Veliki ljubavni horoskop za 2025. godinu: Vagama dolazi promjena u ožujku/martu, Škorpioni uživaju u stabilnosti!

Ovan

Pred vama je vrijeme introspekcije i primjene onoga što ste naučili u protekloj godini dana, a riječ je o ravnoteži primanja i davanja koja je nužna kako biste bili zadovoljni svojim odnosom. Venera koja započinje retrogradno kretanje u vašem znaku 2.3. pa se od 27.3. ponovno vraća u znak Riba, bitno je za vas na način da ćete se vratiti unatrag i jasno vidjeti što nije još posloženo ili riješeno, a ometa ispunjenje vaših ljubavnih želja. Moguće je da vam se u životu pojavi bivši partnera, tražeći oprost ili pomirenje.

Svibanj/maj ćete dočekati puni energije i dobrog raspoloženja. Riječ je u mjesecu koji povećava vaše ljubavne šanse, donosi novi ljubav ili pak poboljšanje prilika u postojećem odnosu.

Od 25.5. do 1.9., Saturn privremeno ulazi u vaš znak i donosi otrežnjenje. Kroz ovaj utjecaj jasnije ćete vidjeti svoje odnose i možda donijeti neke važne odluke, osobito ako ste rođeni od 20. do 22.3..

Tijekom kolovoza/avgusta i kroz prvu polovinu rujna/septembra opet se podiže temperatura u vašem ljubavnom životu. Buja strast, kao i potreba da krenete u akciju zavođenja. Oni u odnosu mogu raščistiti neke stare nesporazume.

Posljednja dva mjeseca u godini letite na krilima energije, entuzijazma, možda i zaljubljenosti. Nešto zanimljivo dolazi iz udaljenog grada.

Vrući trag: obratite pozornost na pomrčinu Mjeseca u vašem znaku 29.3. koja može pokrenuti neke važne promjene.

Valentinovo: Venera je u vašem znaku! Očekujte neke lijepe vijesti i iznenađenja!

Bik

Uran polako izlazi iz vašeg znaka i daje vam posljednje lekcije na temu, kako ostati vjerni sebi. Pred vama je dobra godina u kojoj će vaše komunikativne vještine i duhovitost doći do izražaja i na ljubavnom planu.

Retrogradni Mars će još do 24.2. mutiti vodu u odnosu s drugima i partnerom. No iza 24. veljače postat će vam sve jasnije i znat ćete na čemu ste.

Retrogradna Venera od 2. do 27.3. kreće se iza vaših leđa i aktivira zonu sudbinskih odnosa pa ako doživite neke neočekivane susrete, znajte da nisu tu slučajno. Oni koji dolaze u vaš život žele vas nečemu naučiti ili vam nešto pokazati.

Pomrčina koja je započela u rujnu/septembru 2024. i koja će se nastaviti do veljače/februara 2027. utječe na vaše romantične veze, prijateljstva i ljubavne odnose. Ovo je moćna godina za učenje o vašim romantičnim i prijateljskim potrebama. Ljubavna veza može započeti ili završiti pod utjecajem ovih pomrčina, a mogući su i novi počeci vezani uz prijateljstva ili romansu. Obratite pozornost na 14.3., te 7. i 21.9. kada započinju važni procesi za vas.

Tijekom kretanja Venere vašim znakom od 6.6. do 4.7. računajte na neke vrlo lijepe prilike za novu ljubav, zabavu, a osjećaj veselja i ispunjenosti raste.

Vrući trag: Mladi Mjesec u vašem znaku 27.4., omogućuje vam da postavite jasne namjere vezano uz to što želite od svog odnosa, ljubavi i partnera.

Valentinovo: Mogli biste se dobro provesti u društvu dragih ljudi. Partner će vas razveseliti jednom lijepom gestom.

Blizanci

Do lipnja/juna, vaš vladar partnerstva Jupiter, nalazi se u vašem znaku. Pruža vam priliku za novi početak – potpuno novi stav ili životnu fazu u vezi s partnerstvom. Vi odlučujete u ovom trenutku. Sve je moguće, od nove ljubavi, prekida odnosa, do važnih promjena u braku.

I kroz ovu godinu utjecaj Saturna može donijeti neke zapetljaje i nezadovoljstva kroz vaše odnose. Oni Blizanci na koje utječe kvadrat Saturna ponekad se mogu osjećati bez podrške, nezadovoljno i s jakom željom da se pomaknete sa starih mjesta koja vam više ne donose ništa. Njegov utjecaj pruža vam priliku da redefinirate svoje emocionalne potrebe, kao i odnos sa samima sobom.

Od 4. do 30.7. Venera se kreće vašim znakom i to je razdoblje bogato novim ljubavnim prilikama. Čini se ljubav sada ide prema vama.

Posebno pozornost obratite na posljednja dva mjeseca u godini kada može doći do značajnih promjena u vašem partnerskom životu. Ne ide po starom. Ulazi nova i svježa energija.

Mars prolazi kroz vaš romantični sektor od 6. kolovoza do 22.9.2025. i mogu frcati iskre u romansi, ponekad izazovnoj, ali svakako uzbudljivijoj nego inače. Imajte na umu da je romantični sektor više o igri nego o predanosti.

Vrući trag: Lijepi aspekti Mjeseca u vašem znaku te Venere i Marsa, za vikend 13. i 14.9. povećavaju šanse za ostvarenje jedne ljubavne želje.

Valentinovo: Mogli biste poželjeti miran provod udvoje, uz večeru i dobar film. Najvažnije će vam biti da ste u onog/a koju volite.

Rak

Ovo je godina osobnog, ali i ljubavnog procvata. Slijedom toga, površni odnosi neće privući vašu pozornost. Ključno je pitanje jeste li spremni zaroniti u emocionalne dubine i osjetiti snažnu povezanost? S Jupiterovim ulaskom u vaš znak u lipnju, osjećat ćete porast samopouzdanja koje će vam omogućiti da otvorite svoje srce i živite ljubav.

Upravo kroz ljeto opraštate se od stvari koje više ne pridonose vašem rastu, a za neke od vas to će možda uključivati i vezu. Sada se veselite! Ljudi uživaju u vašem društvu i privlače ih vaša pozitivna energija. Osjećate da imate više prava na sreću i nagrade, a to donosi pozitivne prilike u vaš život.

Venera ulazi u vaš znak 30.7. i sve do 25.8., očekuje vas vrlo uzbudljivo i sretno ljubavno razdoblje. Osjećate se sjajno, puni ste pozitivne energije i privlačnosti koja zapinje za oko osobama suprotnog spola. Primijetit ćete da partner čini sve kako biste bili zadovoljniji i da je spreman dati i više od onoga što tražite.

Kretanje Marsa znakom Škorpiona od 22.9. do 4.11., vrijeme je za strast i romansu. Ovo je vrijeme u kojem se može pojaviti i nova ljubav, osobito za one koji ju već duže vrijeme priželjkuju.

Vrući trag: 30.3. Neptun prelazi u znak Ovna, a to je prostor vašeg ugleda i javnosti. Povećavaju se vaš magnetizam i karizma.

Valentinovo: primat ćete brojne poruke, očekuje vas puno razgovora, jedna značajna šetnja udvoje, no najvažnije od svega, poziv kojem se ne nadate.

Lav

Vaš ljubavni život bit će u fazi pripreme za ono što će se intenzivnije početi odvijati kroz iduću godinu. Ove godine ćete otkriti što trebate riješiti da biste iskusili dublju intimnost i povezanost s partnerom. Bilo da se radi o starim strahovima koji su vas sprječavali da u potpunosti otvorite svoje srce u odnosu ili o ulogama koje ste igrali kako biste ispunili očekivanja drugih. Vrijeme je da skinete maske i zakoračite u sebe.

S Plutonom u Vodenjaku tražite sve ili ništa. Bitna vam je strast, ali i povezanost u kojoj nema prostora za sumnje. Ono čega biste se trebali čuvati jesu manipulativne osobe i toksični odnosi.

Od 9. lipnja/juna ove godine pa sve do lipnja/juna 2026. kretanje Jupitera vašom 12 kućom horoskopa ukazuje na veću posvećenosti sebi. To je vrijeme unutar kojeg se završava jedan ljubavni ciklus. Staro i potrošeno odlazi i postavljaju se novi ljubavni temelji. Neki od vas mogli bi prekinuti ljubavnu vezu tijekom ovog ciklusa. Međutim, to može ukazivati i na veliku požrtvovnost i ulaganje u odnos kako bi se on održao.

Od 25.8. do 19.9. odvija se nešto predivno u vašem ljubavnom prostoru. Osjećate se voljeno i povezano s partnerom. Ako ste sami, ovo je vrijeme novih početaka i zanimljivih poznanstava.

I dok listopad/oktobar može donijeti neke probleme u obiteljskom životu, već od studenog i tijekom prosinca opet počinje razdoblje uzbuđenja. Puni ste energije i života. Partner može osjetiti i ljubomoru s obzirom na vašu nestašnost i potrebu da više izlazite i družite se. Uživajte!

Vrući trag: vaša zona intimne transformacije osvijetljena i pokrenuta je pomrčinom Mjeseca 22.9., u Ribama.

Valentinovo: očekujte poklon ili neki drugi izraz naklonosti koji će izmamiti osmijeh na vaše lice. Učinite i vi lijepu gestu prema partneru.

Djevica

Ovo je jedna od važnijih godina za vas. Mnogo utjecaja ukazuje da ćete raščistiti neke stare nesporazume, odbaciti ‘višak emocionalne prtljage’ i pobrisati prašinu u prostoru vašeg ljubavnog života. Točno ćete znati što jest, a što nije. Na vama je da slijedite tu unutarnju poruku. U protivnom mogli biste se zaplesti u težak odnos i proliti i nešto suza zbog osjećaja da niste dovoljno voljeni i podržani. U svakom slučaju odnosi koji se ne mogu dalje razvijati, neće biti moguće prenijeti u narednu godinu.

Preispitivanja počinju već od ožujka/marta kada retrogradna Venera i retrogradni Merkur pokazuju na nešto što želi biti riješeno i viđeno, a od toga se uporno okreće glava. Možda ćete imati dojam da u vašem odnosu nema dovoljno bliskosti i kvalitetne komunikacije. No što je zaista istina, a što samo predodžba, pokazat će vam zbivanja iza 13.4..

Mars u vašem znaku od 17.6. do 6.8. ukazuje na ljeto uzbudljivih avantura. Bit ćete aktivni, raspoloženi za zavođenje, a moguće je i da zasjednete na ‘dvije stolice’. Pazite da vaše radnje ne budu otkrivene. Rizik može imati i negativne posljedice.

Osobito poticajno vrijeme za ljubav bit će rujan/septembar i listopad/oktobar kada se može započeti nešto novo, ali novo na način da ćete biti potpuno fiksirani na tu osobu i pomalo izvan sebe od potrebe da što više vremena provodite u njezinoj blizini.

Studeni/novembar i prosinac/decembar pokazuju jednu drukčiju sliku, na način da se zavjese razgrću, iluzije raspadaju, laži otkrivaju i pokazuje se ono što jest.

Vrući trag: Dvije pomrčine u vašem znaku, pomrčina Mjeseca 14. ožujka i pomrčina Sunca 22. rujna, pokrenut će vas na rješavanje važnih ljubavnih pitanja.

Valentinovo: Mjesec u vašem znaku ukazuje da ćete biti viđeni, prihvaćeni i zagrljeni na ovaj dan kada se slavi ljubav i zaljubljenost.

Vaga

Prošla je godina bila je posvećena usvajanju vrijednih lekcija na temu primanja i davanja i brige o sebi kad su u pitanju partnerski odnosi. Tako sada više možete razmišljati o tome kako dalje na bolji način za sebe.

Promišljanja se intenziviraju od 2.3. do 13.4. kada će vas retrogradna Venera vratiti u prošlost i pomoći vam da steknete jasniju sliku svojih odnosa i svega što je bilo s distance. Ako se tijekom tog razdoblja nešto zakomplicira, tu je s razlogom. Takvi događaji vam žele nešto pokazati, osobito na temu što vi trebate promijeniti i odlučiti kako biste bili zadovoljniji svojim privatnim životom.

Kada Saturn i Neptun u lipnju udruže svoje snage u znaku Ovna, izvjesno je da ćete donijeti jednu značajnu odluku. Nezadovoljni će prekinuti odnos, a drugi bi mogli shvatiti da je vrijeme da pomaknu neke stvari s mjesta. Možda će se otkriti jedna tajna ili vidjeti ono što je bilo skriveno.

Od sredine kolovoza/avgusta pa sve do kraja listopada/oktobra ulazite u vrlo uzbudljivo ljubavno razdoblje. Može doći do pomirenja s partnerom, ali i do novog ljubavnog početka s osobom koju znate od ranije, ali ju nikad niste vidjeli kao potencijalnog partnera. S ulaskom u jesen, ne samo da biste se mogli osjećati zaljubljeno, već ćete biti puni života i optimizma, a vaša privlačnost poput magneta će privlačiti osobe suprotnog spola u vašu blizinu.

Kraj godine bit će prilično užurban, a ljubavni izgledi su i dalje povoljni. Otputujte negdje s partnerom, više uživajte, manje očekujte.

Vrući trag: Pripazite na pomrčinu Mjeseca u Ovnu 29.3., koja bi mogla donijeti značajne promjene u odnosima.

Valentinovo: Iako ćete željeti usrećiti one koje volite, ne zaboravite na sebe. Darujte nešto sami sebi s ljubavlju. Mali, ali značajan znak pažnje.

Škorpion

Pred vama je stabilna i pozitivna godina za ljubav, a u to ćete se uvjeriti nakon što Jupiter prijeđe u znak Raka. Ostavit ćete prošlost iza sebe i biti odlučni u namjeri da učinite sve što možete kako bi vaš ljubavni život postao izvor zadovoljstva.

U siječnju Sjeverni čvor prelazi u Ribe, a to je vaše polje romanse, zavođenja i zabave. Kao da će se sudbina pobrinuti da se nađete u pravo vrijeme na pravom mjestu, osobito ako tražite ljubav. Ovo je i značajna godina za neke promjene i iskorake u odnosu s djecom i prijateljima, dakle vaš privatni život dobiva na važnosti.

Ako ste rođeni krajem listopada/oktobra, Pluton u Vodenjaku uči vas kako da se ne okrećete protiv sebe i onoga što vam je bitno. Destruktivni i autodestruktivni porivi kojima bježite od ljubavi, sada mogu biti jasnije viđeni i iscijeljeni.

Saturnovo kretanje znakom Riba uči vas odgovornom i zrelom postupanju u ljubavi. Postajete izbirljivi, spremni ste se obavezati, preuzeti veću odgovornost na privatnom planu. Neki zaboravljeni prijatelji, možda i bivše ljubavi mogu ponovno ući u vaš život.

Vrijeme od 2.3. do 13.4. može biti nešto izazovnije jer gubite onu bliskost i povezanost s partnerom. No u tome ćete naći nešto dobro jer ćete shvatiti prave vrijednosti svog odnosa.

Najuzbudljiviji period u godini bit će listopad/oktobar i studeni/novembar koji donose obilje novih prilika, strasti, zaljubljenosti, ali i važnih odluka na polju partnerskih odnosa.

Vrući trag: Učinite nešto posebno za one koje volite na pomrčinu Mjeseca u Ribama 22.9.. Sada možete biti voljeni na način na koji vi to trebate.

Valentinovo: Priuštite si izlazak i druženje u krugu prijatelja. Imat ćete potrebu nešto izgovoriti ili isplanirati s voljenom osobom.

Strijelac

Puno toga se slijeva prema vama. Svi nešto traže i očekuju. Skupilo se tu dosta umora, kao i potrebe da se odmaknete od svih teretnih odnosa. Neki će od vas u prvoj polovini godine prekinuti jedan odnos, dok bi drugi mogli krenuti putem raščišćavanja problema koji su se nakupili kroz protekle godine.

Uran, planet promjena i inovacija, privremeno će zakoračiti u zonu vaših odnosa od 7.7. do 8.11.. To će biti početak rušenja nekih starih pravila i svega što je potrošeno i ne dopušta vam daljnji razvoj odnosa. To će vam omogućiti da stvorite nova pravila koja će biti više usklađena s onim što ste sada, a ne s onim što ste bili u prošlosti.

Jupiter se sve do 9.6. kreće poljem vaših odnosa i ukazuje na moguće promjene. U životima nekih pripadnika ovog znaka pojavljuje se nova osoba koja će u njihov životu unijeti svježinu i omogućiti im da se odmaknu od nekih teških iskustava iz prošlosti.

No Saturn u znaku Riba i dalje traži spremnost na kompromise u odnosima i dopuštanje da trenutno neke okolnosti nisu dobre, što ne znači da neće biti u nekoj bližoj budućnosti. Odgovornosti koje proizlaze iz doma i roditeljske uloge mogu staviti i dosta tereta na vaš bračni odnos. Potrebno je puno razgovora kako bi se steklo veće razumijevanje i otpustilo zamjeranje.

Kraj godine, osobito posljednja dva mjeseca povećavaju vašu energiju, privlačnost i spremnost na promjene koje priželjkujete.

Vrući trag: Označite pomrčinu punog Mjeseca u Ribama 7. rujna.

Valentinovo: Na ovaj dan poželjet ćete nešto mirno, skromno, nešto što će vam omogućiti da shvatite kako niste sami i usamljeni.

Jarac

Tijekom ove godine spremni ste tražiti i pronaći ljude koji odgovaraju vašim potrebama i interesima. Važan utjecaj događa se od lipnja ove godine kada Jupiter ulazi u znak Raka, što je vaša kuća partnerstva i odnosa s drugim ljudima. Nemojte čekati da vam netko pokuca na vrata. Izađite u svijet i povežite se s ljudima.

Isti taj Jupiter može donijeti važne promjene u vašem braku i odnosu. Nove mogućnosti za rast i razvoj, no isto tako i priliku da vam u život uđe nova osoba. Netko zbog koga će vam srce brže zakucati. Vrijeme izolacije i samovanja ostaje iza vas. Svijet se otvara prema vama u novim bojama.

Posebno važan period trajat će sve do 18. travnja. Mars će se kretati vašim poljem odnosa, s tim da će do 24.2. biti retrogradan. Ta prva faza njegovog utjecaja omogućuje vam da riješite neke stare probleme i nesporazume. Nije vrijeme za velike odluke, već za promatranje i raščišćavanje. Od 24. veljače pa do kraja Marsovog tranzita znakom Raka sigurno je da će se mnogo toga pokrenuti i dogoditi, a sve će vas to pripremiti za ulazak Jupitera na isto to mjesto od lipnja.

Ljeto vam također omogućuje da unaprijedite privatnu sferu svog života, a sam kraj godine dočekat ćete u posebnom raspoloženju. U jednom vama najvažnijem zagrljaju kojeg nećete htjeti napustiti.

Vrući trag: Pun Mjesec u vašem znaku 10.7. podići će jake emocije i potaknuti vas da se snažnije povežete s onima koje volite.

Valentinovo: Izlet izvan grada u odabranom društvu, boravak na mjestu koje posebno volite, bit će vaš izbor za ovaj poseban dan.

Vodenjak

Kretanje Plutona vašim znakom donosi korjenite promjene na osobnom planu. Mijenjate se, ne samo fizički, već i na brojne druge načine koje još ne možete ni zamisliti. Tom snažnom osobom promjenom, postajete izbirljivi kad su posrijedi ljudi s kojima se povezujete. Idete na sve ili ništa. Važna vam je potpuna povezanost i iskrenost u odnosu. Ne bude li išlo na način na koji ste to zamislili, donosite odluke i shvaćate da ne želite gubiti vrijeme na površne odnose.

Jupiter u Blizancima i dalje širi vaše ljubavne mogućnosti sve do 9.6.. Uči vas kako uživati. Obogaćuje vaš krug ljudi, a osim toga daje vam iznimne zavodničke kvalitete, pa nije isključeno da vam se u vidokrugu pojavi osoba zbog koje će vam srce brže zakucati.

Uran u Blizancima će vas 7.7. do 8.11. povesti u svijet uzbuđenja i ljubavnih noviteta. Oslobađate se okova, postajete više svoji, slobodni i nesputani. Vaš partner će pozdraviti promjenu koja će se odvijati pred njim. Samci bi mogli uživati u svojoj slobodi i voditi uzbudljiv društveni život. Moguće je da tijekom ljeta doživite ljubav na prvi pogled. Kako će se ta priča dalje odvijati ovisit će o događanjima tijekom studenog.

Ljeto, osobito kolovoz također donosi neka lijepa iskustva udvoje. Partner će vas iznenaditi nekim inicijativama i spremnošću da više energije i pažnje ulaže u vaš odnos.

Vrući trag: Spoj Plutona u vašem znaku i Urana u Blizancima tijekom kolovoza i rujna daje vam posebnu snagu i karizmu.

Valentinovo: Vaš Dan zaljubljenih mogao bi proteći u seksi ozračju, razmjeni ljubavnih poruka, ali u dodirima koji bude vaše tijelo.

Ribe

Kretanje sjevernog Mjesečevog čvora vašim znakom donosi osobnu (re)evoluciju. Postajete svjesniji svojih potencijala i na koje sve načine dalje možete obogaćivati sebe i svoj život. Vaši će se odnosi također mijenjati. Neki ljudi možda neće moći pratiti vaš razvoj, pa ćete biti pozvani to bolje vidjeti osobito tijekom ožujka/marta i donijeti odluke za dalje.

Saturn se i dalje kreće vašim znakom i to nije uvijek jednostavno razdoblje. No ono što će vam on donijeti ostat će zapisano za cijeli život. Odrastate i jasnije vidite sebe u svojim odnosima, ali i ljude koji vas okružuju.

Pomrčina Mjeseca koja će se 14.3. odvijati u Djevici pokrenut će val zbivanja na polju odnosa. Iduća je na tom mjestu 21.9.. Više je nego izvjesno da ćete u ovoj godini na polju partnerstva nešto završiti, a novo započeti. Prekidate loše odnose, a tu je i prilika za nešto novo, drukčije, s posebnim intenzitetom. Osjećaj će biti kao da se poznajete godinama iako se vidite prvi put.

Venera u vašem znaku od 27.3. do 30.4. mijenja vašu ljubavnu sliku. Zbog njene retrogradne faze do 13.4. moguć je susret s osobom koju ste nekad jako voljeli. Shvatit ćete zašto je taj odnos bio važan za vas, ali je prošao. Nema više emocija. Ovo je i razdoblje u kojem možete doživjeti neka lijepa ljubavna iskustva.

Vrući trag: Saturn i Sjeverni čvor povezat će se u vašem znaku 21.4.. Ovaj moćan utjecaj donosi sudbinski susret, odluku nakon koje se puno toga mijenja.

Valentinovo: Partner će vas iznenaditi načinom na koji će vidjeti vas i vaše potrebe na ovaj dan. Možda je vrijeme da pustite prošlost i gradite novu budućnost.

Julijana Oremović

