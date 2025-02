Kad afera izađe na vidjelo: Pet znakova da vas partner možda vara… Ovo su signali koje treba pratiti!

Stručnjaci upozoravaju da, ako sumnjate da vaša druga polovica ima odnose izvan veze, postoje signali koje treba pratiti, a mnogi od njih mogu se manifestirati u spavaćoj sobi.

Promjene u seksualnim odnosima između partnera nerijetko mogu ukazivati na to da jedan od njih razmišlja o nevjeri. Stručnjaci ističu pet ključnih znakova koji mogu signalizirati probleme u vezi, piše Živim.hr.

MANJAK INTIMNOSTI

Jedan od očitih znakova da vas partner možda vara je smanjena želja za intimnošću. To može biti rezultat krivnje zbog traženja zadovoljstva izvan veze ili jednostavno gubitka interesa za partnera. Ako partner stalno, bez nekog posebnog razloga, izbjegava seks koristeći izlike kao što su umor ili stres, to bi moglo biti upozorenje.

POVEĆANA SEKSUALNA AKTIVNOST

S druge strane, neki ljudi mogu iznenada pokazivati veću želju za seksom jer je uzbuđenje preljuba stimulativno. Ako se ponašanje čini pretjeranim ili neautentičnim, to također može biti znak da partner pokazuje znakove krivnje ili da pokušava skrenuti pažnju sa svojih postupaka. Ljudi su svjesni da smanjenje intime može potaknuti sumnju, pa se mogu truditi biti intimniji nego obično kako bi prikrili svoje skrivene aktivnosti, kažu stručnjaci.

FOKUS NA FIZIČKU INTIMNOST

Ako partner pokazuje interes isključivo za fizičko zadovoljstvo bez emocionalne povezanosti, to može biti znak da su počeli tražiti emocionalne utjehe izvan veze. U tom slučaju, emocionalna povezanost s partnerom može se smanjiti, što ukazuje na potencijalne probleme.

PREPOZNATLJIVE PROMJENE MIRISA

Ljudi također često mijenjaju svoj miris nakon što su bili intimni s drugima, ne samo zbog korištenja parfema. Svaka osoba ima svoj jedinstveni miris, a ova promjena može biti očita partneru. I naravno, ako osjetite miris koji vam nije poznat i nema objašnjenja za njega, to može biti dodatni znak da se nešto događa.”

HITNO TUŠIRANJE

Ako se po povratku kući jako žuri uskočiti pod tuš, moguće je da želi ukloniti sumnjive tragove. Ako je to činio i inače čim bi došao kući, onda je sve ok. Ali ako je to nagla promjena u njegovim navikama, trebalo bi vam upasti u oči jer je to vrlo pouzdan znak nevjere.

