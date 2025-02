Kallstadt, selo u Njemačkoj gdje živi 12 Trumpova, tamo su živjeli i Donaldovi preci

Od posljednjih 10 predsjednika, samo dvojici,Trumpu i Baracku Obami, roditelji su rođeni izvan SAD-a.

I dok prva dana SAD-a Melania Trump s ponosom ističe svoje slovenske korijene, njezin suprug Donald oko svojih je tajanstven.

Istina je da vuče korijene iz Europe i to Njemačke i Škotske. Međunarodno porijeklo Donalda Trumpa čini ga relativno neobičnim među američkim predsjednicima. Od posljednjih 10 predsjednika, samo dvojici,Trumpu i Baracku Obami, roditelji su rođeni izvan Sjedinjenih Država.

Trumpov djed pobjegao je iz njemačke vojske sa 16 godina Trumpov djed, tada 16-godišnji njemački brijač, Friedrich Trump, ukrcao se na brod s jednosmjernom kartom za Ameriku, izbjegavši trogodišnju njemačku vojnu službu.

Bio je boležljivo dijete, neprikladan za težak rad te se bojao mobilizacije. U Ameriku se zaputio dana 7. listopada 1885. godine. Izbjegavanje vojne službe je bilo protuzakonito, ali Amerika nije marila za to. U to su vrijeme Nijemci smatrani vrlo poželjnim migrantima, a Trump je dočekan raširenih ruku.

Manje od dvije sedmice kasnije stigao je u New York, gdje će s vremenom osnovati svoju obitelj i pokrenuti posao s nekretninama. Više od stoljeća kasnije, njegov unuk, Donald Trump, postao je 45. i 47. predsjednik SAD-a, piše History.

Ipak, desetljećima je sin i unuk Friedricha Trumpa (otac i djed su mu se isto zvali) u potpunosti poricao to njemačko naslijeđe, umjesto toga tvrdeći da korijeni njegova djeda leže sjevernije, u Skandinaviji.

Trump je tako i sin i unuk imigranata: Nijemca s očeve strane i Škota s majčine strane. Nijedan od njegovih djedova i baka nije rođen u Sjedinjenim Državama niti je engleski govorio kao materinji jezik osim njegova oca.

Ironično, glavna su meta oba njegova mandata upravo migranti koje trenutno masovno deportira. Trumpov djed Friedrich, oženio se ženom iz njemačkog rodnog grada, Kallstadta, gdje su njegovi roditelji posjedovali vinograde.

Friedrich se pokušao vratiti kući s malim bogatstvom koje je stekao u New Yorku, Seattleu i Yukonu, ali kada je njegovo izbjegavanje mobilizacije došlo u prvi plan, izgubio je bavarsko državljanstvo i bili su prisiljeni zauvijek se vratiti u Ameriku.

Tamo su dobili troje djece: Majku mu je kao djevojka emigrirala iz Škotske Trumpov otac, Fred, bio je srednje dijete.

Rođen u četvrti Bronx u New Yorku 1905., Fred Trump postat će jedan od najuspješnijih mladih poslovnih ljudi u gradu, stekavši bogatstvo iako su mnogi oko njega pali u financijsku propast.

Trumpovu majku upoznao je na zabavi sredinom 1930-ih. Mary Anne MacLeod, bila je kućna pomoćnica koja je razmišljala o povratku na svoju otočku domovinu. MacLeod je u SAD-u živjela u siromaštvu, ali puno bolje nego u rodnom gradu.

Bila je dijete ribara i farmera, te posljednja u obitelji od 10 djece rođena u selu Tong na škotskom otoku Lewis. Ova golema obitelj koja govori galski živjela je zajedno u skromnoj sivoj šljunčanoj kući.

U braku s Fredom Trumpom, MacLeod je živjela radikalno drugačiji život uživajući u bogatstvu. Godine 1942. postala je američka državljanka, a tijekom života se vraćala u rodnu Škotsku, gdje njezin sin danas posjeduje više nekretnina. Dok je Friedrich Trump imao umjeren uspjeh u nekretninama, iznenada je umro u pandemiji gripe prije svog 50. rođendana, pa nije doživio da vidi realizaciju mnogih svojih projekata.

U trenutku njegove smrti, njegova neto vrijednost iznosila je oko 510.000 dolara u današnjim dolarima. Pod nadimkom Elizabeth Trump & Son, Fred Trump i njegova majka Elizabeth nastavili su ovaj posao i pretvorili ga u cvjetajući.

Mještani o njemu nerado govore Za razliku od prve dame Melanije o kojoj u rodnom mjestu rado govore Trump ne uvažava takvu reakciju među mještanima Kallstadta u Njemačkoj te Tongu u Škotskoj.

On je osuđeni kriminalac i notorni lažljivac – kaže jedan mještanin Kallstadta za Deutsche Welle. – Nije simpatičan – dodaje druga. Iste reakcije i u Tongu.

-Pretpostavljam da je to već nešto kad je netko s ovog otoka američki predsjednik – kaže jedan.

– Mislim da se ljudi tu trude to zaboraviti – dodaje druga mještanka.

– U duhu ovoga otoka je zajednica, 100 posto zajednica, a ne vidim da Donald Trump ima ikakav osjećaj za zajednicu. Sve se vrti oko njega i njegovog interesa.

Oko toga što on propisuje da se smije i što se ne smije, a to nema veze s onim kako Lewis i ovi otoci funkcioniraju – smatra treći. U Kallstadtu su došli i do Trumpove daljnje rođakinje, ali ni ona nije oduševljena svojim bratićem. On je prije svega jedan galamdžija – rekla je Ursula Trump, koja je inače pekarica, a specijalitet su joj trumpšnite s njegovim likom.

Na iste reakcije naišli su i tijekom prvog Trumpovog mandata 2019. Prema lokalnom telefonskom imeniku, tada je postojalo 10 ili 12 Trumpovih koji se nalaze izvan Kallstadta. Ali nitko u ruralnoj vinskoj regiji nije bio zainteresiran za razgovor o svom poznatom mještaninu, prenosi DW.

