskažete ono što hoćete, osjećate, želite ili ono što vam smeta, ne godi. Ali će vam dobro ići ako voljena osoba i vi napravite svoj mali svet, svoju oazu bliskosti u kojoj nema ozbiljnih tema i pitanja, u kojem je zagrljaj dovoljan da srce bude na mestu. A biće dobro i ako su vam isti ciljevi, jer ćete istovremeno i pratiti i podržavati jedno drugo. Slobodni Lavovi – ovo baš i nije bajan trenutak da se zanesete, zagrejete za nekog. Bar ne ozbiljno.

DJEVICA

Prilično ste dugo u ozbiljnom, ali i zahtjevnom ljubavnom periodu. Jer, u vremenu ste kada se stabilni i jaki parovi čvršće drže zajedno, a oni koji nemaju dobar temelj – polako se odvajaju i stvara se sve širi i dublji jaz između njih. Faza u kojoj ste trenutno jeste utišavanje i veći raskol kod ovih drugih, a kod prvih – period kada se donose ozbiljne odluke i planovi koji će promijeniti tok odnosa u vremenu pred nama. Slobodni – mogu vas povući dešavanja, možete se zanijeti. Ne valja žuriti, jer zanosi mogu biti prolazni.

VAGA

Već neko vrijeme odnos između partnera i vas nije sjajan – stalno nešto u vašoj vezi škripi. Kao da „mašite“ prava rješenja – vi možete smatrati da je partner glavni krivac za trenutnu situaciju, ali druga strana smatra da ste to vi. A možda ste jednostavno u takvoj fazi da ne uspevate da pronađete dovoljno vremena jedno za drugo, da vas obaveze guraju na različite strane. Slobodni – da može biti zanimljivih i varničastih dešavanja, ma može. Ali ona teško da vode u pravcu iole ozbiljnijeg odnosa.

ŠKORPIJA

Komunikacija sa partnerom će biti dobra – a i trebaće vam baš takva, da ispravlja krive Drine kojih će neminovno biti tokom ove sedmice. Jer, vas dvoje ćete u jednom momentu biti više nego dobro raspoloženi, a atmosfera odlična – a u drugom trenu već može doći do nervoze, tvrdoglavosti, prebacivanja. Ne merite ko je u pravu a ko u krivu – već pronalazite rešenje, razgovarajte. Slobodne Škorpije – želje su možda velike, ali ovih dana vam realnost baš i ne ide na ruku. Strpite se.

STRIJELAC

Zajedničkim jezikom ćete partner i vi govoriti samo kroz strasti, na svim ostalim poljima će vam biti potrebno da dobrano napregnete uši i mozak da biste razumeli jedno drugo. Ta mutna i čudna komunikacija može učiniti da se javi sumnjičavost, pa čak i talasići ljubomore. Ne donosite nikakve zaključke naprečac – glavoboljne misli ostavite po strani i pričajte dodirima i telima. Slobodni Strijelčevi – u vašem društvenom životu varniči, ima uzbudljivih dešavanja i vama zanimljivih osoba.

JARAC

Ozbiljne teme izlaze u prvi plan u ovoj sedmici. Za neke parove – pravljenje planova, dogovori o potezima koje ćete pokretati u periodu koje je ispred nas, zajedničko rešavanje I nekih lepih ali I onih manje lepih tema. Za neke druge – sada je moguće čak I svođenje računa ili pak poslednji pokušaj da probate da poboljšate svoj odnos. Za ove potonje – još uvek nije sve izgubljeno I može se, uz dosta truda – popraviti. Slobodni Jarčevi – za društvene “akcije” prilično dobro. Za ljubav – pa, onako – slabušno.

VODOLIJA

Ne plivate baš ovih dana savršeno kroz odnos sa voljenom osobom. Ima momenata kada je energija između vas dvoje dobra I podsticajna, ali sve više ima nekih zastoja, unutrašnjih preispitivanja, kao da situacija koči I počinje da baguje. Moguće je da je ovo samo trenutna, prolazna faza – pa bi bilo dobro da ne donosite nikakve zaključke I ne povlačite nikakve poteze. Sačekajte da se situacija razbistri. Slobodne Vodolije – prijaće vam kontakti sa prijateljima I izlasci. Sve ostalo će nekako otići u drugi plan.

RIBE

Ako postoji prava volja – praviće se I dogovori sa partnerom, lako će se funkcionisati kroz svakodnevicu. Ako ne postoji – komunikacija će zapinjati, neke stvari će se prećutkivati, a moguće je I da nećete imati pravog motiva da se prilagodite jedno drugom. Takođe, može da se javi izražena sumnja – pa kod nekih od vas teške teme mogu izaći na dnevni red. Slobodne Ribe – uživaćete u dešavanjima kojih je sada koliko ti duša ište I koja čine da se osjećate dobro. Ne žurite u vezu dok ne budete sigurni da je to to, piše glossy.

Facebook komentari