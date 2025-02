Kajakaš završio u kitovim ustima i ostao živ!

Nesvakidašnji incident sa sretnim krajem dogodio se u Magelanovom prolazu, na jugu Čilea.

Dvadesettrogodišnji Adrijan Simankas plovio je zajedno sa ocem Dalom (49).

„Osjetio sam da me je nešto udarilo otpozadi, obgrlilo me me i potopilo.

„Zatvorio sam oči, a kada sam ih ponovo otvorio, shvatio sam da sam u ustima kita”, kaže Adrijan za BBC Mundo.

Dal je imao kameru, pričvršćenu na zadnjem dijelu kajaka, kako bi snimio talase koji su se digli.

Iznenada je začuo tresak iza njegovih leđa.

Kada se okrenuo, shvatio je da mu je sin nestao.

„Na trenutak sam se zabrinuo, a onda sam vidio kako izranja iz mora.

„Zatim sam vidio nešto ogromno, ubrzo shvativši da mora da je kit”, priča Dal.

Adrijan vjeruje da je u kitovim ustima proveo svega tri sekunde.

„Shvatio sam da sam u ustima nečega, da me je to možda pojelo, pomislio sam da bi to mogla biti orka ili morsko čudovište”, kaže.

„A zatim sam osjetio kako se izdižem ka površini – ispljunulo me je. Isplivao sam na površinu i shvatio da nisam pojeden.

„Malo sam se plašio da li ću uspjeti da zadržim dah, jer nisam znao koliko sam duboko, a osjećao sam se kao da mi je trebalo mnogo vremena da se isplivam”, dodaje.

Kada je Adrijan vidio snimak kamere, bio je šokiran koliko je kit ogroman.

„Prije nego što me je progutao, nisam ga ni vidio, ni čuo”, dodaje.

Otac i sin su se u Čile preselili prije sedam godina, u potrazi za boljim životom.

Za Adrijana, iskustvo koje opisuje kao „drugu šansu” u životu promijenilo je njegov pogled na svijet.

„Natjeralo me je na razmišljanje šta sam mogao da uradim bolje ili drugačije”, dodaje.

Rošed Džejkobson Seba, brazilski zaštitnik prirode i predsjednik Instituta Vida Livre, neprofitne organizacije koja se zalaže za očuvanje i istraživanje divljih životinja, kaže da je ovo bio „nesretan slučaj”.

„Kit se vjerovatno hranio jatom ribe kada je nenamjerno progutao kajak zajedno sa ribama”, objašnjava.

Kada kitovi plivaju prebrzo, dešava se da na putu progutaju i stvari koje ne planiraju da pojedu, dodaje.

Seba napominje da grbavi kitovi imaju „uska grla, otprilike veličine cijevi za vodu, kojima gutaju male ribe i škampe”.

„Oni fizički ne mogu da progutaju velike predmete poput kajaka, guma, pa čak ni velike ribe poput tune”, dodaje,pišu Vijesti

Zato je, kako kaže, kit ispljunuo kajak.

Seba upozorava da neočekivani susret podsjeća da na moru treba biti oprezan, prenosi BBC.

„Ljudi ne bi trebalo da prilaze oblastima sa kitovima na daskama za veslanje, daskama za surfovanje ili malim plovilima”, upozorava.

Kako dodaje, čamci za posmatranje kitova i istraživanje moraju uvijek da imaju uključene motore, jer buka pomaže kitovima da otkriju njihovo prisustvo.

„Neophodno je poštovati njihovo prirodno stanište i pustiti ih žive bez nepotrebnog ljudskog uplitanja”, naglašava.

