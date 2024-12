ŠTA NAM DONOSI 2025? Sudbinske planete mijenjaju znake, pred nama je godina velikih promjena

Saturn i Neptun ulaze u vatrenog Ovna, Uran u vazdušne Blizance, a Jupiter u vodenog Raka. Saturn i Neptun će uneti najviše promena u živote septembarskih Vaga, martovskih Ovnova, junskih Rakova i decembarskih Jarčeva. Uran će najviše uticati na majske Blizance, novembarske Strijelce, avgustovske Djevice i februarske Ribe. Severni i Južni Mesečev čvor, krajem janura završavaju svoje putovanje preko Ovna i Vage i prelaze na osu Ribe-Djevica.

Pošto njima vladaju Neptun i Merkur, akcenat će biti na duhovnom razvoju, prilagođavanju, novim idejnim rešenjima i zdravlju. Toliko značajnih promena u tako kratkom periodu znači da će se mnogi naći na sudbonosnoj raskrsnici. Zato se naoružajte strpljenjem, jer će vam biti potrebno u 2025. godini koja će označiti nova poglavlja u životima većine znakova.

S obzirom na to da ulazimo u godinu numerološke Devetke, na kraju smo velikog ciklusa koji prethodi godini Jedinice, a ona će 2026. označiti početak novog, devetogodišnjeg ciklusa promjena i na ličnom i na globalnom planu. Naravno, ne treba zaboraviti da je pred nama i kineska jin godina plave drvene Zmije, koja počinje 29. januara 2025. i traje do 17. februara 2026.

Poslije 163 godine, Neptun, planeta podsvesti, inspiracije, nauke, psihologije, umjetnosti, slikarstva, filma, ideala, duhovnosti, religije ali i obmana, prevara, skandala, hemije, špijunaže, 30. marta 2025. godine ulazi u vatreni znak Ovna u kome ostaje do 2039. Ovan je prvi zodijački znak akcije, hrabrosti, borbe, energije i ambicije, pa Neptun u tom znaku donosi pionirske poduhvate u nauci i medicini, nove umetničke pravce, ali i načine ratovanja.

Posljednji put, ova planeta je prelazila preko Ovna u periodu od 1861. do 1874. godine, poznatom po razvoju filozofije, umetnosti i opere u Njemačkoj (Niče, Vagner), Američkom građanskom ratu, osnivanju Crvenog krsta u Švajcarskoj, fotografiji u boji, prvog kineografa, preteče crtanog filma. Paster je izumeo pasterizaciju koja se koristi u konzerviranju napitaka i hrane i pomaže u smanjenju mikroorganizama. Nobel je otkrio dinamit a Mendeljejev predstavio periodni sistem elemenata. Neptun upravlja virusnim infekcijama i alergijskim oboljenjima, a Ovan glavom. Konjunkcija Neptuna i Saturna u Ovnu (od 25. maja do 1. septembra 2025) donosi infekcije očiju, probleme sa ušima, zubima (kutnjaci gornje vilice).

I Saturn, planeta prošlosti, tradicije, ograničenja, čekanja, ugleda, karijere, autoriteta, starijih osoba, posle 28 godina, 25. maja 2025. godine, ulazi u Ovna u kome ostaje do 2028. Saturn se tu ne oseća dobro jer je to znak njegovog pada, kada do izražaja dolaze prikriveni despotizam ali i nesigurnost, kompleks niže vrednosti, egoizam, zavist, sumnjičavost, stidljivost, potreba za izolacijom. U ljubavnim vezama, naglašava ljubomoru i posesivnost. Nosi opasnost od depresije, hroničnih bolesti, reume, oboljenja kostiju i zglobova, arterioskleroze moždanih arterija, jakih glavobolja, čestih zubobolja.

Nakon 12 godina, Jupiter, planeta blagostanja, bogatstva, poverenja, ugleda, optimizma, sporta, putovanja, pravosuđa, religije, nauke, visokog obrazovanja, kontakata sa strancima, 9. juna ulazi u Raka u kome ostaje do 30. juna 2026. godine. Jupiter je planeta ekspanzije, sve uvećava, a u Raku još više, jer je u tom znaku egzaltiran. Zato će narednih godinu dana fokus biti na domu, proširenju porodice, ulaganju u stambeni prostor, pokretanju privatnog biznisa, trgovini nekretninama. Veće su šanse i za dobijanje nasledstva (junski Rakovi). Na zdravstvenom planu, ova pozicija Jupitera daje probleme s viškom kilograma i sporijim varenjem.

Uran, planeta budućnosti, vidovitosti, nauke, otkrića, patenata, moderne tehnike, kompjutera, astrologije, avijacije, atomske energije, kamere, fotografije, posle 84 godine, 7. jula 2025. ulazi u Blizance, gdje ostaje do 22. maja 2033. To će doneti pravi procvat na polju moderne tehnike, informacionih tehnologija, automobilske industrije, kao i razvoj novih sredstava komuniciranja i originalne metode učenja. Ova pozicija Urana donosi veću opasnost u saobraćaju, a u lošim aspketima i podložnost prelomima šaka, podlaktica, ključne kosti, pišu novosti.

Facebook komentari