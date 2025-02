Dnevni horoskop: Rakove će uznemiriti nepovoljne vijesti, a evo koga brinu FINANSIJE

OVAN

Intuicija vam je danas posebno izražena. Ovo nije dan kada treba da se okružite bolesnim ili depresivnim ljudima, jer ćete verovatno upiti njihovo mentalno stanje i sebi pokvariti dan. Ovo je dan kada treba da završite započete projekte, koje ste do sada odlagali.

BIK

Strah zbog finansijske nesigurnosti danas bi mogao da eskalira. Nezadovoljstvo nekim poslom i nemogućnost da dostignete svoje ciljeve, mogli bi da vas navedu da porazmislite šta biste mogli da uradite drugačije i bolje. Mogli biste posumnjati u odanost jednog prijatelja. Najbolje bi bilo da povedete iskren razgovor.

BLIZANCI

Da li ste se pitali do sada da li se bavite pravom profesijom? Razočaranje na jednom životnom polju moglo bi da izazove razmišljanje i o promeni karijere. Možda je to pravi put kojim treba da krenete, a možda ne. Sagledajte sve činjenice i dostupne informacije; preispitajte svoje srce, ali sačekajte nekoliko dana pre nego što donesete odluku.

RAK

Nepovoljne vesti koje ćete dobiti mogle bi da vas uznemire i malo deprimiraju. Takođe, poželećete da se povučete i sklonite ali to neće biti baš najbolje ideja. Pozavršavajte svoje obaveze jer će to biti najbolja terapija za emotivnu situaciju u kojoj se nalazite. Dakle, ako postoji projekat o kome treba da razmislite onda je to upravo ovaj dan.

LAV

Nemojte toliko brinuti o svom prijatelju, jer biste mogli izazvati kontra reakciju. Danas biste mogli malo da usporite i odložite neke stvari zbog frustriranosti. Finansijska situacija vam je, takođe, na umu. Ali, preterano brinete. Moguće je da ste primili neke dezinformacije. Proverite činjenice pre nego što sebe izludite.

DEVICA

Danas bi mogli biti malo zategnuti odnosi sa kolegama, tokom jedne stresne situacije na poslu. Ukoliko razmišljate da li da se upuštate u neki biznis ili ljubavnu vezu, ovo nije dan kada treba da odlučite. Nesporazumi ili dezinformacije mogli bi da utiču na vašu moć rasuđivanja. Treba da budete objektivni, te prema tome, sačekajte povoljniji dan.

VAGA

Danas biste mogli da se osećate pomalo iscrpljeno zbog raznih emotivnih i fizičkih stresova proteklih dana. Usporite malo, ukoliko možete. Ovo nije dan za započinjanje novih projekata. Nesporazumi bi mogli da vas unervoze, zato se trudite svim silama da ostanete pribrani. Nemojte brinuti, jer ne postoji ništa sa čim vi ne možete da se izborite,piše Pink.rs

ŠKORPIJA

Uznemiravajući snovi ili nervoza danas bi mogli da vas opsednu i da prouzrokuju razmišljanje o tome šta će vam se loše desiti. Pustite to! Ako nešto treba da krene naopako, onda to verovatno nije ništa važno. Nedavni događaji prouzrokovali su takvo raspoloženje, međutim, vi ste spospobni da se izdignete iznad toga i poslušate svoju intuiciju.

STRELAC

Uznemirujuća dešavanja u krugu porodice ili jednog člana, mogli bi da izazovu stres. Vrlo je moguće da je to nešto nevažno, kao što je popravka neke instalacije ili slično. Ukoliko vidite da je član porodice uznemiren, budite spremni na razgovor i time mu pomognete. Ukoliko je to veći problem, uskačite sa pričom odmah!

JARAC

Nemojte se iznenaditi ako budete imali dosta posetilaca danas. Rođaci ili saradnici mogli bi biti neraspoloženi tražeći vašu pomoć. Imajte ne umu da problem ne dolazi od vas i nemojte se toliko uznemiravati. Dezinformacija bi mogla da stigne putem maila, telefona ili pošte. Proverite činjenice pre nego što odlučite da se nervirate.

VODOLIJA

Današnji nizak bioritam mogao bi da prouzrokuje depresiju. Skloni ste sumnji u sopstvene ciljeve i ambicije. Ne dozovolite da vas to obori. Sve je daleko bolje nego što se vama čini. Prihvatite činjenicu da danas sve preuveličavate, a sve što radite, radite najbolje što možete. Izađite večeras i zabavite se!

RIBE

Danas vam komunikacija sa prijateljima ili porodicom neće ići od ruke. Neobično raspoloženje zatvorenosti moglo bi da vas malo udalji od svih. Mogli biste da pokušate da se fokusirate na posao, posebno ako niste sigurni šta želite da radite. Ovo je idealan dan da se posvetite čitanju ili učenju. Kako dan bude odmicao tako će vam se glava razbistriti i povratiti entuzijazam.

