S njima nikad nije dosadno: Horoskopski znakovi koji imaju najtežu narav

Postoje ljudi s kojima je lako surađivati, uvijek su smireni i puni razumijevanja, a onda postoje oni s kojima nikada ne znate što možete očekivati. Njihov karakter je toliko složen, tvrdoglav i nepredvidiv da ih ili obožavate ili ih jednostavno ne možete podnijeti, ponekad i oboje istovremeno, piše index.

Ovo su tri horoskopska znaka s najtežom naravi – oni koji imaju svoje principe, svoja pravila i svoje “neću i gotovo” trenutke. Ako ih imate u životu, znate da su ponekad izazovni, ali baš zato su i neodoljivo zanimljivi.

Škorpion

Ako ste ikad pokušali raspravljati sa Škorpionom, znate da je to otprilike kao pokušati pobijediti detektor laži – nemoguće. Njihov karakter je toliko snažan i intenzivan da ćete se u jednom trenutku osjećati kao njihov najdraži sugovornik, a već u sljedećem ćete se pitati što ste krivo rekli.

Zašto su teški? Ne vjeruju nikome odmah, ne zaboravljaju uvrede i uvijek igraju na duge staze. Ako im se zamjerite, njihova osvetoljubivost može biti legendarna. No, s druge strane, ako ih osvojite, bit će vam najodaniji saveznici do kraja života – ali do tog trenutka dobro ćete se namučiti da steknete njihovo povjerenje.

Njihov moto? “Ili si s nama ili protiv nas – nema sredine.”

Jarac

Jarčevi su izuzetno pametni, odgovorni i sposobni – ali budimo realni, njihova očekivanja su previsoka za obične smrtnike. Ako im kasnite na sastanak ili napravite nešto “polovično”, nećete dobiti dramatičnu reakciju – ne, ne, ne – dočekat će vas taj ozbiljan pogled koji govori više od tisuću riječi.

Zašto su teški? Ne vjeruju u izgovore, ne toleriraju nesposobnost i ne podnose neodgovornost. Ako im kažete da nešto “ne možete”, dobit ćete predavanje o tome kako su oni preživjeli sve moguće prepreke i nisu se žalili. Pokušati ih uvjeriti da budu malo opušteniji? Nemoguća misija.

Njihov moto? “Ili radi kako treba, ili se makni s puta.”

Ovan

Ako želite razgovarati s Ovnom, pripremite se na glasne argumente, žestoke rasprave i brzopotezne odluke koje mogu biti genijalne ili potpuni kaos. Ovaj vatreni znak ne zna za riječ “suptilno” – kod njih je sve 100 na sat, bez filtera i bez razmišljanja o posljedicama.

Zašto su teški? Jer nikada ne odustaju, ne vole slušati druge i uvijek moraju biti u pravu. Ako im kažete da nešto ne mogu, ne samo da će to napraviti, nego će vam dokazati da ste bili u krivu i onda se smijati vašem nevjerovanju. Njihova tvrdoglavost je epska, ali s druge strane, rijetko ćete naći osobu s tolikom strasti i energijom.

Njihov moto? “Prvo djelujem, pa onda razmišljam – tko ima vremena za čekanje?”

