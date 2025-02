Analiza 2025. godine kroz oči Jyotisha: Očekuje nas turbulentna godina!

Godina pred nama će biti u nešto nestabilnijem tonu i obojena elementima konflikta, većeg ili manjeg stupnja nasilja i temama “rezova” na svakom mogućem planu. Odmah u startu da budemo načisto, neće biti stabilna godina za svijet.

Dakako, na razini pojedinca svi imaju svoje osobne horoskope s kojima se nose pa uzmite analizu s dozom rezerve kad je promatrate u kontekstu svojeg života jer je ne radim ovim putem osobno za bilo koga tko čita ovaj članak nego u globalnom kontekstu. Naravno da će neke teme biti prisutne i utjecati no u kolikoj mjeri, to je priča za sebe. U sklopu ove analize fokusirat ću se na ključne tranzite i teme koje se odvijaju tijekom 2025.

Generalne značajke

Mlad Mjesec u Strijelcu

Godinu smo započeli s mladim Mjesecom u znaku Strijelca u dva ratnička sazviježđa koja čine par – Purva i Uttara Ashadha. Znak Strijelca predstavlja teme autoriteta u svakom mogućem pogledu, religije, filozofije, sustava vrijednosti, prava i zakona, “dharme” ili bar onog što se smatra “dharmom”.

Kako su ratnička sazviježđa u okviru znaka Strijelca koji se povezuje s inspiracijom, ispravnim djelovanjem, učiteljima, mentorima, religijom, pravom, vrijednostima i sl.? Upravo se zbog tih elemenata i ratovi vode; razlike u sustavima vrijednosti, želja za moći i autoritetom, zbog religije, kršenja zakona u određenom kontekstu i sl.

Povijest se uvijek ponavlja pa ako i pogledamo sve ratove do sad, bar one veće, svi su bili pokrenuti kroz domenu “mi imamo pravo na to zbog toga i toga”, “ovo je samo odgovor na napade” i sl.. Zakoni, kvazi-dharma, inspiracija za nešto, koncept pravde i sl. se mogu izokrenuti po ljudskoj volji i time si dati “moralno pravo” da se napravi bilo što. Ako ste ikad bili žrtva “gaslightera” ili bilo koje osobe koja koristi standardne mehanizme obrane ega (racionalizacija, negacija, formiranje lažnog straha, “drama queen” obrasci i sl.) evidentno je da se isti mehanizmi, samo “ulickano”, koriste i na puno većoj skali.

U znaku Strijelca imamo upravo te mehanizme jer je to i znak koji je sa svoje lošije strane sklon mitomaniji, megalomaniji, inflaciji ega i sl. Ako pogledamo i njegove nakšatre imamo Moolu koja razara i uništava, Purva Ashadhu koja će ratovati i s vjetrenjačama ako treba te Uttara Ashadhu koja zadaje konačni udarac. Dakako da se ove nakšatre mogu koristiti i na predivne načine i nisu ultimativno niti loše niti dobre no u kontekstu ove godine će dati nešto lošije značajke.

Jupiter koji vlada znakom Strijelca je u 6/8 odnosu sa svojim domicilnim znakom budući da smo 2025. godinu započeli njegovom retrogradnošću u znaku Bika u Rohini sazviježđu. Jupiter se ovdje ne osjeća nikako dobro, a Rohini je povezano s varljivošću u odnosima, ima mentalitet ̋galeba ̋, a tu su prisutne i teme plagijarizma, krađe ideja, privlačenja pozornosti po svaku cijenu, uživanja u senzualnosti, požudi, glad za resursima, manipulacije kroz prilagodbu okolnostima i sl. I znak Strijelca teži ka ovim temama i voli uživati u najboljem no utjecaj Bika i Rohinija promovira negativnije značajke istog na nešto ekstremnijoj razini.

Mjesec koji se tek izvukao iz konjunkcije sa Suncem također aludira da pitanja Mjeseca neće naići na plodno tlo tako lako pa će nepromišljene odluke i odluke u afektu biti problematika ove godine; posebno će kritične biti one na bazi ljutnje, impulzivnosti, osvetoljubivosti i mentaliteta “pamti pa vrati”. Na znak Strijelca ćemo se još vratiti zbog određenih dodatnih tema koje tu treba zasebno obraditi.

Retrogradni Mars

Nadalje, imamo i retrogradnog Marsa u Raku s kojim smo otvorili godinu, a čije sam teme i značajke već obradio. Mars u ovom stanju pokreće stare emocionalne rane, probleme, neprerađene emocije, osvetoljubivost, mentalitet žrtve i još je krajem 2024. bio pod uskim aspektom Rahua. Dakle, imamo kombinaciju Marsa koji predstavlja vatru, eksplozije, nesreće, nasilje, konflikte i Rahua koji je dim, ono nevidljivo i neopipljivo, konfuzija i naglost, obmana, umjetno, lažno, glad i opsesija ka nečem, “cyber” svijet i sve digitalno, tehnološko, preko interneta itd.

Rahu ovdje potpiruje Marsa i tvori tzv. “Angakarak” jogu odnosno kombinaciju za nasilje, ljutnju, točnije bijes koji raste dok ne sagori i sebe i sve oko sebe. Mars je početkom 2025. godine bio u Pushya sazviježđu te aspektirao spojište Uttara Ashadhe i Shravan. Potonje sazviježđe označava “velike korake” isto kao što je i Višnu poduzeo velike korake kad je osvojio tri svemira u mitološkoj priči za ovo sazviježđe u formi Vamana avatara.

Pushya i Shravan su povezani s nekretninama i domovima, a vidjeli smo kako je SAD pretrpio golemu štetu od požara koji su već krajem 2024. zahvatili reon te zemlje. Također, nasilje, sukobi i nesreće su već na n-tu potenciju, a godina je jedva počela. Nažalost, sličan trend velikih oštećenja i uništenja zemljišta, nesreća s vatrom i eksplozijama, konflikti i sl. će se nastaviti i dalje kroz godinu i to posebice uz veće vodene površine – Mars je u vodenom znaku Raka (jezera i rijeke), a Rahu je u Ribama (oceani, mora).

I Ribe i Rak predstavljaju sjeverni smjer dok je Mars domena juga, a Rahu jugozapada tako da je os sjever/jug osobito na udaru + jugozapad. Tako da reoni zemalja koji nose naziv ili se smatraju ̋sjeverni(m) ̋ ili nešto slično su posebice na udaru i putanja gornjih tema se time odvija od sjevera ka jugu ili od sjevera ka jugozapadu. To se odnosi i na prirodne nesreće, konfliktne situacije, ratne situacije i sl. Primjerice, zemlja sa sjevera napadne onu koja im je južno ili jugozapadno od njih; požar koji krene sa sjevera i ide ka jugu/jugozapadu.

Da naglasim samo, ovo nije tehnička metoda iz udžbenika, navedeno je na bazi moje logike uzevši značajke smjerova za navedene znakove i planete (svojevrstan Astrovastu) i transferiranja toga na teren.

Svakako će zbog stanja Marsa i utjecaja Rahua ova godina biti u okvirima ljutnje, naglosti, osvetoljubivosti, čišćenja “starih računa i rana iz prošlosti” te “vraćanja milo za drago”. Na razini “malog čovjeka” mogu samo preporučiti da se izbjegavaju situacije zamjeranja nekom za koga se procijeni da ima komponente teške narcisoidnosti, manjku doticaja s realnošću, tko je osvetoljubiv, “drama queen”, “nečija žrtva”, emocionalni vampir i općenito iscrpljujuća pasivno ili aktivno agresivna osoba. Naravno, i intenzitet navedenog igra ulogu jer svi imamo bar dio ovih osobina u sebi no onih koje se treba čuvati su oni kod kojih su navedene osobine izrazito naglašene i definiraju ih kao osobe.

Mračna strana muške energije je nasilje i uništenje, izostanak milosrđa, a mračna strana ženske energije su manipulacije, rušenje slike i statusa te mentalitet žrtve koja nije odgovorna za sebe i svoje stanje. Opet, svi imamo i jednog i drugog u sebi, netko više netko manje no ovo su obrasci na koje treba pripaziti.

Stopa razvoda, nasilja u školama (osnovne škole – domena Raka), obiteljskog nasilja, nasilja nad majkama i majčinskim figurama će zasigurno u ovoj godini biti pojačana. Morbidni scenariji u kontekstu nasilja općenito i i javni (nasilno obojeni) događaji u tom kontekstu su također s ovim Marsom vrlo potentni.

Muška energija će u 2025. biti u najgorim vodama i vidjet ćemo ono najgore; dakako, ne od svih, ima i pripadnika muškog spola sa zdravim mehanizmima obrane ega, koji rade na sebi, imaju mentalitet “miroljubivog ratnika” itd. S lošije strane, situacije pripadnika muškog spola koji su degradirani, odbačeni, “kastrirani”, a koji to odluče “revanširati” prema društvu na nasilan način će biti jedna u 2025..

Pozicija Jupitera u znaku Bika u Rohiniju aludira da će ovo biti godina fokusa na resurse i sve ono što nas prehranjuje i drži u životu i da će se zbog toga voditi i ratovi jer retrogradni planet intenzivno utječe na nasuprotni znak od onog u kojem se nalazi i stvara pritisak na njega (aspekt Jupitera na Jyeshtu Škorpiona).

Venera i Saturn u Vodenjaku (s gledišta početka 2025. godine) aludiraju na tehnološke proboje u medicini, špijunaži te aludiraju na temu krađe koja će se dogoditi ove godine na makroskali u nekakvom većem sustavu, organizaciji, državi. Razlog tome je što Venera u Dhanishti i Saturn u Purva Bhatripadu “stišću” Shatabisha sazviježđe koje se bavi ljubavnim trokutima i krađama u odnosima, a povezano je s Varunom koji je zakonodavac, određuje tko će biti lopov, tko policajac itd., a i koji vidi i promatra sve kroz svoj sustav nadgledanja.

Venera u Dhanishti je “tehnologizirana” i “borbeno osposobljena”, a Saturn u Purva Bhatripad donosi nešto nekonvencionalno i van norme. Kako je Purva Bhatripad predstavljena čovjekom koji stoji na jednoj nozi i predstavlja takve predmete (zamislite visoku barsku stolicu ili nekakav stup) nadam se jedino da neće biti osmišljena neka nova vrsta raketnog oružja.

S bolje strane mogući su proboji u svemirskoj tehnologiji i sl. jer i to bi spadalo u ovaj kalup i simboliku. Starija ženska osoba može biti prekursor ove novine i proboja, s obzirom na to da se radi o Veneri u Saturnovoj domeni. Ponavljam, znam da SAD te planete nisu u tim pozicijama no ovo je bazična analiza s točke simboličkog početka 2025. godine koju smo svi kolektivno ili bar većinski prihvatili kao “novu godinu”.

Znak Strijelca – efekti Saturna i Jupitera

Od cca. 15.2.2025. godine ćemo imati dupli efekt na znak Strijelca; Jupiter će iz znaka Blizanaca aspektirati Strijelca, a Saturn će iz Riba također aspektirati ovaj znak što u praksi znači da gdje god je nekom znak Strijelca od polovice svibnja/maja pa do kraja godine će se odviti bitan događaj/tema vezani za ono što znak Strijelca nekom predstavlja u natalnoj karti. Osobito će biti potentna razdoblja kad Sunce i/ili Mars također budu u tranzitu aspektirali ovaj znak u drugom dijelu godine što ćemo i imati slučaj tijekom lipnja/srpnja.

Gledano sa točke Ovna ovo je znak religije, filozofije, ̋dharme”, autoriteta, Gurua/mentora/političkih vođa, ali i ratova. Jupiter će pritom biti u nasuprotnom znaku od Strijelca, Blizancima, što je znak u kojem se Jupiter jako loše osjeća te se radi i o 3. kući originalnog zodijaka što opet znači da je Jupiter u svojem “marana karaka sthanu” odnosno odlazi u 3. kuću umrijeti.

3. kuća predstavlja seksualni čin, bordele, susjedstvo, oružje, ratovanje, sukobe, bivanje među sebi jednakima (“sahaj bhava”), a Jupiter je Guru i autoritet koji nije među sebi jednakima jer je on nekako iznad drugih. Također, Jupiter nije za švalerisanje i oružje on je onaj koji govori drugima što da radi, propovijeda, uči, mentorira. Evidentno, neće mu biti ugodno u reonu Blizanaca i bit će nekako prisiljen na svoje niže energije tako da od sredine svibnja pa nadalje možemo očekivati eskalaciju tenzija na pojedinim dijelovima svijeta. Vidjet ćemo i puno “keyboard warriora” pa možda i progone od strane autoriteta za nekakve “krive činove” preko medija, društvenih mreža itd.

Saturn će s druge strane u Ribama mnogima pomrsiti račune vezano za njihovu karijeru i općenito sve značajke Saturna sukladno onom što nam Saturn predstavlja u karti. Određeni sustavi, entiteti i organizacije se mogu i ̋raspršiti ̋ ili ̋transcendirati” u nešto novo. Uska konjunkcija Saturna i Rahua u drugom dijelu ožujka/marta i početkom travnja/aprila je vrlo zloćudna joga koja pokreće “predačke boljke” pa određene zemlje koje imaju tih problema u većoj mjeri, a i mi spadamo u njih, mogu pretrpjeti tad veće nestabilnosti.

U Hrvatskoj je to 5. kuća pa smrt starog i rođenje novog autoriteta je naglašena tema (osma kuća od desete), promjene na polju obrazovanja, ružna situacija vezana za djecu/učenike, politiku i političke afere je potentan scenarij, možda i sve navedeno odjednom kao okidač za promjenu/krizu.

Bilo kako bilo, vidite gdje Vam je znak Strijelca i što se tamo nalazi pa ćete vidjeti koji će Vam reon života imati nekakvu značajnu temu koja će se odviti u Vašem osobnom životu. Hoće li biti loša ili dobra ili nešto između će zavisiti od aktualnih životnih razdoblja. Hrvatska ima Rahua u Strijelcu pa će element naglosti i konfuzije po pitanju vrijednosti i resursa, poglavito u školstvu i pitanjima autoriteta (Vlada i sl.) biti pod ogromnim povećalom. Mogući su i hakerski napadi ili nekakav “pad sustava” vezan za tehnologiju, internet i sl. zbog utjecaja svega navedenog na Rahua. Bome ne bih htio biti političar u našoj zemlji ove godine.

“Koktel” planeta u Ribama

Razdoblje od 28. do 30.2.2025. godine će donijeti neobičan tranzit u reonu znaka Riba gdje ćemo imati istovremeno Sunce, Merkura, retrogradnu Veneru, Saturna, Rahua i Mjesec u ovom znaku. Svi će planeti osim Saturna biti u “zagrljaju” Rahua i Ketua. Ovo su dani i “praznog” odnosno “mladog” Mjeseca te pomrčine Sunca. Pomrčina Mjeseca i pun Mjesec će se odviti cca. dva tjedna prije.

Evidentno je da je ožujak razdoblje okidača za promjene, posebice onima koji imaju “ascendent”, Mjesec ili neku drugu točku na osi Djevice/Ribe. Ovo nije dobar tranzit i ne mogu reći ništa pozitivno o njemu; negativnije konotacije prevladavaju, posebice za kraj ožujka.

Kako će koktel planeta biti u znaku Riba koje predstavljaju “disperziju”, “uklanjanje granica”, “transformaciju i transcendenciju” i većina će planeta biti u Uttara Bhatripad sazviježđu koje je povezano s Kundalini energijom, dubinama mora i svime onim skrivenim pod vodom što izbija u naletu van možemo očekivati na makroskali veće okidače za promjene u svakom pogledu. Zaista ne mogu precizirati što i kako jer je previše planeta u igri.

Ne mora se ništa specifično dogoditi tog dana no i manji čin ili manja situacija, naizgled nebitni i nevidljivi mogu pokrenuti nešto veće pa je preporuka paziti tih dana što se događa, kakvi su noviteti, što se pokreće ili prekida i sl. jer se može pokazati esencijalnim kroz narednih 6 mjeseci od tog događaja, odnosno do novog ciklusa pomrčina.

Na mikroskali, ružan događaj vezan uz vodene površine, letove preko vodenih površina, podvodni svijet, pomorsko ratovanje i putovanja je potentan kao i situacije nasilja uz područja uz vodu. Ako možete ne putujte tijekom ožujka i početkom travnja na prekomorske letove i sl. niti idite u područja uz oceane i mora gdje znate da su aktualne nestabilnosti.

Nasuprot Uttare Bhatripad su nakšatre/sazviježđa Uttara Phalguni koje simbolizira pozornicu i mentalitet “izabranog” te Hasta koja predstavlja ruke i borbu rukama, uzimanje sudbine u svoje ruke. Hasta je predstavljena i bizonom koji je “sredstvo prijevoza” Yame, boga smrti pa otud moje preporuke i sugestije i navedeni scenariji kao potencijalni.

Znamo kako su osobe koje naprave ružne činove, posebno u politike ili religijske svrhe “izabrani” i smatraju sebe “od Boga/ili već nekog izabranima” pa ako ćemo gledati negativnije konotacije ovog tranzita aluzija i simbolika je poprilično jasna. Volio bih dati i bolje značajke no jednostavno ih ne vidim osim možda u kontekstu toga da ružan događaj pokrenut ovim tranzitima okine i reakciju na isti pa “Yama dođe po svoje i na pozitivan način” uslijed prisilne promjene.

Od ovih datuma će i Saturn i Rahu biti u sve užoj konjunkciji koja će biti aktualna cijeli travanj/april, a najintenzivniji dani od ovih su svakako 13. i 14.4. kad su na istom stupnju jedan u odnosu na drugog. Svakako dani za osobit oprez.

Konjunkcija Saturna i Rahua aktivira i znak Vodenjaka budući da su oni kovladari narečenog pa vidite gdje Vam je taj znak u karti i što predstavlja – nekakva tema bitnije magnitude će biti pokrenuta ovom konjunkcijom. Osobito se čuvajte padova s visina i ozljeda nogu jer konjunkcija Saturna i Rahua se odvija u zadnjoj i najintenzivnijoj ̋”padi” Purve Bhatripad, a ovo sazviježđe se može najkraće opisati kao ̋izrazito ekstremno ̋ te je povezano s temama posmrtnog odra odnosno točke umiranja i transformacije tim putem. Njegov par, Uttara Bhatripad predstavlja stražnji kraj posmrtnog odra ili lijesa kad je osoba već umrla i prelazi na svoje konačno počivalište. Revati kroz Pushana zatim odnosi Dušu dalje.

Konjunkcija Marsa i Ketua u Lavu

Od cca. 20. srpnja/jula pa do kraja istog mjeseca Mars i Ketu će biti vrlo blizu jedan drugog, a točna konjunkcija se odvija 22.7. pa je to još jedan datum za obratiti pozornost na njega. Mars i Ketu donose nagle i morbidne situacije u kontekstu nasilja, impulzivnosti, eksplozija, konflikta; mogu donijeti i čin “osvajanja nekog vrha” budući da će biti u znaku Lava koji predstavlja vlast, politiku, kraljevstvo. Ovo je i znak djece, a konjunkcija se odvija u zadnjoj i najintenzivnijoj “padi” Purva Phalguni sazviježđa koje nosi teme opekotine, požara, slijeposti u akcijama.

Ružna situacija požara koja će koštati određenu populaciju djece života je potencijalan scenarij. Bit će to masovno popraćen događaj. Osim utjecaja Ketua i Saturn će tad biti retrogradan u Ribama pa će se po Nadi principima ponašati kao da je u Vodenjaku što bi u praksi reklo da imamo međusobni aspekt Mars/Ketu u odnosu na Saturn/Rahu. Ovo je kombinacija za revolucionare i ako se sjećate moje analize karte Gavrila Principa koji je bio okidač za WW1 on je imao sličnu kombinaciju u svojoj karti. Dakle, svakako ružan događaj je potentan tih dana u svijetu, a u našim osobnim životima moramo vidjeti što nam predstavlja znak Lava i imamo li tamo planeta koji su zahvaćeni ovom konjunkcijom.

Ovo je i tranzit koji može određenu političku figuru, moćnika, “kralja”, vojskovođu i sl. koštati “obezglavljivanja” nekakve vrste, a također ćemo isto gledati i u sportskim klubovima ili reprezentacijama i to će svakako biti medijski izrazito popraćen događaj ma u kojoj se formi konkretno odvio.

Purva Phalguni ima problema s tim što “ne vidi kako troši i gdje ulaže energiju”, a također je i sazviježđe koje srlja u odnose pa se opeče figurativno i/ili bukvalno. Ova će tema biti prisutna kao motiv u događajima koji se odviju tih dana pa možemo slušati fraze “nisam vidio pa sam se opekao”, “propust u osiguranju je doveo do tragične situacije”, “mali znak nepažnje je pokrenuo požar”, itd.

Tranzit Jupitera

Jupiter će do 14.5. boraviti u znaku Bika, zatim tranzitira u Blizance gdje će ostati do 18.10. kad tranzitira u Raka od kojeg se opet vraća u Blizance u sklopu svoje retrogradnosti i tamo ostaje ostatak 2025. i dio 2026.

U Biku Jupiter potencira pitanje resursa, finije strane života, komfora, luksuza i svih materijalnih pitanja te teži ka akumuliranju znanja i vještina koje će ga dovesti do materijalno orijentiranih ciljeva. Propaganda, fokus po pitanju vještina i znanja, politika, djelovanje Jupitera je u tom kontekstu i s tim ciljem – da se ima što pojesti i popiti, uživati u senzualnosti, luksuzu itd. Seksualni apetiti su ovdje također izraziti jer znak Bika nosi u sebi nakšatre povezane s aferama, ljubavnim trokutima, proganjanjem osobe koja se želi te mitologije o Brihaspatiju (Jupiteru), Tari i Ćandri te njihovom trokutu u odnosu, izvanbračnom djetetu (Merkuru) itd.

Jupiter neće biti ništa bolje ni u Blizancima jer je to znak u kojem se još gore osjeća i u koji “odlazi umrijeti” jer sve svoje značajke mora staviti na službu Blizancima i Merkuru, svojem usvojenom sinu koji ga podsjeća na aferu njegove supruge Tare s Ćandrom. Jupiter ovdje radi prljavi posao koji ne želi. Dakako, za određene znakove i u određenim pozicijama će ovaj Jupiter biti sjajan učitelj, instruktor, trener, komunikator, pregovarač itd. no to je za određene pozicije, ova svakako nije najsjajnija gledano s točke Ovna kao prvog znaka standardnog zodijaka i godinu pred nama.

Ulaskom u Punarvasu sazviježđe Blizanaca te svojim kratkim boravkom u znaku Raka daje bolje značajke (osobito u Raku) no to će biti kratkog vijeka zbog njegove retrogradnosti i povratka u Blizance i napetije nakšatre Mrigashire i Ardre.

Pripazite na mentore, “gurue” i znanja koja dolaze od druge polovice ove godine kao i na politiku, vrijednosti i uvjerenja koja se promoviraju. Bit će plodna godina za “huškanje konflikta”, razlika među ljudima na bazi vjere, nacije, statusa, uvjerenja i sl., lažne vođe i lažne učitelje i sl.

S relativno bolje strane, pozicija Jupitera u Blizancima kojeg će i aspektirati Rahu iz Vodenjaka te Saturn u Ribama donose plodno tlo za razvoj i evoluciju digitalnog svijeta, umjetne inteligencije koja je trenutačno aktualna i formiranje “umjetnog svijeta” u kojem će se moći uživati ili ga se bar konzumirati, a da se ne mora puno mrdnuti u realnosti osim ̋staviti naočale na glavu i pokrenuti program ̋.

Obratite pozornost gdje Vam je znak Vodenjaka i znak Blizanaca – Rahu i Jupiter će Vam tu osobno donijeti proboje i nekakav vid potpore da pitanja tih znakova i kuća riješite jer Rahu u Vodenjaku nosi moć Durge, a s Durgom nema šale, ona čisti probleme u korijenu. Jupiter i Rahu u konjunkciji ili interakciji kroz znakove istog elementa je kombinacija za visok skok u društvu, odnosno “uspjeh” da to tako kolokvijalno opišemo pa će i donijeti te efekte posebice za znak Vodenjaka i kroz interakciju ̋trokuta ̋ Blizanci, Vodenjak, Vaga.

Preostali tranziti

Venera će proći kroz razdoblje retrogradnosti od 02.3. do 13.4.2025. godine i kompletno to vrijeme će biti u znaku Riba, egzaltirana. Nažalost, egzaltacija joj neće ići na ruku jer će je stiskati koktel planeta u Ribama u drugom dijelu ožujka, pritisak Rahua, Saturna, pomrčine.

Standardne boljke retrogradne Venere su pogled u prošlost u domeni odnosa i u nekim slučajevima obnova starih partnerstava i veza, susreti s partnerima iz prošlosti te rješavanje pitanja u tom kontekstu ako je što ostalo za riješiti. Varljivo razdoblje za sva “venerična pitanja” i ja bih se suzdržao osobno od kupoprodaje vozila, nekretnina, ulaska u romanse, brak i sl. ako je to ikako moguće sve do druge polovice travnja.

U rujnu/septembru nas očekuje novi ciklus pomrčina na osi Lav/Vodenjak pa se promjene mogu očekivati na toj osi onom što nam narečena predstavlja u karti. Na globalnoj slici promjene u vladajućoj strukturi, politici, velikim organizacijama i sustavima (na razini organizacija i entiteta poput EU, WHO, Facebook, BRICS i sl. kontekst).

Pored navedenih ključnih tranzita i datuma bit će tu još manjih tranzita i konjunkcija Sunca, Merkura, Venere s Ketuom, interakcije Marsa sa Saturnom u opoziciji itd. no o tome će biti zasebni članci kad bude vrijeme.

Jedno će vrijeme, nakon što Rahu tranzitira u Vodenjaka, a Mars krajem srpnja ne prođe točku Ketua, biti aktualna i ̋Kala Sarpa joga ̋ gdje će svi planeti biti “u zagrljaju” između Rahua i Ketua. Kako putanja ide od Rahua prema točki Ketua to znači da će to razdoblje donijeti elemente završetaka, “rezova” i “kraja nečeg” između znakova/kuća koje nam predstavljaju Vodenjak, Ribe, Ovan, Bik, Blizanci, Rak i Lav. Tu će biti točke nestabilnosti i promjene koje će kulminirati na krajnjim točkama gdje su Rahu i Ketu. To je razdoblje od 14.4. do 23.7. nakon kojeg će prvo Mars, a onda kroz mjesec i nešto dana i Sunce i Merkur probiti ovu jogu. Mjesec će sporadično svojom bržom putanju aktivirati i prekidati puninu ove joge.

Ključna razdoblja su svakako druga polovica ožujka/marta te razdoblje od 28. do 30.3. 2025. godine gdje imamo više planeta u Ribama i prvi ciklus pomrčina, zatim konjunkcija Saturna i Rahua 13. i 14.4. te konjunkcija Marsa i Ketua 22.7.2025. Drugi ciklus pomrčina je u kasnim satima 7.9. te 21.9..

Remedijalne mjere i zaključak

S bazičnog gledišta i zdravog razuma jednostavno je preporuka izbjegavati ratoborne, impulzivne i nepromišljene ljude te ne ulaziti u ̋dealove ̋ s takvima. “Ne valja se s rogatima bosti” jer zahvalan mentalitet za ovu godinu jer će biti bolje i istrpjeti nepravdu na kratko nego ulaziti u okršaje s nekim čiji je moralni kompas i osjećaj za rizik problematične prirode pa onda ispaštati jedno dulje vrijeme ili do kraja života zbog pokušaja da se bude “bič karme” ili da se “istjera svoje”.

Njegovanje emocionalne higijene i duhovna praksa su uvijek preporuke za ovakve dane. Mantre koje poboljšavaju energije Marsa (Narasimha ili Hanuman u slučaju da Vam je Mars u interakciji sa Saturnom) su preporuka, mantre Ganeshi za poboljšavanje energija Ketua, vježbe koje umiruju um, vagus živac i snižavaju kortizol poput vježbi disanja na tempo su također preporuka.

Individualni aspekt je također bitan u kontekstu preventivnih mjera sukladno onom što ovi tranziti kome zahvate u karti, koji dio Vastua je u nečijem domu ugrožen što će povlačiti i komplementarne probleme ako postoje anti-elementi na tom dijelu. Primjerice, ako je nekom znak Riba u reonu od četvrte do šeste kuće to znači da imamo znak koji pripada sjeveru i kuće koje pripadaju reonu od sjeveroistoka do sjeverozapada na udaru.

Ako je tu element vatre od prije poput pećnice, štednjaka, kamina, nečeg crvenog itd. to će pokrenuti neke probleme s domenom prilika u općem smislu i konekcija (sjever), vizije, odluka, resursa, mudrosti i glave općenito (sjeveroistok) ili potpore i odnosa (sjeverozapad). Mentalni mir i imidž će svakako biti ugroženi. Ako još životno razdoblje podržava ̋probleme ̋, onda su problemi i sigurni.

Također i koji planeti su u dodiru s aktualnim konjunkcijama također igra ulogu i može se ili ublažiti ili “isplatiti nekako drugačije” ako to karma podržava. Naravno, za sve savjete i upute u ovom kontekstu stojim na usluzi za individualne konzultacije i usmjerenja.

Očekuje nas svakako turbulentnija i nezgodnija godina koja će bar jednim većim dijelom utjecati na mapu svijeta i donijeti kakve-takve promjene metodom koja izgleda jedina za čovječanstvo djeluje, a to je kroz nasilje i konflikte. Ponavljam, ovo su bila tumačenja za globalnu sliku svijeta, ni za koga ponaosob od Vas koji članak čitate pa se u tom kontekstu moraju stvari i promatrati.

Željko Đitko/bharani-project.com

Facebook komentari