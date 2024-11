VELIKI MJESEČNI HOROSKOP ZA DECEMBAR: Kod Lavova će cvjetati ljubav, Škorpije čeka magičan početak, a samo jedan znak dobit će sve što poželi!

Decembar počinje uz mlad Mjesec u Strijelcu 1. decembra što nagovještava optimizam u posljednjem mjesecu ove godine. U ovaj mjesec ulazimo sa retrogradnim Merkurom koji je već pokazao svoje pravo lice, a od 6. decembra mi se pridružuje i Mars u retro hodu što će donijeti zabune i zbrke u muško – ženskim odnosima, piše sajt Bustle, prenosi srećna republika.

Na svu sreću 7. decembra Neptun u Rubama završava svoj retrogradni put, ali će se ovaj uticaj osjećati još tokom ovog mjeseca. Decembar je mjesec kad lagano počinjemo da svodimo račune i pripremamo se za doček Nove godine, pa će i to biti na našoij listi. Srećna Republika vam donosi najtačniji horoskop za decembar 2024. pa provjerite šta vas očekuje.

Ovan – uložite u sebe

Decembar će za vas biti u znaku putovanja, obrazovanja i najbolje investicije – ulafanje u sebe. Tamo negde postoji ceo svet koji čeka da bude istražen. Ako ne možete da rezervišete let, krenite na neko kraće putovanje u blizini, kupite novu knjigu, upišite kurso, jednom rečju uložite u svoje obrazovanje i veštine. Ovog meseca prijatelji će se okupljati oko vas, a njihova ljubav će vas podsetitikoliko im značite i vredite. Retrogradni Mars će povećati prtisak u vašem ljubavnom životu, ali sve je to samo privremeno. Ne zadovoljavajte se prosekom, to nije za vas.

Bik – usponi i padovi

Život je putovanje, a Bikovi treba da nauče i prihvate uspone i padove. već sa prvim danima decembra očekuju vas frustracije u sopstvenoj kući što vas posebno iritira, zato što je vaš doma vaša oaza mira ili bi barem to trebalo da bude. bez obzira na probleme ostanite optimisti, a vaša sposobnost da ostanete smireni i racionalni tokom kriznih situacija će impresionirati druge. Vodite računa da porodične stvari ostanu u vaša četiri zida. Sezona Jarca koja počinje 21. decembra, ohrabrujući vas da poboljšate svoj intelekt i veštine. Razmislite šta će vas izdvojiti od ostalih, jer vam to može doneti unapređenje.

Blizanci – uzbudljive avanture

Decembra će biti baš po vašem ukusu uz putovanje sa osobom koju najviše volite. Ojačajte svoju vezu preko zajedničkih strasti i uzbudljivih avantura. Nemojte da budete “teški” na rečima i pokažite iskreno žaljenje zbog onoga što ste rekli u prošlosti. Ako budete iskreni sve će vam biti oprošteno. Vaš rast je osvetljen punim mesecom u vašem znaku 15. decembra. Pod njegovim sjajem, osećate se odlično u sopstvenoj koži. Počnite da ostvarujete svoje snove. Ne morate da čekate do 1. dana Nove godine da biste započeli ono što želite.

Rak – probudite strast

Rakovi koji su zapali u zimsku depresiju moraju da se trgnu i to odmah. Postavite sebi dugoročne ciljeve, probudite strast i vaš napredak, bilo u kancelariji ili u teretani, biće desetostruk. Imate zaštitu zvezda i samo nebo je granica za vas, a jedino ko može da vas zaustavi na tom putu ste vi sami. Poradite na sopstvenom samopouzdanju, izgradite veru u sebe, a to će vas odvesti u neslućene visine. Kako decembar bude odmicao vaš rad će biti nagrađen, a stiže i ljubav. Tražite više, ne pristajte na manje od onoga što vredite, verujte, zaslužili ste samo najbolje.

Lav – stižu promjene

Lavove očekuju promjene u ljubavnom životu koji će cvetati kao nikad pre. Ostanite pozitivni, uporni, nemojte štedeti emocije, niti kalkulisati. Vreme da za strast koja će vas dobrano ugrejati ove uime. Počevši od 6. decembra, retrogradni Mars je na vašoj strani, dajući vam snagu da se okrenete ka sebi i pronađete gde ste slabi kako biste ojačali taj deo sopstvenog života. Ostavite ego po strani kako biste shvatili šta je to što zaista želite, a ne da samo zadovoljavate sopstvenu sujetu. Nemojte dozvoliti da vas ponos drži podalje od onoga koga želite. Čak i ako vam bude neprijatno daučinite taj korak, rezultat će biti odličan po vas.

Djevica – pogledajte u sebe

Ovog decembra, dom ne mora nužno da bude tamo gdje je vaša porodica već tamo gdje se osjećate najudobnije i najslobodnije. Pogledajte u sebe i shvatite ko ste vi van njihovih očekivanja, idite tamo gdje vas srce vodi. Na vaše iznenađujuće, neko od kolega vam može ponuditi najbolji savjet o tome kako da razbijete kalup. Uz njihovu podršku i vašu inteligenciju, do sredine mjeseca ćete skočiti ka velikoj prekretnici u karijeri. Kada započne sezona Jarca od 21. decembra, pustite da se vaš fokus usmjeri na lakše stvari. Prepustite se novom projektu ili hobiju koji izaziva osjećaj lakoće.

Vaga – postavite granice

Pronicljivi razgovori doneće vam neočekivanu jasnoću. Znaćete tačno šta vam je činiti. Pokažite da ste timski igrač, a ne konkurencija na poslu. Srećom po vas, Venera vam daje sjajnu daje energiju na polju ljubavi posebno nakon 7. decembra. Imaćete posla preko glave i teško ćete sve izbalansirati, zato špokušajte da uskladite ciljeve, ljubav i porodicu, posao i privatno. Veoma je važno da u ovom mesecu postavite granice posebno na poslu kako biste zaštitili sebe od pregorevanja. Nemojte preuzimati više obaveza i odgovornosti kako ne bi trpeo vaš privatan život.

Škorpije – magičan novi početak

Decembar će biti kao stvoren da izgradite finansijsku slobodu i da ne zavisite više od nikog. Neka vam inspiracija budu drugi uspješni ljudi i njihove ideje za zarađivanje para. Možda neće ići baš sve po planu, ali će vam pomoći da napredujete. Izađite iz centra pažnje i preuzmite manje obaveza na poslu. Iskoristite ovo vreme da analizirate svoje dugove i ušteđevinu. Opustite se i postavite sebi teška pitanja. Šta je to što vas plaši i koči? Vaša iskrenost prema samom sebi otvoriće put za magične nove početke.

Strelac – nov način komunikacije

Pred vama je nov put samootkrivanja i istraživanja koji su novi vidovi komunikacije koji cvam mogu olakšati i unaprediti život na svim poljima. Možda ćete shvatiti da ste u prošlosti bili previše drski. Ležeran, hladan diplomatski stav će povećati vašu dopadljivost i intrigantnost. Dok zamišljate svoju budućnost ovog meseca, iznesite svoja osećanja na videlo. Poboljšanje vaših finansijskih prilika ili jačanje sopstvene vrednosti postaje sve najveći prioritet. Možda vam voljena osoba ili drag prijatelj može pomoći da napravite plan.

Jarac – emocije kao prioritet

Početak decembra biće šansa da se posvetite sopstvenom emotivnom lečenju. Previše ružnih uspomena imate na duši koje vam ničemu ne služe, osim da vas podsećaju na rane koje ste davno zadobili. Vreme je da otpustite prošlost i da se usmerite ka svetlijoj i boljoj budućnosti. Samoća će vam pomoći da se ponovo povežete sa sobom. Kada obnovite svoju energiju, ubrzajte se sredinom meseca. Ne gubite vreme radeći sve onako kako ste zamislili, neka dje potrebno da malo olabavite kravatu i da finalizirajte projekte. Doživećete snažno resetovanje uoči Nove godine, pa u 2025. ulazite sa mnogo većim samopouzdanjem.

Vodolije – zadovoljstvo na prvom mjestu

Decembar pred vama je vreme za dobro društvo, provod i pozitivan stav prema životu. Možda će vam smetati što niste više nezavisni, ali se samo prisetite kako je bilo dok ste samovali, koliko vam je samoća izjedala dušu i koliko je lakše sad kad imate s kim da podelite sve. Sredinom decembra pojavljuju se prilike da sopstveno zadovoljstvo stavite na prvo mesto. Vaša iskrenost može slomiti nečije srce u vreme mladog Meseca, ali to je cena koju morate platiti. Kad se mesec završi shvatićete da ste ipak na dobitku i bogatiji za jedno vredno životno iskustvo.

Ribe – poradite na disciplini

Problem nije u vašim snovima, drage Ribe, već u vašoj disciplini. Bez obzira koliko ste sposobni, potrebna vam je efikasna strategija. Vratite se na početak, analizirajte svoje obrasce koji stvaraju lažni osećaj produktivnosti i pobodu prestanite da trošenje više vremena na planiranje umesto na njihovu realizaciju. Vaša ambicija će se povećavati kako mesec bude odmicao, a vrhunac dostiže tokom sezone preduzetničkog Jarca od 21. decembra. Zatražite pomoć prijatelja koji će vam pokazati kako da budete efikasniji i bolji, a saradnja na poslu će vam pomoći da napredujete.

