Najtačniji indijski horoskop za 2025. godinu: Evo ko ostvaruje svoje najluđe snove, a ko staje na „ludi kamen“

Tačnost indijskog horoskopa zadivljuje čak i skeptike, a ovo je verzija prevedena na znake Zodijaka koje poznajete.

Indijska astrologija, poznata i kao vedska ili đotiš, ima vjekovnu istoriju i tradiciju. Zasnovan na drevnim svetim tekstovima, ovaj sistem nudi jedinstvenu perspektivu uticaja nebeskih tela na život čoveka, njegovu sudbinu i psiho-emocionalno stanje.

Probajte da konsultujete indijski horoskop kako biste saznali šta vas čeka u narednoj godini, a prognozu za sve znakove Zodijaka u standardni horoskop prevela je astrološkinja Ana Rusalkina.

Ovan – indijski horoskop za 2025.

Dobra godina. Biće uspona i padova, ali opšti trendovi su povoljni. Moguća su nova poznanstva, koja imaju šanse da se razviju u dugoročne romantične ili prijateljske veze. U prvoj polovini godine može biti više troškova, posebno neočekivanih. Od maja je veoma važno da nađete vremena za svoje hobije i interesovanja. Ako ih sada nemate, pokušajte da se vratite u detinjstvo i mladost – setite se šta vas je tada zanimalo i razmislite kako to sada možete da integrišete u svoj život. Oblast na koju vredi obratiti pažnju jesu putovanja. Razmislite o tome gde možete da idete, istražite svoje mogućnosti i izaberite bar jednu. Dodajte više šetnji, kretanja, izleta.

Bik – indijski horoskop za 2025.

Ova godina će vam postaviti nove zadatke za razvoj i materijalne i duhovne sfere. U prvoj polovini godine važno je da se posvetite svojim ambicijama. Ostvarite svoje male i velike želje koje ste odlagali. A ako ih nema, ovo je važan poziv. Razmislite o tome kada ste prestali da sanjate, u kom trenutku vas je niz svakodnevice i teškoća toliko obuzeo da nemate snage ni da poželite nešto veliko i značajno. Maj je dobro vreme da se pobrinete za svoje finansijske uštede, a ako ih još nemate, onda je pravo vreme da počnete.

Blizanci – indijski horoskop za 2025.

Promene u poslu i karijeri, i to vrlo dobre. Ovo je vreme kada će doći do preispitivanja vrednosti i okruženja. Može doći do razočaranja u ljude, ne treba nikome slepo da verujete niti bilo koga da oboževate. U prvoj polovini godine nastaviće se trendovi u vašoj sferi rada započeti prošle godine. Možda želite da odustanete od svega – ne žurite, dobro razmislite. Izračunajte sve prednosti i nedostatke. Pokušajte da prođete novu obuku u okviru ove specijalnosti ili malo promenite i proširite profil aktivnosti. Od maja posvetite maksimalnu pažnju svojim najmilijima. Investirajte u svoj razvoj, obrazujte se, gradite duboke odnose sa sobom. Izbegavajte da nekome držite predavanja. Imate tendenciju da dobijete na težini, pazite na ishranu.

Rak – indijski horoskop 2025.

Godina u kojoj možete da ostvarite svoje ambicije i najluđe snove, ali svoju fizičku kondiciju treba držati pod kontrolom. Ako ste dugo želeli da pokrenete sopstveni posao, samo napred, sada je dobar trenutak da pokušate. Vreme je da delujete samostalno, ne čekajući nikoga. Od maja je važno da planirate finansije: uvek ostavite malo novca sa strane. Mogući su i zdravstveni problemi, čak i rizik od odlaska u bolnicu. Učite strani jezik – komunikaciju sa drugim ljudima, a ne gramatiku. Savršeno vreme da se bavite jogom i meditacijom. Glavna stvar je želja i razumevanje da je ovo investicija u zdravlje. Tokom cele godine, posebno od juna, ne zaboravite na svoje telo.

Lav – Indijski horoskop za 2025.

Godina u prvi plan stavlja sferu partnerskih i ljubavnih odnosa. Naravno, bez zaboravljanja na sebe. Slušajte sebe i pratite svoje potrebe i želje. Početkom godine može doći do zdravstvenih problema, postoji rizik od razvoja novih hroničnih bolesti i progresije postojećih. Nemojte zanemariti osnovne principe zdrave ishrane i da redovno kontrolišete telo. U drugoj polovini godine velike su šanse da pronađete svog izabranika, čak i ako ste trenutno slobodni. Nova poznanstva i veze su moguća. Čak i bez novih poznanstava, oblast partnerstva će sada zahtevati veliku pažnju. Ako želite da započnete posao ili već imate zajednički posao sa nekim, onda budite veoma oprezni – prevara i izdaja su mogući.

Djevica – indijski horoskop za 2025.

Godina ponovnog upoznavanja sebe. Postoji šansa da se utopite u vezi – vrijeme je da naučite da branite svoje granice. U prvoj polovini godine veoma vam je važno da se ne izgubite u drugima. Skloni ste žrtvovanju i pomaganju drugima, često zaboravljajući na sebe. Ne pokušavajte da zaradite ljubav stalnom pomoći. Vi ste vredni ljubavi, a već ste lepi samo postojanjem. Od maja su moguće promene na poslu – i to vrlo dobre. Postoji mogućnost napredovanja i razvoja karijere. Ali postoji i tendencija povećanja obima zadataka bez ikakve nadoknade. Treba da branite svoje granice. U drugoj polovini godine opreznije sa kreditima. Razmotrite prednosti i nedostatke. Takođe može biti problema sa sudskim sporovima. Nemojte zarivati glavu u pijesak – unajmite dobrog advokata.

Vaga – indijski horoskop za 2025.

Romantika, samoobrazovanje, deca i zdravlje su lajtmotivi vaše godine. Glavni fokus u prvoj polovini godine je zdravlje. Investirajte u to da biste živeli punim plućima i ostvarili sve što želite. Standardni pregledi i posete lekarima su obavezni. U drugoj polovini godine biće konkurencija za vašu pažnju između vaše dece i partnera. Pokušajte da provedete kvalitetno vreme sa njima, naučite da razumete njihove potrebe – šta im je važno. Jednom partneru je važno da u kući uvek vlada večera i red, dok je drugom vrednije druženje. Samo nemojte bti žrtva i nemojte se izgubiti.

Škorpija – Indijski horoskop za 2025.

Dobra godina. Postoji prilika za izgradnju odnosa, poboljšanje zdravlja i dobijanje nasledstva. U prvoj polovini sfera odnosa je jasno istaknuta: mogu se pojaviti novi, stari se mogu otvoriti, a dugoročne veze mogu postati formalne. Ovo je trenutak kada možete postati bliži jedni drugima, dele zajedničke ciljeve i uverenja. Ako su deca odrasla, budite spremni da će otići od vas. Ako su deca mala, onda možete shvatiti da ste postali hladniji prema njima ili da zahtevate više discipline. U drugoj polovini godine vrlo je verovatna selidba ili neke promene kod kuće. Možda ste prošle godine razmišljali o započinjanju renoviranja – sada je najbolje vreme da zaronite u ažuriranje svog životnog prostora.

Strijelac – indijski horoskop za 2025.

Godina koja obećava. Važno je da obratite pažnju na svoj životni prostor i unutrašnji svet kako biste otvorili put za sreću. Tokom godine moguće je preseliti ili promeniti mesto stanovanja. Ako već duže vreme prodajete kuću ili stan ili tražite nešto novo da kupite, ali jednostavno ne ide, sada bi moglo da se dogodi. Samo budite pažljiviji. Još jedan važan zadatak: uranjanje u sebe i potragu za unutrašnjom srećom. U drugoj polovini godine, romantične veze koje su već dovoljno dugo trajale i začinjene u životu mogu se razviti u srećan brak. Ako ste sami, onda je velika verovatnoća da ćete upoznati dostojne poznanike koji će vam pružiti podršku i ljubav. Ovo je i vreme kada treba probati nešto novo, proširiti svoje životne horizonte, od novih hobija do putovanja na dugo planirana mesta.

Jarac – indijski horoskop za 2025.

Vreme je da se fokusirate na finansije i zdravlje: dobar napredak u ovim oblastima možete postići 2025. Prva polovina godine je rezervisana da naučite da prevaziđe odugovlačenje i ostvarite velike podvige. Delujte vedro, aktivno – uložite napore i postići ćete ono što vam je važno. Ne zaboravite da se nagradite za dostignuća. Ako imate decu, onda će im vaš odnos prema poslu, prema sebi i prema životu uopšte, više nego ikada, biti primer. Posle maja poželećete da uradite nešto nestandardno sa svojom štednjom. U drugoj polovini godine treba da obratite pažnju na zdravlje. Sredite svoju ishranu preventivno.

Vodolija – indijski horoskop za 2025.

Nova godina vas vodi ka materijalnim i finansijskim stvarima – priprema nove puteve ka prosperitetu i pronalaženju sebe. Prva polovina godine će skrenuti pažnju na oblast novca. Fokus će se pomeriti na materijalnu uštedu, izvore prihoda i način na koji upravljate svojim novcem. Videćete skrivene mogućnosti za povećanje prihoda. Vaša uža porodica može igrati važnu ulogu u ovom periodu. Druga polovina godine donosi probleme u vezi sa samopoštovanjem. Ovo je vreme ne samo rasta, već i izazova. Ako ste voljni da se fokusirate na svoj razvoj, rezultati će biti opipljivi.

Ribe – indijski horoskop za 2025.

Godina za lični rast i otvaranje novih horizonata. Vreme je da ponovo upoznate sebe i svoj unutrašnji svet. Prva polovina godine je o vama i za vas. Sada ste u centru pažnje, a okolnosti vas guraju da preispitate ko ste i kako vas drugi vide. Promenite životni stil, poboljšajte zdravlje, promenite pristup načinu na koji gradite svoje lične i profesionalne veze. U drugoj polovini godine poželećete više privatnosti i mira. Ovaj period je povoljan za uranjanje u duhovne prakse i meditaciju. Možete naučiti nešto novo da produbite svoju vezu sa sobom. Možda želite da odete na putovanje – negde gde se možete osloboditi spoljnog pritiska i fokusirati se na sopstvena osećanja. Pazite na troškove, posebno one koji ne donose stvarnu korist, piše Sensa.

