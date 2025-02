Rakove čekaju novčani prilivi, a Škorpije – sedmica strasti i flerta: Veliki sedmični horoskop od 10. do 16. februara

Horoskop piše Olga Savić.

OVAN

Hrana

Nećete imati vremena da opušteno sednete I klopate. Ili ćete zaboravljati na hranu pa onda u večernjim satima sve nadoknaditi….i preko toga. Možete sebi otežati varenje ovakvim načinom funkcionisanja.

Ljubav

I vaša raspoloženja i vaša ponašanja će biti brzo i jako promenljiva u ovoj sedmici, što može doneti izazovne momente u partnerskom odnosu. Šareniš u vašoj vezi/braku – pa ćete u jednom momentu ići u plus, a u drugom u minus. Dodatni pritisak na vas može dolaziti iz porodičnog sektora. Za vraćanje pritiska u normalu i više osmeha i na partnerovom i na vašem licu – idite negde i izduvajte se, zabavite se, provedite, razbucajte svakodnevicu. Slobodni – zainteresovanih pogleda ima oko vas. A sa pogleda je lako preći na dela. I može biti burno i može biti komplikovano, ali će na prvom mestu biti strasno.

Posao

Nije problem da pravite poslovne planove za narednu sedmicu, ali budite svesni da ćete verovatno morati da ih menjate. I to više puta. Budite spremni da se prilagođavate i da budete fleksibilni, koliko god vas neke situacije iritirale. Komunikacija sa saradnicima je vrlo šarenolika ovih dana, može dolaziti i do nesporazuma – pa će pojačana doza strpljenja biti neophodna. Dobre ideje, kreativnost i brzo snalaženje u problematičnim situacijama. Mogući su problemi sa tehnikom i administrativne prirode.

Zdravlje

Dosta osjetljiv stomačni dio. Pojačana količina nervoze.

BIK

Hrana

Čak i ako ste promenili nešto u navikama i načinu ishrane – trenutno još uvek nema spektakularnih pomaka na bolje. Ne odustajte i budite uporni – kroz vreme će doći i rezultati.

Ljubav

I poslovni, a posebno porodični segment vam u ovoj sedmici kiducka živce na sitno – imate osećaj da se umesto smirivanja i stabilizacije sve samo dodatno ubrzava i komplikuje. Svi fitilji su vam sada prilično kratki, a obzirom da je i kod voljene osobe period pun preokreta i nervoze – gledajte da se ne pokačite oko nekih gluposti i da ne dižete pritisak jedno drugom. Bolje je ovaj višak energije trošiti ili kroz zajedničke zabavne aktivnosti ili u spavaćoj sobi. Slobodni Bikovi – najviše će vam prijati društvo, izlasci, opušteni momenti sa prijateljima. Prave ljubavi sada baš i nisu na dnevnom redu.

Posao

Pojačan pritisak na poslu – malo vas presiraju šefovi, malo zahtevni klijenti i saradnici, a malo i neke okolnosti – kvarovi, problemi sa papirima, potreba da se žuri da bi se obaveze završile na vreme. I snašli biste se vi solidno u svemu ovome da nije i privatnih začkoljica koje vam oduzimaju jedan deo energije i živaca – pa su izvesna kašnjenja ili potreba da nešto što ste već odradili ispravljate. Pokušajte da tokom ove sedmice ne donosite impulsivne ili izbrzane odluke – samo vam mogu štetiti.

Zdravlje

Pojačana nervoza.

BLIZANCI

Hrana

Izbegavajte brzu hranu, konditorske proizvode, konzerve, grickalice. Takođe, provjeravajte trajnost i ispravnost namirnica. Puno svježeg povrća i voća, kuvano i bareno bez mnogo začina i sa manje mesa.

Ljubav

Generalno gledano – partner i vi ste i dalje pod talasom pozitivnije i podsticajnije energije. Ipak, nekih sitnijih „bagova“ može biti najpre zbog nesporazuma koji nastaju u brzini ili kada niste fokusirani na razgovor, kada su vam misli na nekoj drugoj strani. Pokušajte da se bolje čujete ovih dana. Takođe, savet je da odvojite makar jedan deo vašeg zajedničkog vremena za opuštanje i zabavu, punite baterije pozitivom. Slobodni Blizanci – baš vam je potrebno da „živnete“, a prilike za to će dolaziti sa svih strana. „Vaši“ ljudi vam donose dobru energiju i zabavu, pokreću vas. Isto kao i vi njih.

Posao

Pred vama je izuzetno aktivan poslovni period i radna nedelja u kojoj ćete verovatno imati osećaj da se sve ubrzava i da se obaveze sapliću jedna preko druge. Iako vam mozak ovih dana radi sto na sat, ipak postoji mogućnost da se „pregreje“ zbog velikog broja dešavanja – pa u bitnim razgovorima, dogovorima ili prilikom donošenja odluka – proverite i sebe ali i da li ste se dobro razumeli sa sagovornikom. Prvi dani radne sedmice mogu vam doneti priliv koji niste očekivali ili naplatu davno zaostalog potraživanja.

Zdravlje

Mogući su poremećaji u varenju.

RAK

Hrana

Vašem organizmu je potrebno jedno lepo predprolećno čišćenje. I tijelu i mislima. Tijelo „čistite“ povrćem, voćem, čajevima, ribom, supicama, čorbicama – generalno gledano – laganijom ishranom.

Ljubav

Male bure emocija koje se kod vas dešavaju skoro na dnevnoj bazi umaraju i vas ali i one oko vas. Unutrašnje nesigurnosti, potaknute ko zna čime (nekim situacijama i brigama koje su verovatno realne, ali i onima koje baš i nisu) grickaju vaš mir i čine vas preosetljivim. Sve ono što vas sada „žulja“ iznutra ne može nestati tek tako, preko noći – ali će se rešavati u nedeljama koje su pred nama. U međuvremenu, dozvolite da vam partner da zaklon, sigurnost, utočište – i pokušajte da uzvratite istom merom. Slobodni – jeste društveni i aktivni u ovom periodu, ali nisam sigurna koliko ste otvoreni za ljubavna dešavanja.

Posao

Posao sada može biti mesto koje vam, makar na neko vreme – „briše“ sve ono iz glave što vam smeta, koje vam donosi fokusiranost i potrebu da se dokažete i budete najbolja verzija sebe. Dosta dešavanja i akcije, dosta potrebe da se prilagodite raznoraznim okolnostima i istim takvim ljudima – jeste da će vam sve ovo stvarati jedan vid presije, ali će vam sa druge strane davati dodatni motiv i podstrek, terati vas napred. Prilika za zaradu ili bolji finansijski priliv se može otvoriti u prvim danima radne sedmice.

Zdravlje

Otežano varenje.

LAV

Hrana

Sve ono što bi vašem organizmu prijalo baš vam i ne otvara apetit. No, grickalice, brza hrana, slatkiši – momentalno učine da vam želudac zakrči. Vaše je da I dalje pokušavate da se makar malo uvedete u red.

Ljubav

Malo će biti dovoljno da dođe do nesklada između voljene osobe i vas, ali će isto tako malo biti potrebno da se taj nesklad reši, uskladi, umiri, čak i preokrene u pozitivnom pravcu. Vi ste „lakopraskajući“, a ni partner nije u boljem fazonu (a ni jedno ni drugo niste baš objektivni ovih dana, što dodatno može pogoršati situaciju) – pa baš iz tog razloga – umesto da testirate jedno drugom živce, tvrdoglavost i ponos – bolje tu energiju usmerite u kreativne zajedničke aktivnosti, u skitanje, zabavu, provod. Slobodni Lavovi – odjednom ćete se naći u centru pažnje. A kad ste u centru, onda teško da ćete promaći „udvaračima“.

Posao

Ona gorepomenuta neobjektivnost i sagledavanje situacije isključivo iz svoje perspektive – može da vam tokom ove sedmice zasmeta i u poslovnom sektoru. Prosto rečeno – prvi impuls će vam biti da ne želite da saslušate šta vam sagovornik priča i da postoji tendencija da njegovo mišljenje automatski odbacite kao nebitno. Više uključite strpljenje (možete vi to), više uključite prilagodljivost (da, i to postoji) i sa mnogo više mentalnog mira ćete proći kroz ovu radnu nedjelju. Sve obaveze ćete odraditi cakum pakum.

Zdravlje

Meteoropatske tegobe. Veće oscilacije u nivou energije i u raspoloženjima.

DJEVICA

Hrana

Neujednačenost u ishrani i variranje apetita, ali I problemi sa varenjem. Izbjegavajte ono za šta znate da opterećuje vaš želudac. Trenutno vam najviše odgovara više vrlo laganih I jednostavnih obroka dnevno.

Ljubav

Obaveze, nemiri, brige – mogu odnositi jedan dio vašeg vremena i mira – a ni partnerski odnos u kojem ste neće vas ispunjavati – sve će vam delovati ili nekako ograničeno ili suvoparno ili bez inspirativnih zajedničkih aktivnosti. Realno gledano – i vi trenutno ulažete gro vaše energije u poslovni ili društveni život, pa samim tim – ni vi ne dajete posebnu pažnju voljenoj osobi. Nema posebnih tenzija, ali nema ni emotivnih dubina. Slobodne Djevice – ni kod vas nije nešto posebno bolja situacija. Kao da vam ovaj period ne daje ljubavnu inspiraciju, ne podstiče vas….ili vam ne donosi prave prilike.

Posao

A što se posla tiče – rmbaćete i pitati ima li još. Ne sekirajte se, čak i da ne pitate – posao će vas čekati iza svakog ćoška. Ne računajte mnogo na one sa kojima radite i sarađujete – gro obaveza ćete vi izgurati na svojim leđima. Stoji da je ovo naporniji i zahtevniji u poslovnom smislu period za vas, ali kada pogledamo sa druge strane – ovo je i period koji vam daje priliku da izbijete u prvi plan, da se dokažete, stvorite sebi neke nove poslovne prilike. I naravno – period da dosta solidno zaradite.

Zdravlje

Malo uznemiren stomak, nešto više napetosti i talasi umora.

VAGA

Hrana

Povremeno ćete imati potrebu da se opustite i da malo zaronite u vama omiljeni – svijet slatkiša i grickalica, svet slatkih I slanih mini zalogajčića. I to je ok, samo gledajte da ne ronite previše.

Ljubav

U jednom momentu slatke i vruće emocije između voljene osobe i vas. U drugom – idete jedno drugom na živce. Doduše, ovo „vruće i slatko“ će imati tendenciju da prevagne tokom sedmice koja je pred nama – a kada nalete oni živčani trenuci, potrudite se da ih ne raspirujete i ne dolivate ulje na vatru. Prostora za neke zabavne zajedničke aktivnosti i uživanje itekako ima – pa izvolite, udrite brigu na veselje. Slobodne Vage – prijatelji će vas obradovati, prijatelji će vas iznenaditi i aktivirati. Prijatelji će vas naterati da promenite sve svoje planove i priključite im se. A biće i nekih interesantnih, novih lica.

Posao

Ko želi da vas čuje – čuće vas. Ko ne želi – moći ćete da mu objašnjavate do sudnjeg dana i ništa nećete uspeti, osim da se iznervirate u procesu. Pa tako u ovoj nedelji imate saradnike i sagovornike sa kojima ćete kliknuti „na prvu“, a dogovoreno će biti ispoštovano brže nego što ste očekivali. A imate i one koji će vam mozak pomjerati promjenama u poslednjem trenutku, zahtevima, obećavanjima pa neispunjavanjima. Ne dozvolite da vam ovi drugi donose distrakciju i utiču na vašu organizovanost.

Zdravlje

Pojačana doza stresa.

ŠKORPIJA

Hrana

Ograničavate I sputavate svoje apetite, ali I sami vidite da se oni vrlo lako razuzdaju. Ta glad koju osećate nije glad za hranom – gladni ste stabilnosti, mira, sklada….a te gladi se ne mogu namiriti jelom.

Ljubav

Sa svih strana su se dešavanja okomila na vas i kao da se utrkuju koja će vas više raznežiti, iznervirati, rasplakati (ima suza i od sreće, znate?), razbesneti, koja će vas više dotaći u samu srž i svu vašu osetljivost izneti na svetlost dana. I partner je u nekoj čudnoj fazi – u jednom trenu cvetić leptirić, u drugom šizi sa razlogom ili bez. I tako vas dvoje, sa svim vašim promenljivim raspoloženjima ruku pod ruku, gurate zajednički dan po dan. Malo se međusobno šokiravate, a malo umotavate u strasti i emocije. Slobodne Škorpije – mogu se otvoriti vrata novih priča, strasnih i žestokih.

Posao

Pun Mjesec u sektoru karijere ukazuje na značajna poslovna dešavanja i u ovoj sedmici, ali i u narednom periodu. Neke Škorpije sada mogu napredovati i uključiti ambicije na maksimum, otvoriti prostor za nove i značajne poslovne projekte. No, biće i onih koji će u narednom periodu imati prekide poslova (daće ili dobiti otkaz), koje će imati zategnute odnose sa šefovima i nervoznu i turbulentnu radnu svakodnevicu. Generalno gledano – ovo je sedmica nesporazuma, brzih dešavanja i promjena u planovima.

Zdravlje

Uglavnom sitna, ali iritirajuća zdravstvena problematika širokog spektra.

STRIJELAC

Hrana

Varenje će vam u ovoj sedmici biti slaba tačka. Zato pomozite svom stomaku i svom organizmu laganim I malim ali češćim obrocima. Izbegavajte mlečne proizvode I konzervirane namirnice.

Ljubav

I još jedna, više nego solidna sedmica je pred vama. Ne pričamo da je sve na svom mestu i da je sve savršeno, potpuno je normalno da između partnera i vas bude i po koja varnica – ali generalno gledano, ovo zaista jeste period kada se vas dvoje više okrećete jedno drugom, kada se mnogo bolje razumete i kada je vaša relacija i funkcionalna i zabavna (a može biti i više strasna). Sada prionite na rešavanje tema i pitanja koja su u proteklom periodu bila kamen spoticanja u vašem odnosu – ići će „na gurku“, ali će ići. Slobodni Strelčevi – šareno, veselo, zabavno, nasmejano, aktivno – pa jel treba nešto više od toga?

Posao

Dosta nervoze na dnevnom nivou – zbog tehničkih problema, zbog administrativnih peripetija, zbog promena planova, zbog nesporazuma sa saradnicima, zbog povećanog nivoa obaveza, zbog varnica sa autoritetima. Toga što donosi napetost ima koliko ti duša ište, ali obzirom na ogromnu količinu motiva i pozitivne energije koja je sada prisutna kod vas – sve ćete vi to rešavati u hodu i očas posla. Izgleda da ovih dana zbrka i buka jesu u modi u poslovnom sektoru, ali je u modi i osmeh koji ne silazi sa vašeg lica.

Zdravlje

Mogućnosti za manje, brzinske prehlade ili viroze. Takođe – sklonost sitnijim povredama.

JARAC

Hrana

Apetit se donekle popravio i primetićete da vam je svaki zalogaj slađi kada ste u društvu prijatelja ili osoba koje volite. Ono što vam se preporučuje jeste kuvana hrana – što više supa, čorbi, variva.

Ljubav

Sve vezano za posao i za finansije ovih dana traži maksimum vaše pažnje i angažovanja i bilo bi divno da vam je intimni život mesto na koje možete da se sakrijete od problema, ušuškate i opustite. No, to je sada malo verovatno, obzirom da je i raspoloženje u vašoj vezi/braku i celokupna energija odnosa sada na konstantnoj klackalici. Mirne momente smenjuju oni nemirni, dobru energiju smenjuje nervoza, razumevanje i nerazumevanje idu ruku pod ruku. Slobodni Jarčevi – stara simpatija, bivši partner ili neko nov ko nosi podsjećanja sa sobom – to je na tapetu ovih dana kada je vaš ljubavni život u pitanju.

Posao

Poslovna svakodnevica je nemirna – danas važi jedno, sutra važi drugo. U jednom trenutku je sve funkcionalno i stabilno, u drugom jurnjava, kašnjenje, mnogo sitnih prepreka. Sa nekim saradnicima imate odličnu komunikaciju i razumevanje, a sa drugima – stalno neke tenzije. Pojavljuju se prilike da bolje zaradite, ali paralelno sa njima – troškovi se stalno povećavaju i skloni su da dosta duboko zagrabe u vaš novčanik. Ovaj period kao da testira sve vaše snage i strpljenje. Izguraćete sve, ne brinite.

Zdravlje

Stomačne tegobe, osjetljivost disajnih puteva.

VODOLIJA

Hrana

Pred vama je period da napravite promenu, ili ako ste to već uradili u prethodnim nedeljama – da tu promenu stabilizujete. Što više i što pre sebe dovedete u red – biće bolje po vas.

Ljubav

Dosta dobar sklad koji u ovoj sedmici postoji u vašim emotivnim relacijama mogu „nažuljati“ momenti partnerove i vaše neobjektivnosti. Oboje ćete imati te trenutke kada gledate na raznorazne situacije iz lične perspektive i kada niste baš voljni da se uklopite. Ako se uhvatite kao pijani za plot za te nesavršenosti, jedino ćete uspeti da jedno drugom pokvarite dan. Umesto toga – uhvatite se za ono što je sada dobro, aktivno, pozitivno, za ono što vas oboje pokreće i donosi osmeh. Slobodne Vodolije – ovo je vreme za radovanje, za lutanje i skitanje, za akcije svake sorte. Vreme flerta i igara.

Posao

Odnosi sa saradnicima i autoritetima će vam izvlačiti energiju i nervirati vas. Nemojte se brinuti, i vas će drugi doživljavati kao tešku osobu za saradnju, kao nekog ko pametuje, komplikuje, kao nekog ko je zadrt. Vi ste inače ušli u period kada se mogu napraviti veće promene u poslovnom sektoru – neke Vodolije će napredovati ili ostvariti vrlo značajan saradnički odnos, ali će biti i onih kojima je malo svega preko glave i biće im potreban presek. Dosta obaveza na dnevnoj bazi, brzina i sporost se smenjuju.

Zdravlje

Iscpljenost, najpre mentalne prirode ali i fizički – nije vam sjajna energija.

RIBE

Hrana

Što svježije namirnice, što boljeg kvaliteta – niste u periodu kada treba štedeti u ovom segmentu. Takođe – svu hranu dobro termički obradite. Osjetljivi ste i možete imati i problema sa probavom.

Ljubav

Sve će vam odvlačiti vrijeme i pažnju, tako da će i emotivni segment ali i partner ostajati u ovom periodu nekako u drugom planu. Ne deluje kao da su se emocije i bliskost potrošili, ali izgleda da vam svakodnevne obaveze i moranja crpe svu energiju pa su aktivnosti sa voljenom osobom svedene na minimum. Dođu s vremena na vreme takvi periodi i ne treba ih shvatati drastično – jer, neki put je dovoljno da se samo ušuškate jedno pored drugog i ćutite. Slobodne Ribe – kao da vas ovih dana privlači sve ono što je komplikovano, što je možda tajno, sve ono što donosi spoj nemira i strasti.

Posao

Potreban je maksimalan fokus na sve ono što se vezuje za posao. Jer, na dnevnoj bazi će se dešavati situacije koje traže od vas fokusiranost, strpljenje, koje traže odmjerene i proračunate a ne impulsivne poteze. Postoji sklonost kod vas ka propustima i greškama, pa nemojte raditi jedno a misliti na nešto deseto jer ta rastrojenost povećava mogućnost da pogriješite. Komunikacija i odnos sa saradnicima će u ovoj nedjelji ići iz krajnosti u krajnost – sa nekima od njih potpuno razumijevanje, sa nekima – zbrka.

Zdravlje

Pojačan stres a moguć je i pad imuniteta, piše glossy.

