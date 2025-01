Mračna prognoza Bila Gejtsa: Nova prijetnja za planetu

Gejts je izjavio da “svijet apsolutno nije pripremljen za narednu pandemiju”, uprkos iskustvu sa koronavirusom, prenio je biznis insajder.

U video intervjuu sa Emom Taker, glavnom urednicom Vol strit žurnal, suosnivač Majkrosofta je izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti nove pandemije.

“Šansa za prirodnu pandemiju u naredne četiri godine je negd‌je između 10 i 15 procenata. Bilo bi lijepo da mislimo da smo zapravo bolje spremni za to nego što smo bili prošli put. Ali do sada nismo. Apsolutno nismo”, rekao je on.

Gejts čija se vrijednost imovine procjenjuje na 107,4 milijardi dolara, dugo je bio glasan zagovornik spremnosti za pandemije i masovnu vakcinaciju.

Na svom Ted Talku 2015. godine, on je upozorio da svijet “nije spreman“ za smrtonosnu epidemiju”.

Upravo su ovaj njegov snimak pristalice teorija zavjere masovno koristile kao dokaz da je on znao šta će se dogoditi.

Sedam godina kasnije, napisao je knjigu “Kako spriječiti sljedeću pandemiju”, koristeći lekcije koje su naučene od pandemije koronavirusa. Te godine, Gejtsova fondacija je takođe izdvojila 125 miliona dolara u SAD da “pomogne u okončanju akutne faze pandemije kovid-19 i pripremi za buduće pandemije”.

Gejts je rekao da svijet još nije spreman za izbijanje sljedeće pandemije “jer ljudi umjesto da postignu konsenzus o tome koji alati nedostaju, uglavnom ponovo proživljavaju razne greške koje su napravljene”.“Dakle, ne bih rekao da smo toliko napredovali koliko biste očekivali nakon triliona dolara i miliona izgubljenih života”, rekao je on.

Nije jasno koliko će SAD investirati u pripremu za izbijanje nove pandemije pod drugom Trampovom administracijom.Savezne zdravstvene agencije, uključujući Ministarstvo zdravlja i ljudskih usluga i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, nedavno su dobile savjet da obustave sve komunikacije sa javnošću, uključujući saopštenja za medije, dokle god ne bude drugačije naređeno, izvijestio je NBC Njuz.

Predsjednik Donald Tramp takođe je nominovao Roberta F. Kenedija Mlađeg za vođu Ministarstva zdravlja i ljudskih usluga. On je bio glasni protivnik vakcinacije i promovisao je netačne ili neutvrđene tvrdnje o uticaju vakcina.

