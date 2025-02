Otkrila je prljavu tajnu javnih toaleta, ljudi su zgroženi: “Sad i oko toga moram brinuti”

Iako su dizajnirani za pružanje osnovnih sanitarnih potreba na javnim mjestima, mnogi od njih znaju biti neuredni, prljavi i neprikladni za korištenje. Zbog velikog broja korisnika i stalnog korištenja, javni toaleti mogu postati leglo bakterija, neugodnih mirisa i nereda.

Korisnica TikToka upozorila je ljude na opasnosti korištenja bilo kojeg javnog toaleta.

– Recite mi nešto o korištenju javnih toaleta – rekla je Sintia Dikson u videu koji je postao viralan te je prikupio više od pola miliona pregleda, piše New York Post.

Služeći se jednokratnim rukavicama, Sintia je odmotala toaletni papir s role, a zatim otvorila držač papira te je rekla da ljudi nisu ni svjesni što se nalazi sa strane toaletnog papira.

– Ovo je na vanjskoj strani papira – rekla je dok je pokazivala vanjski rub role koji je izgledao kao da je prekriven svijetloplavom tekućinom.

– To može biti krv, urin ili bilo što što netko odluči staviti na stranu papira, a vi to koristite jer to ne vidite – dodala je. Savjetovala je da je najbolje da ljudi koriste vlastite maramice.

Mnogi su ostali zgroženi viđenim te su joj zahvalili na upozorenju.

– Mislila sam da radim nešto tako što odmotam dobar komad role prije nego što je koristim – napisala je jedna osoba.

– Već imam anksioznost zbog javnih toaleta, a sada si je samo povećala, hvala – dodala je druga.

– Još jedna stvar o kojoj moram brinuti – primijetila je treća, prenosi Avaz.

