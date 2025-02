Brzo odustaju: Pripadnici četiri znaka se povlače čim naiđu na prepreku

Svi smo barem jednom odustali od nečega – od dijete koja traje do prvog kolača do veze koja jednostavno nema budućnost. No neki horoskopski znakovi u tome su pravi majstori. Dok jedni tvrdoglavo guraju do kraja, ovi znakovi bez problema dižu ruke i kreću dalje.

Blizanci

Blizanci su majstori entuzijastičnog započinjanja stvari – ali i još bržeg odustajanja. Planirali su maraton? Dobro, ali šetnja do kafića zvuči bolje. Njihov um neprestano traži nešto novo i uzbudljivo, a čim nešto postane monotono, Blizanci jednostavno okreću novu stranicu.

U vezama? Ako im postane dosadno, ako ih partner guši ili ako osjete da je sve predvidljivo – jednostavno će nestati. Ne nužno fizički, ali mentalno su već u nekoj novoj priči. Ako ih želite zadržati, morate ih stalno iznenađivati – i ne, ne računaju se poruke s “Imam iznenađenje!” pa klasična večera kod kuće.

Rak

Rakovi su emocionalni perfekcionisti. U njihovu svijetu stvari bi trebale ići glatko, toplo i bez previše stresa. Ako osjete da se moraju previše truditi – bilo u poslu, ljubavi ili prijateljstvu – vrlo brzo će odustati. Njihova unutarnja misao glasi: “Zašto bih se borio/la za nešto što me ne usrećuje?”

Rak će odustati od dijete jer mu je preteško ne pojesti nešto slatko za utjehu. Odustat će od posla ako osjeti da ga ne cijene dovoljno. Odustat će od veze ako partner nije dovoljno emotivan ili ne razumije njihove suptilne znakove. Ako se Rak povuče, to znači da ste već izgubili bitku – a šanse za povratak su male.

Vaga

Vage su kraljevi i kraljice elegantnog odustajanja. One ne bježe dramatično poput Ovna, niti se povlače u tišinu kao Rakovi – one jednostavno polako prestanu ulagati trud. Ako je nešto previše naporno, konfliktno ili iscrpljujuće, Vaga će reći: “Ne hvala!” i udaljiti se u miru i skladu.

Započele su novi fitness režim? Nakon tri dana shvate da je lakše šetati po shopping centru nego po traci za trčanje. U vezi su s nekim tko voli svađe i rasprave? Ubrzo će nestati jer im to remeti unutarnju harmoniju. Na poslu se nešto zakompliciralo? Vaga će radije promijeniti tvrtku nego ulaziti u sukobe. One ne vole borbu – a ako se moraju boriti, radije će pustiti stvari da se same riješe… ili će ih riješiti netko drugi.

Ribe

Ribe su znak koji živi u svijetu mašte i ideala. Kada nešto započnu, već u glavi imaju cijeli scenarij kako će to izgledati – savršeno, naravno. Ali čim naiđu na prvu prepreku, gube volju. Upisale su tečaj plesa jer su zamislile romantične plesne trenutke iz filmova? A onda su shvatile da u stvarnosti to uključuje znoj, pogrešne korake i instruktoricu koja viče? Odustaju. Pronašle su posao koji su zamišljale kao kreativno utočište? Ali onda je šef zahtjevan i ima rokove? Odlaze.

U vezi su s nekim tko nije baš kao lik iz njihove omiljene romantične priče? Nestaju u svojoj magli neodgovorenih poruka. Ribe ne odustaju jer su lijene, već zato što žele živjeti u svijetu gdje je sve čarobno. Kad realnost postane previše gruba, jednostavno se povuku – i sanjare o nečem novom, piše index.

Facebook komentari