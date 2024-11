Najviše ljudi na svijetu slavi ovaj datum kao rođendan: DA LI STE MEĐU NJIMA?

Prema njihovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći rođendan 19. septembra.

Prema statistici kojom raspolaže ova organizacija, najviše ljudi rođeno je u septembru pa su na trećem i četvrtom mestu datumi 12. septembar i 17. septembar.

Najrijeđi rođendan pada 29. februara. Ljudi rođeni na ovaj dan rođendan mogu da slave na tačan datum svake četvrte godine, prenosi prva.rs.

U najrijeđe rođendane tako spadaju 1. januar, 25. decembar, 23. novembar, kao i 4. jul.

Pogledajte rezultate istraživanja:

Most & least common day to be born:

1. Sept 9

2. Sept 19

3. Sept 12

4. Sept 17

5. Sept 10

6. July 7

7. Sept 20

8. Sept 15

9. Sept 16

10. Sept 18

357. Nov 25

358. Nov 23

359. Nov 27

360. Dec 26

361. Jan 2

362. July 4

363. Dec 24

364. Jan 1

365. Dec 25

366. Feb 29

— World of Statistics (@stats_feed) May 24, 2023