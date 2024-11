Ja sam astrolog i bila sam u vezi sa svakim horoskopskim znakom: Evo ko su najbolji partneri i ljubavnici, a ko sve vara

Ovan

Poznato je da su Ovnovi izuzetno pažljivi prema onome na koga se okome. Zalijepe se za svoju simpatiju kao čičak. Izlazila sam sa mnogim Ovnovima i svaki put kad otvorim srce, bila sam zatrpana naklonošću i pažnjom. A onda bi samo nestao kad bi dobio šta želi. Ipak, dok ste sa Ovnom u ljubavi, strast traje 24 sata sedam dana u nedjelji. Jedina mana je što kad se ohlade, odmah prelaze na nekog drugog, još dok vi niste ni svesni da je kraj.

Bik

Moja najduža veza bila je sa Bikom. I moja prva veza bila je sa jednim Bikom. Poznato je da su tvrdoglavi, ali i odani, senzualni, dragi i romantični, Bikovi daju sve od sebe u ljubavi – i definitivno sam utvrdila da je to istina. Naučila sam da s Bikom sve mora polako, ne smete da ga požurujete. A veza će biti vredna čekanja. Bik će biti najveći ljubavnik u vašem životu.

Blizanci

Pošto sam i sama Blizanac, zabavljanje s drugim Blizancem me je iscrpjelo. Žive dvostruki život i nikad ne znate šta od njih možete da očekujete. I bilo je to kao da se zabavljam sa sobom. Ali bilo je vrlo zabavno. Čak i nakon raskida ostali smo prijatelji, jer s Blizancima je i posle kraha veze sve lako.

Rak

Rakovi su vrlo osjetljiva bića. Stalno pričaju o svojim osećanjima. Ali često kriju mnoge tajne jer im je to odbrambeni mehanizam. Meni i dan-danas od bivšeg Raka stižu poruke da mu nedostajem, iako je u dugoj vezi. Onda kad smognem snage i odgovorim, on nestane, pa se opet javi nakon nekoliko mjeseci…

Lav

Oni su šarmeri koji vole pažnju, znaju šta žele i neće odustati dok ne dobiju pohvale za svoja osvajanja. Jedan Lav mi je tako recitovao poeziju, sve bi učinili samo da vas osvoje. Lajkovao je i komentarisao sve što bih postavila na Instagram samo da se zna da je tu. Hemija je nestala kad je našao nekog drugog koga će da impresionira.

Djevica

U to vrijeme oboje smo se zabavljali sa drugim ljudima. Konačno, dobila sam poziv za kasnu večeru čim smo oboje bili singl. Bio mi je drag, ali nerviralo me je što se stalno dopisuje s bivšom. Što je najgore, izluđivalo me je to što bi sasvim negirao moju ljubomoru. Na kraju mi je nestalo strpljenja.

Vaga

Umeju da budu vrlo direktni kad zavode, kao što se desilo s mojim cimerom, a posle dečkom, ali daleko do toga da su konkretni kad raskidaju. Pred kraj veze moj bivši je sebi organizovao ceo nov život. I posle toga me je redovno izveštavao o svemu, sve dok nije uplovio u ozbiljnu vezu.

Škorpija

Škorpije su poznate po strasti i impulsivnosti, što znači da često žele da vas kontrolišu. Bilo mi je teško da se povežem sa takvom osobom jer volim slobodu. Ipak, svideo mi se njegov crni humor. Postali smo odlični prijatelji jer su Škorpije vrlo odane. I danas mogu da ga pozovem ako sam u nekoj neprilici ili samo ako bih da pričam s nekim. Njihova ljubav je bezuslovna.

Strijelac

Nisam se previše vezivala za Strelca, a to mu se verovatno i svidelo. I sami su slobodne duše, koje ne možete da sputate. Umeju da budu vrlo oštri, više puta smo se jako posvađali jer nije umeo lepo da pita što sam neraspložena, već vrlo uvredljivo. Obožavaju da se svađaju, pa sad žalim što sam se uopšte petljala sa Strelcem.

Jarac

Izlazila sam sa Jarcem skoro godinu dana. Veza je bila sjajna dok stvari nisu postale teške. Pokušao je da popravi stvar, ali nije uspelo jer su u stanju da sve oproste prijateljima, ali i da žive u prošlosti. I dan im je uvek pretrpan, pa nikad nemaju vremena za uživanje s partnerom.

Vodolija

Mnogo sam se vezala za svog bivšeg koji je bio Vodolija. Spojila nas je umetnost, ali bilo je sve toplo-hladno. Kad sam poklekla i prepustila se, samo je nestao, bez reči. To mi je prvi put u životu slomilo srce. Poznato je da Vodolije tako bez traga samo nestanu jer jednostavno ne žele da se suoče i raskinu kao ljudi.

Ribe

Druga osoba koja mi je slomila srce bila je Riba. Osvojio me je kreativnošću, emotivnom zrelošću i pesničkom dušom. Radio je kao fotograf i muzičar, zarađivao od svoje umetnosti, što me je zadivilo. Nestao je kada je otišao za svojim snovima u drugu zemlju. Morala sam da ga pustim, da bude slobodan. Uostalom, ne možete kontrolisati nekog ko živi bez granica. Zato sam ga pustila da sledi svoje ideje, piše stil.

