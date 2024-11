Horoskopski znakovi imaju svoje “bubice”, a ovi su najveći prevaranti u ljubavi

Za neke ljude, vjernost u vezi je nešto što se podrazumijeva – potpuno i do kraja, bez obzira na izazove koji se nađu pred njima. Za druge to ipak nije slučaj, a ako vjerujete u astrologiju, možda ste pomislili da planete imaju neku ulogu u tome. Osobine ličnosti povezane s horoskopskim znacima mogu ukazivati na to koji su znakovi Zodijaka skloniji preljubi, a koji će ostati vjerni, što, naravno, ne znači da je to uvijek tako.