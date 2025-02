SEDMIČNI HOROSKOP od 10.2. do 16.2. – Najsretniji znakovi će biti Vodenjak, Škorpion, Blizanac

Ovan

LJUBAV: Kad ste se već navikli da vam sve bude ravno, opet se budi ljubav. Malo ste iznenađeni novom situacijom, ali prilagodit ćete se. Svakome je draže biti s nekim nego sam. Ipak, ne prigovarajte čak ni onda kad osjećate da biste morali.

KARIJERA: Idućih dana posao će vjerojatno pasti u drugi plan. Razmišljat ćete o duhovnom svijetu ili ćete u svoj dom željeti uvesti neke novine. Na radnom mjestu ćete funkcionirati rutinski. Odradit ćete ono što morate, a bit ćete odsutni duhom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete nešto nepoznato.

Bik

LJUBAV: U idućim danima vi ćete najvjerojatnije biti sretni i zadovoljni. Nekima će se činiti kao da imaju krila. S voljenom osobom bit će spremni dijeliti ama baš sve. Male brige bit će zanemarive. Oni koji su još sami neka izlaze što češće mogu.

KARIJERA: Privilegije kojim ste se nadali bit će blizu, ali vi sami nećete biti u najboljoj formi da ih iskoristite. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečija dužnost ili jer su takva pravila. Zanemarite sve to i pokažite što znate. Uspjet ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Blizanci

LJUBAV: Vaš šarm i sposobnost prilagodbe učinit će da vas mnogi požele u svom društvu. Neki će se pokazati koliko mogu biti zabavni. Izlazaka neće nedostajati. Oni u vezama mnogo će se kretati među ljudima, a voljena osoba će ih slijediti.

KARIJERA: Ako nešto treba mijenjati, mijenjajte. Učinite to na način koji je miran i postepen. Ako vas budu kritizirali, ne odgovarajte ne to, nego samo radite dalje. Važno je da imate jasan plan i da ga dosljedno slijedite. Uspjeh je pred vratima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte na diplomatski način.

Rak

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati oko vas. Jednostavno će voljeti biti u vašem društvu. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Nitko vam doduše neće prigovoriti, ali ponekad budite samo vas dvoje.

KARIJERA: Prepreke koje vi vidite objektivno su manje nego što vam se čine. Nadilazit ćete ih svojom maštom i sposobnošću prilagodbe. Pokazat ćete svoju kreativnu crtu. To što će uz sve to ići i određeni napori, očekivano je.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno snage za sva poduzimanja.

Lav

LJUBAV: Većinu ovog tjedna vladat će opuštenost između vas i voljene osobe. Ništa više neće biti isforsirano, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaše osobno neraspoloženje dolazit će iz drugih područja života, pa to zanemarite.

KARIJERA: Vjerojatno će se mjeriti vaša postignuća u radu. Budite spremni na to. Neki će gledati da vam iščačkaju neku staru manu ili grešku koja je zaboravljena. Nemojte tome pridavati značaj, jer je mnogo više dobrog, nego lošeg. Istina će izaći na vidjelo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete spremni na mnoge ljubavne pustolovine. Oni koji već jesu u duljim vezama izlazit će na neka atraktivna mjesta. Zajedničko vrijeme će vam proletjeti i osim prolaznih verbalnih nesporazuma, sve će teći sasvim dobro.

KARIJERA: Ako vam se učini da je pred vama dug put, prihvatite to s veseljem, jer je isti dobar. Ono što se pokrenulo, nastavit će se razvijati dalje. Na vama je da se prilagodite i uklopite u cijelu situaciju što bolje možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pročitajte kvalitetnu knjigu.

Vaga

LJUBAV: Ovih dana pratit će vas kvalitetne ljubavne prilike. Iskoristite to da uživate ili da nekom izrazite ljubav. Neki će povremeno osjećati nedostatak atrakcija, pa će rado smišljati događaje koji nemaju realno uporište. Ako vam je dosadno, pomozite nekom.

KARIJERA: Vjerojatno će se pokrenuti poslovi povezani s mladima ili zabavom. Neki će doseći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni materijalnim postignućima, ali i svijet slavnih i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Škorpion

LJUBAV: Dani koji slijede svako malo će vam donositi prilike da poboljšate odnose s ljudima oko sebe. Ipak, vaša distanciranost katkada će osujetiti moguća zbližavanja. Uz više otvorenosti sve će ispasti bolje. Na vama je da se potrudite.

KARIJERA: Osjetit ćete nervozu kad će trebati surađivati s drugima. Najviše zato jer s njihove strane neće sve izgledati profesionalno. Shvatite da nisu svi toliko uporni kao vi i da ponekad nekom treba progledati kroz prste. Nitko na svijetu nije savršen.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ublažite svoje zahtjeve.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama su dani dobrih, ali ne toliko značajnih ljubavnih prilika. Iskoristite ih tako da ojačate povjerenje između vas i partnera. Također je potrebno primijeniti samokontrolu jer ćete povremeno reagirati kako ne treba. Razmislite o svemu.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gledajte gore, a ne dolje.

Jarac

LJUBAV: Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Volite rad s ljudima, ali sada cijenite prije svega poslove koji su sigurni. Stabilnost je tema o kojoj ćete rado diskutirati s kolegama. Svoje poslovne interese usmjerivat ćete prema spomenutom kriteriju. Postajete realniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka ode na plivanje.

Vodenjak

LJUBAV: Dobre društvene okolnosti i zanimljivi događaji pratit će vas većinu tjedna. Zato dajte sve od sebe da osigurate kvalitetan odnos s osobom do koje vam je stalo. Bit će malih nervoza i nesporazuma, ali oni su zanemarivi u usporedbi s dobrim utjecajima.

KARIJERA: Dobro ćete kormilariti sa zahtjevnijim i značajnijim temama. Neki će biti promaknuti ili će pred njih biti postavljeni veći zadaci. U financijskom smislu trebali biste ostvariti dobre rezultate. Neki će trošiti više od planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krećite se više na zraku i po suncu.

Ribe

LJUBAV: Pritisak koji će dolaziti iz drugih područja života povremeno će vam i dalje narušavati inače solidne osobne odnose. Ako pokušate nešto objasniti, nećete se snaći najbolje. Stoga budite tihi i jednostavno volite.

KARIJERA: Umjetnici pred publikom, sportaši, kao i oni koji rade s mladima dobit će veliku priliku u svom radu. Neki će se zbog toga zaletjeti i početi graditi kule u zraku. Prilika je tu, ali treba ostati na zemlji i biti realan. Slava je uvijek prolazna.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte svoje zglobove, piše ehoroskop.

