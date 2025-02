Promjena života do 1. marta 2025.: Astrolog otkriva koja dva znaka horoskopa čeka transformacija

Zašto su neki periodi života relativno mirni, dok su drugi puni iznenađenja i dovode do snažnih promjena? Astrolozi to objašnjavaju uticajem planetarne energije. A do 1. marta 2025, za ove znakove horoskopa, predviđa se snažno restrukturiranje života, piše Mondo.

Astrološkinja Helena Hathor objašnjava da će polazna tačka za promjenu biti napeti aspekti u sferi odnosa. Ovo će primorati predstavnike oba znaka da preispitaju svoje živote i da se oproste od onih stvari koje više ne služe njihovom razvoju. Promjene mogu da utiču na izgled, način života, ali što je najvažnije, na sferu svijesti i emocija.

LAV

Budite spremni na jake emocionalne potrese.

Šta će se desiti?

Sve emocije i tenzije koje su se dugo gomilale unutra, postaće posebno intenzivne na dan punog Mjeseca i tri dana posle njega. I kako vas teret emocija ne bi sprečio da idete napred, morate da ih se oslobodite. Možda ćete se suočiti sa krizom u svojim ličnim odnosima i shvatiti da morate da ih učinite ugodnijim za sebe, oslobodite se nepotrebnog pritiska i riješite sukobe.

Savjet

Definitivno ćete morati da izrazite svoje emocije, ali zapamtite da ste po prirodi prilično otvoreni u vezi sa tim, pa je važno da ostanete svjesni i da svoja negativna osjećanja i očekivanja prenesete na zdrav način. Takođe je korisno tokom ovih dana koristiti tehnike tijela za rad sa emocijama i meditaciju.

VODOLIJA

Stare veze će ustupiti mjesto novim.

Šta će se desiti?

S jedne strane, postaćete centar pažnje – to može da bude povezano sa poslom, društvenim projektima ili ličnim životom. S druge strane, mnoge stare veze, bilo romantične ili prijateljske, mogu da se završe, da bi ubrzo potom bile zamenjene dubljim i smislenijim.

Savjet

Nemojte se plašiti da priznate da komunikacija sa nekim ne donosi istu radost kao prije i da ne doprinosi vašem razvoju. Često je otpuštanje prošlosti jedini način da rastete.

