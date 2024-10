Precizni egipatski horoskop: Pronađite svoj datum rođenja

Svaka astrologija oslanja se na raspored i odnos planeta. Ali za razliku od nas, stari su Egipćani vjerovali da zvijezde određuju koji će duh vladati našim karakterom, ovisno o datumu rođenja.

Hiljade godina prije nego što se razvila astrologija koju danas koristimo, stari Egipćani su vjerovali kako zvijezde utiču na čovjekovu sudbinu.

Pronađeni su zapisi koji pokazuju da su Egipćani dijelili vrijeme na dekade, razdoblja od deset dana, a svakim je razdobljem vladao neki duh. Tih duhova je 36 i svaki predstavlja jednu dekadu unutar mjeseca kakav mi danas poznajemo u našem kalendaru.

Prema egipatskom vjerovanju, duše duhova su okultne. One prenose svoje vibracije na ljude rođene za vrijeme njihove vladavine.

Kako bi udobrovoljili duhove i osigurali njihovu zaštitu, Egipćani su ih uključivali u razne magijske i religijske obrede, a vi ovdje pronađite datum rođenja koji vas zanima i provjerite jesu li stari Egipćani dobro procijenili duhove i ljude.

Pronađite vaš datum i ko vlada tom dekadom (periodi su od 10 dana počevši od 21.3.).

Duh Asikan

21.3. – 30.3.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi imaju naglašenu ličnost. Pomno grade vlastiti izraz, ne žaleći ni truda ni vremena kako bi izgradili i dotjerali svoj stil. Najviše se groze prosječnosti. Čak i kad se upoređuju s drugima, žele biti u društvu najboljih. Nemaju smisla ni strpljenja za tajnovitost, zahtijevaju čiste i jasne situacije, istinu i samo istinu, čak i onda kad je ona uperena protiv njih samih.

Može se činiti da ovi ljudi znaju šta žele, ali to je samo privid: oni to tek trebaju saznati. U međuvremenu sanjare otvorenih očiju i uvijek u svemu primjećuju prvo vrline, a tek onda mane. Možda i zato što njihova zanesenjačka priroda želi svijet vidjeti boljim nego što zaista jeste.

Duh Zenaker

31.3. – 9.4.

Ljudi rođeni u periodu vladavine duha Zenakera crpe iz života sva blaga koja im ponudi. No premda se čine egoističnima, valja znati kako ništa ne dobijaju besplatno. Svjesni su da nisu rođeni pod sretnom zvijezdom i savršeno dobro znaju da se moraju sami izboriti za sve što žele. Zbog toga je njihov sistem vrijednosti vrlo jednostavan – plati pa nosi! Budući da imaju toliko samopouzdanja, logično je da mogu biti plemeniti i velikodušni.

S obzirom da su smireno autoritativni i posjeduju izvrsnu koncentraciju, obično dosegnu visok položaj. A kako su njihovi pogledi na život realni, ti ljudi daju odlične savjete. U emocionalnom životu često se razočaraju, jer prema svojim partnerima imaju visoke kriterijume i očekuju od njih nemoguće.

Duh Azentaher

10.4. – 20.4.

Ljudi rođeni u dekadi vladavine duha Azentahera ključ svog raja drže u poznanstvima s drugim ljudima. Zbog toga će se uvijek naći u samom centru svakog važnijeg zbivanja. Svjesni da ništa ne mogu postići sami, mnogo energije ulažu u stvaranje i održavanje različitih veza i poznanstava. Doduše, mnogi znanci im nisu sasvim po volji, ali šta se tu može! U ovome svijetu, ovakvom kakav je, treba raditi i kompromise.

Postupaju blago, osjećajno i produhovljeno, a njihovo dobro obrazovanje otvara im sva vrata, pa nema nikakve potrebe da išta pokušaju postići silom. Dobri su prijatelji, puni razumijevanja prema drugima. Izbjegavaju brak bojeći se odgovornosti prema djeci, ali sposobni su dugo ostati u jednoj vezi.

Duh Azikat

21.4. – 30.4.

Vladavina duha Azikata ljudima rođenim u ovom periodu daje znatiželju i energiju s jedne, a blagost i nepokretnost s druge strane. Zbog toga su uvijek u sukobu sami sa sobom i svojom podvojenom prirodom. Imaju mnogo želja, ali većinu se ne usude čak ni pokušati ostvariti, iz straha da nisu dorasli situaciji.

No kad im je do nečega izuzetno stalo, spremni su uložiti sve svoje znanje i sposobnosti da bi u tome i uspjeli. Dobri su u poslovima u kojima mogu dokazati svoje intelektualne domete. Očekuju da se poštuje njihov autoritet. Emocije su im duboke i graniče s melanholijom. Nisu druželjubivi i sklapaju površna prijateljstva, ali partneru i djeci su odani.

Duh Viroazo

1.5. – 10.5.

Dekada duha Viroaza rađa ljude okrenute tradicionalnim vrijednostima. Oni žive poštujući strogo utvrđen red i poredak. Budući da žele djelovati prilagodljivo, spremni su svakoga saslušati, iako unaprijed znaju da to neće promijeniti njihovo mišljenje. Iako imaju velike mogućnosti, previše su inertni da bi ih u potpunosti iskoristili.

Teško stiču imovinu, ali vrijedno rade kako bi osigurali dobar život svojoj porodici. Konformisti su i vole prednosti porodičnog života, zbog čega rano ulaze u brak. Prema djeci su puni raznovrsnih zahtjeva, očekujući od njih da ostvare njihove vlastite neispunjene snove. Prema partneru su posesivni i ljubomorni, stalno žive u strahu da će biti izdani i ostavljeni.

Duh Aharp

11.5. – 20.5.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi osjetljivi su na dostojanstvo i moral. Najvažnije od svega im je da drugi imaju lijepo mišljenje o njima, zbog čega nikada ne ulaze u kompromitujuće situacije. U svakom slučaju – ne javno. Njihov tajni život druga je priča. Zato stalno žive u strahu da će biti izdani, otkriveni i osramoćeni.

Praktični su i nisu sentimentalni, pa znaju izvrsno organizovati život. Ne tolerišu glupost i drskost. U sukobima će tvrdoglavo braniti svoje mišljenje, čak i kada nisu u pravu. Za njih pravda ima samo jednu stranu, a to je – vlastiti interes. U brak ulaze iz praktičnih razloga, više vođeni razumom nego emocijama.

Duh Tezogar

21.5. – 31.5.

Ljudi rođeni u dekadi Tezogara sanjaju o slavi. Rijetko se mogu zadovoljiti prosjekom, zbog čega teže isticanju na određenim područjima. Budući da za nešto takvo zaista imaju mnogo potencijala, njihova očekivanja nisu nerealna – problemi nastaju kad shvate da za to treba odvojiti podosta vremena i strpljenja.

Pritom nije riječ o tome da su lijeni, već su previše nestalni, brzopleti i nesposobni koncentrisati se na jednu ideju. Zato se u životu ponašaju poput vrapčića: skakuću amo-tamo i od svega kljucnu po malo. U svojim su postupcima ponekad vođeni koristoljubljem, pa mogu provoditi vrijeme s bilo kime ako smatraju da će od njega imati neke koristi. Obično nisu previše vjerni partneru.

Duh Varazua

1.6. – 10.6.

Ljudi rođeni u vrijeme vladavine duha Varazue smatraju sebe najboljima i najsposobnijima. Nisu previše samokritični i nikada se neće ozbiljno priupitati jesu li zaista u pravu. Kada su sami, osjećaju se prilično dobro, a od ostalih očekuju da im se prilagode ili da nestanu. Pretjerano su uvredljivi i skloni sukobima.

Nervozni su i nestrpljivi, uvijek nekuda žure i sve žele napraviti odjednom. Lako se razljute. Uprkos tome, rado se žrtvuju za svoju porodicu i voljenu osobu, smatrajući svojom dužnošću da najteže zadatke preuzmu na svoja leđa. Dobar su oslonac u nevolji i nisu lažni moralisti.

Duh Tepizatozoa

11.6. – 21.6.

Dekada duha Tepizatozoe stvara strastvene buntovnike koji su vječno u potrazi za nekom zamišljenom pravdom. To su ponosni borci egoistične prirode koji traže da im se ugađa i podilazi. Biti u pravu, bilo gdje i u odnosu na bilo koga, predstavlja imperativ njihova postojanja.

Mogu se složiti jedino s ljudima koji misle jednako kao i oni, a budući da je takvih malo, najbolje se slažu sami sa sobom. Kad nisu svjesni svojih mana, mogu loše utjiati na okolinu. U poslu mogu dobro iskoristiti tuđe slabosti. U ljubavi su ponekad prevrtljivi, ali su u društvu ugodni, vole neobavezna druženja i uvijek su spremni na dobar provod.

Duh Sotis

22.6. – 1.7.

Ljudima rođenim u ovom periodu najvažnije stvari u životu su prijatelji, druženje i razbibriga. Oni su spontani, ugodni i ljubazni, uživaju u dobroj zabavi, obožavaju modu i uvijek će se naći tamo gdje se nešto događa. Izbjegavaju obaveze, pa će napraviti samo ono što se mora. No kada uspiju pronaći nešto što ih zaista zanima, sposobni su marljivo raditi i postići zavidne rezultate spajajući ugodno s korisnim.

U životu ih prati sreća pa, ne radeći mnogo, lako dolaze do novca. Kada ih neko kritikuje, tvrdoglavi su. Kod partnera cijene stil i inteligenciju. Odani su prijateljima i porodici. Kad treba, izuzetno su hrabri.

Duh Sit

2.7. – 11.7.

Duh Sit daje svojim štićenicima inteligenciju i spposobnost snalaženja u životu. Ljudi rođeni u ovom periodu nisu teoretičari, njihov pristup problemima je prije svega praktičan. Kada se nađu u teškoj situaciji, prilaze joj kao da je riječ o zadatku. Nakon što dobro razmisle i prouče problem, bez suvišnog otezanja izabraće najbolje rješenje.

Nemaju običaj trpati emocije u nešto o čemu treba razmišljati glavom. Srećom, kad rizikuju, ne moraju se bojati da će pritom nešto izgubiti. U ljubavnom životu više ih privlači fizički izgled nego stvarne kvalitete izabrane osobe, zbog čega se obično razočaraju u partnera.

Duh Tuimis

12.7.-22.7.

Ljudi rođeni u ovom periodu složeni su i osjetljivi. Život za njih predstavlja zamršenu zagonetku, a oni se smatraju prozvanima i odabranima da otpetljaju to klupko. Zato neki od njih hodaju po svijetu dijeleći savjete. Neprestano su zabrinuti za sudbinu čovječanstva, ali od šume obično ne vide drveće.

Na poslu često preduzimaju neobične akcije koje u drugim ljudima izazivaju čuđenje. Mirne su prirode, ne vole napade, galamu i vulgarnost. Često materijalno potpomažu svoje prijatelje posuđujući im novac. U emocijama su prilagodljivi i saosjećajni pa ostaju s partnerom i kada ga prestanu voljeti.

Duh Ahruimes

23.7. – 2.8.

Dekada duha Ahruimesa oblikuje tašte borce, spremne braniti svoju čast do posljednjeg daha. Borba i pobjeda pod svaku cijenu njihove su zvijezde vodilje, pri čemu nije previše važno za šta ili za koga se bore. Ushićuje ih akcija – prvenstveno akcija, a potom i slava. Okus slave za njih je sladak i neodoljiv, ništa im nije tako slatko kao pobjeda.

Nepopustljivi su, tuđe ih mišljenje obično ne zanima. Privlače ih visoki položaji, a na putu do cilja neće prezati ni pred čim. Vole lagodan život i tjelesne užitke, luksuz i zabave, biti u centru pažnje. Kada imaju porodicu, štite je i dobro materijalno zbrinjavaju.

Duh Sitaker

3.8. – 13.8.

Duh Sitaker daje ljudima rođenim u ovoj dekadi vjernu i darežljivu prirodu, brižnu naklonjenost porodici, prijateljima i znancima. No sve to pod uslovom da se poštuje red i prirodan poredak stvari. «Ja sam prvi, a svi ostali su drugi!» – obično je njihova uzrečica. Ako se možete pomiriti s tim, osjetićete njihovu velikodušnost, no ako ne možete, maknite im se s puta.

Konzervativni su ali i prodorni, ne govore mnogo, pa uspjehe više postižu djelima nego riječima. Životnog partnera traže u višim društvenim slojevima. Prema svojoj djeci su zahtjevni: iako im pružaju mnogo, očekuju od djece da ispune njihove ambicije.

Duh Furnizi

14.8. – 23.8.

Ljudi rođeni u dekadi duha Furnizija imaju u životu dvije ljubavi. Prva je ljubav prema duhovnom, čistom i uzvišenom, a druga je materijalna. Te je dvije ljubavi teško spojiti i doživjeti istovremeno. Teško, iako ne i nemoguće. Samo je najbolje dovoljno dobro za ovu elitu. No nevolja je u tome što je za sve potrebno nešto i žrtvovati.

A žrtvovanje nikada nije ugodno, jer je za nj osim idealizma potrebna i hrabrost. Stoga, u strahu da ne izgube što su stekli, oni čekaju bolje dane, bolja vremena i bolje prilike. Jer nisu spremni izgubiti ništa! Za utjehu im uvijek preostaju kompromisna rješenja – a to je ono što najviše mrze!

Duh Tumis

24.8. – 2.9.

Ljudi rođeni u periodu vladavine duha Tumisa imaju stvaralačke misli, kao i pokretačku snagu kojom na uzdi drže svoje nagone. Njihovi su unutrašnji mehanizmi prilagođeni stalnoj borbi protiv zla, prljavštine, zlobe i surovosti ljudskog roda. Mirni su, uredni i tačni, te izrazito predani poslu, koji obavljaju besprijekorno.

Odgovara im individualni rad, u kojem svoje sposobnoosti mogu razviti do najvišeg stepena. U međuljudskim odnosima suzdržani su i treba im neko vrijeme da se opuste i steknu povjerenje u drugu osobu. S partnerom ostvaruju senzualan i iskren odnos. Iako prema svojoj djeci izvršavaju obveze, često ih ne razumiju.

Duh Topitus

3.9. – 12.9.

Ljudi rođeni u dekadi duha Topitusa pretjerano su oprezni i promišljeni, skloni uspoređivanju i analiziranju. Imaju bujnu maštu i mnogo želja, no teško će se prepustiti svojim nadahnućima prije nego što dobro provjere njihovu kvalitetu. Zbog toga im dobre prilike izmiču, a da ih nisu ni pokušali ostvariti.

Pomireni sa životom, sposobni su živjeti bez većih uzbuđenja. Diskretni su, ne vole ogovarati i znaju čuvati tajnu. Imaju spretne ruke i mnogo strpljenja. Kada se ožene, ostaju u braku bez obzira na kvalitetu zajedničkog života. No formalnu vezu ne shvataju kao zapreku za prolazne avanture, koje uspješno skrivaju.

Duh Aput

13.9. – 22.9.

Ljudi rođeni u znaku duha Aputa odlikuju se sposobnošću da ulože golemu energiju u ono što su odlučili ostvariti. Kada je to potrebno, mogu raditi mehanički i potpuno isključiti osjećaje ukoliko ih oni ometaju u obavljanju zadatka. Iako su na putu prema poslovnim uspjesima spremni na strpljenje i prilagodbu, ne mogu raditi pod pritiskom, jer u tom slučaju postaju nervozni i nestrpljivi prema saradnicima.

Nedovoljno sigurni u sebe, uvijek su u dilemi jesu li svoje zadatke mogli obaviti bolje ili drugačije. Od životnog partnera očekuju jednaku angažovanost i uspješnost, u protivnom ga omalovažavaju. Prema svojoj djeci su strogi.

Duh Zerukut

23.9. – 2.10.

Duh Zerukut daje ljudima rođenim u ovoj dekadi iskrenu, pravednu i uravnoteženu prirodu. Ti se ljudi često kolebaju kako valja postupiti u određenoj situaciji, jer im je teško izabrati jednu stvar kad znaju da ne mogu svima udovoljiti. Možda im u tome može pomoći tihi glas njihove savjesti, čiji poziv je znak da bi prije trebali slušati svoju intuiciju nego razum, koji im osigurava samo prividnu objektivnost.

Tek kada spoznaju da ništa nije idealno, mogu postići i savršen unutarašnji sklad. Ovi su ljudi iznad svega pošteni, pa karijeru grade isključivo na temelju vlastitih zasluga. Za partnera traže samostalnu i inteligentnu osobu koja će ih razumjeti i poticati i s kojom mogu izgraditi prijateljski odnos.

Duh Aterihizis

3.10. – 12.10.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi humani su i puni razumijevanja prema drugima. Njihova najveća nevolja je u tome što se uplaše kad god stoje pred izborom. Zaobilaze donošenje odluka i rado se prepuštaju tuđem vodstvu, makar i lošem. Sukob između subjektivnog i objektivnog koji se u njima odvija neprestano blokira želju da zauzmu bilo kakav stav.

Zbog toga izuzetno poštuju autoritet drugih osoba i izvrsno se snalaze u zanimanjima koja zahtijevaju red i hijerarhiju. Imaju razvijen osjećaj dužnosti, ozbiljni su, strpljivi i odgovorni. Budući da poprilično ovise o okolini, moguće je da im život prođe onako kako to drugi žele. Kako su društveni i željni pažnje, ne mogu živjeti sami, no pri izboru partnera imaju visoke kriterijume.

Duh Arpion

13.10. – 22.10.

Ljude rođene u dekadi Arpiona privlači ljepota u svim svojim oblicima. Kroz život prolaze trudeći se da ne primijete ništa ružno, neodgovorno i sirovo. Puštaju na volju svojoj senzualnosti i mašti, odabirući za sebe uvijek samo najbolje. Ugađaju svojim strastima i ne razmišljaju previše o tuđim osjećajima.

Izuzev svog posla ništa ne shvataju dovoljno ozbiljno i gube se u površnostima. Ako im u životu krene loše, nerijetko postanu teatralni, a ponekad će time i sebi nauditi. U partnerskom odnosu može ih zadržati razumna osoba koja ih zna usmjeriti, ostavljajući im pritom dovoljno slobode.

Duh Sentacer

23.10. – 2.11.

Duh Sentacer daje ljudima rođenim u ovoj dekadi jaku ličnost i magnetičan šarm. Oni nepokolebljivo dostižu ciljeve koje su zamislili i ne priznaju nikakve prepreke. Nisu sentimentalni, a mogu biti i okrutni ako je potrebno. Iako se uglavnom uspiju dobro materijalno zbrinuti, nerado troše stečeni novac, čak i na vlastite užitke.

Rijetko sklapaju trajna prijateljstva, proučavajući, analizirajući i u svakom odnosu neprestano tražeći skrivene motive. Skloni su depresiji i osamljivanju. U partnerstvu im je važnija fizička privlačnost. Ne opterećuju se emocijama, ali ne opraštaju onome ko ih prevari.

Duh Tepisenti

3.11. – 12.11.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi impulsivnog su karaktera. Često mijenjaju raspoloženja, ponašajući se poput iznenadne oluje – idu iz jedne krajnosti u drugu, od euforije do depresije. Nemaju dovoljno strpljenja da bi saslušali tuđe mišljenje, čak i onda kada su svjesni da će od toga imati više štete nego koristi i da će na taj način sebi stvoriti neprijatelje.

Imaju velike intelektualne potencijale, pa ako nauče pozitivno usmjeravati svoju veliku energiju, sposobni su postići zavidne rezultate. Kada naiđu na osobu koja im se sviđa, spremni su dugo i maštovito se boriti za njenu naklonost. U odnosu prema djeci su zahtjevni i skloni pridikama i moralizovanju.

Duh Senciner

13.11. – 22.11.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi privlačni su i oslobođeni predrasuda. Njihovi su stavovi jasni i pročišćeni, ne podnose lažno moralizovanje, primitivizam, zavist i ogovaranje. Smatraju da svako ima svoj životni put i ne osjećaju se prozvanima da bi ikome sudili. Umjesto da osude nekoga, uvijek će mu prije nastojati pružiti pomoć i razumijevanje.

Ponekad se osjećaju neshvaćenima, zbog čega se lako i brzo uvrijede, ali u duši su humani i sposobni brinuti se o slabima i nemoćnima. Kroz život su više vođeni strašću nego razumom, pa često pate jer za partnere biraju pogrešne osobe. Od partnera očekuju da im se apsolutno posveti i da se brine za njih u svakom pogledu. Prema djeci su pažljivi, velikodušni i poticajno usmjereni.

Duh Erenio

23.11. – 1.12.

Ljudi rođeni u ovom periodu takmičarske su prirode i vole se dokazivati. Iako u svemu žele biti najbolji, izuzetno cijene poštenje i pozitivnu konkurenciju. Nisu zavidni i iskreno se dive boljima i uspješnijima od sebe, ujedno se trudeći da od njih nešto i nauče. Znatiželjni su, prilagodljivi i otvoreni prema svim mogućnostima. Rado pomažu ljudima, ali očekuju za to hvalu i priznanje.

Događa im se da se razočaraju u prijateljima što iskorištavaju njihovu velikodušnost i dobru volju zbog koje se čini da su uvijek na raspolaganju. U ljubavi su slobodni i nezavisni. Bježe od emotivnog vezivanja. Brak za njih predstavlja nužno zlo, a prema djeci se odnose ravnopravno i prijateljski.

Duh Sagen

2.12. – 11.12.

Ljudi rođeni u dekadi duha Sagena vole društveni život, promjene, pustolovine i sve što im omogućuje izlazak iz svakodnevne rutine. Idealan život zamišljaju kao kombinaciju stalnih izazova i izleta u nepoznato. Iako djeluju bezbrižno, pa čak i lakomisleno, nikada neće rizikovati ako nisu sigurni da će se iz toga i izvući.

Optimisti su u svim životnim situacijama, pa se zahvaljujući svojoj unutrašnjoj snazi mogu snaći u svemu što ih zadesi. Rado pomažu drugima, no i sami znaju zatražiti pomoć kada im je potrebna. U ljubavi su skloni melanholiji, uvijek traže idealnog partnera. No sposobni su u brak ući i iz interesa, jer im je materijalna sigurnost na prvom mjestu i nesretni su ako žive u oskudici.

Duh Kenen

12.12. – 21.12.

Duh Kenen daje ljudima rođenim u ovom periodu jednostavan i pristupačan karakter kojim osvajaju sve oko sebe. Oni su iskreni i svjesni toga da nisu idealni, a ne pokušavaju to ni biti. Pošteno priznaju svoje mane i slabosti, čime izazivaju naklonost okoline, koja ih prihvaća takvima kakvi jesu, ujedno im pomažući i opraštajući im greške koje čine iz nemoći. U poslu nisu posebno ambiciozni.

Kako mogu biti prevrtljivi i često mijenjaju područje interesa, najbolje bi bilo da se ne oslanjaju na vlastite instinkte glede posla jer su oni obično loši. U privatnom su životu humani, raspoloženi i otvoreni. Suprotni pol ih voli i lako se u njih zaljubljuje jer su lijepi, ugodni, razgovorljivi i realisti.

Duh Tumes

22.12. – 31.12.

Ljudi rođeni u ovoj dekadi uspješni su u različitim društvenim naukama, gdje mogu steći slavu i bogatstvo. Važno im je isticati vlastitu ličnost i dokazati svoje sličnosti na području kojim se bave. No pritom se moraju čuvati taštine kako ne bi sve izgubili. Zarađeni novac smatraju pitanjem statusa, pa čak i prijatelje ponekad procjenjuju na temelju njihove materijalne situacije.

Često se zamaraju beznačajnim sitnicama na koje gube mnogo vremena i energije. Kada se zaljube, može im se dogoditi da se izgube i naprave od sebe budalu. S bračnim partnerom stvaraju odnos koji je oboma koristan. U vaspitanje djece ulažu mnogo truda i ponose se njihovim rezultatima.

Duh Epima

1.1. – 10.1.

Ljudima rođenim u dekadi duha Epima nedostaje nježnosti, u svemu su previše ozbiljni i kritički usmjereni. Često procjenjuju i analiziraju, u svemu vide prijetnju i neprijateljstvo, zbog čega žive u neprestanoj napetosti i paničnom strahu da će biti ismijani i odbačeni. Iako neke stvari rade jako dobro, nesigurni su i žele stalne potvrde.

No u svom poslu ipak su uspješni, zahvaljujući svojoj urođenoj upornosti i želji za postizanjem dobrog položaja. Ranjivi su i osjetljivi, ali uvijek smognu snage da idu dalje ne osvrćući se na prošlost. Nisu skloni avanturama i vječito su u potrazi za osobom s kojom će proživjeti ostatak života, iako se često zaljube u čovjeka s kojim nemaju ništa zajedničkog.

Duh Homot

11.1. – 20.1.

Ljudi rođeni u periodu duha Homota mirne su i staložene prirode. Nemaju izrazito visoke ciljeve ni ambicije, ali ono što zamisle ostvaruju polako i sigurno, korak po korak. Zadovoljni su svojim životom i mjestom u društvu, realni su i stabilni, pomireni sami sa sobom i svojim mogućnostima.

Nemaju velikih vizija i očekivanja, pa se nikada ne opterećuju onime što ne mogu ostvariti. Ako ikako mogu, spremni su pomoći drugima, ne tražeći zahvalnost za učinjenu uslugu, no sami će rijetko zatražiti bilo kakvu pomoć. Moralni su i sramežljivi, često nespretni u kontaktima sa suprotnim polom. Kad su u vezi, vjerni su, a prijateljstva koja sklapaju trajna su.

Duh Oroazer

21.1. – 30.1.

Rođeni u vrijeme vladavine duha Oroazera privlače druge ljude, koji u njihovoj blizini osjećaju ugodu, toplinu i prijateljstvo. Ne govore mnogo, ali zato znaju slušati druge, razumiju ih i pružaju im utjehu i podršku. Vole se opustiti i zabaviti, velikodušni su prema svojim prijateljima i sretni kada je svima dobro.

Kako se osjećaju nelagodno kada su u centru pažnje, život radije posmatraju iz pozadine, zatvoreni u sigurnost svoje ličnosti. Često su usamljeni jer ne znaju pokazati osjećaje i boje se bilo kome povjeriti. Strepeći od razočaranja, bježe od svega što bi ih moglo povrijediti. Ponekad su gotovo surovo realni. Vrijedni su i marljivi radnici, pažljivi i promišljeni.

Duh Asitiro

31.1. – 9.2.

Duh Asitiro ljudima daruje znatiželjan i kreativan karakter, otvoren prema svemu što je novo i nepoznato. Oni rado razmjenjuju mišljenja s drugim ljudima i slušaju njihove savjete, vječito tražeći nove polazne tačke. O sebi imaju dobro mišljenje, iako neprestano osjećaju jaku potrebu za dokazivanjem i potvrđivanjem vlastitih vrijednosti. Ne znaju se nametnuti, pa se ponekad osjećaju kao da ih niko ne razumije.

Ambiciozni su, ali humani i otvoreni, pa svaki uspjeh dijele sa svojom okolinom. Nisu ni sebični ni zavidni, veseli ih kada drugima mogu učiniti uslugu, zbog čega neki iskorištavaju njihovu dobrotu. Iako često pomažu onima koji su u nevolji, o vlastitim problemima ćute, trpeći, ne tužeći se i ne osvrćući se na prošlost.

Duh Tepisastras

10.2. – 19.2.

Ljudi rođeni u ovom periodu imaju potrebu za intelektualnim i duhovnim razvojem, zbog čega su spremni žrtvovati i zanemariti privatni i društveni život. Imaju malo prijatelja, no oni su pažljivo odabrani i s njima ih povezuju zajedničke vizije i očekivanja. Često žive u strahu da neće dostići i ispuniti svoje ciljeve, no sposobni su upornim i predanim radom pobijediti taj strah.

Rado će prihvatiti svaku pomoć koju im drugi ponude i iskoristiti svaku šansu koja se nađe na njihovom putu. Originalni su i nezavisni. U partnerstvu ne podnose pritisak i traže slobodu. Odbijaju podređen položaj. Cijene prijateljstvo, ali ne vjeruju u veze.

Duh Aratapias

20.2. – 29.2.

Ljudi rođeni u ovom periodu nemiroga su i sanjalačkog duha, skloni čestim izmjenama planova. Svojom nesigurnošću mogu izludjeti bliske osobe, zbog čega rijetko ostvaruju kvalitetne i dugotrajne veze. Često mijenjaju mišljenje i traže nove polazne tačke, nemajući dovoljno strpljenja da ustraju u nečemu kada se počnu javljati poteškoće.

Ne znaju se izboriti za vlastite stavove i podliježu autoritetima, a brane se bijegom. Dobri su u poslovima koji traže koncentrisanost na određeno područje. Finansijskim uspjesima nadomještaju psihičke nedostatke.

Duh Tobipus

1.3. – 10.3.

Ljudi rođeni u ovom periodu nemirni su i neuhvatljivi. Vole biti okruženi aurom tajanstvenosti i kroz život prolaze noseći različite maske, pa niko zaista ne poznaje njihovu pravu prirodu. Kada je potrebno, znaju biti prilagodljivi i strpljivi, iako će na kraju uvijek provesti u djelo ono što su zamislili, bez obzira na sve poteškoće na koje pritom budu naišli.

Izbjegavaju dosadne situacije i rado mijenjaju poslove, posebno ako uoče priliku za dobru zaradu. Ne boje se rizika, inteligentni su i znatiželjni. U vezama su oprezni, vole se prikazivati hladnima i suzdržanima, iako nisu takvi. Traže savršenog partnera, a ako ga ne nađu, mnogi od njih se nikada ne žene.

Duh Atembui

11.3. – 20.3.

Ljudi rođeni za vrijeme vladavine duha Atembuia izuzetno su nježni, osjećajni i produhovljeni. Njihove su emocije duboke i često graniče s melanholijom. Rijetko uspijevaju razdvojiti realnost i razum od osjećaja, pa žive u stalnoj borbi za postizanje unutrašnjeg mira, sklada i sigurnosti. Uglavnom ulaze u konfuzne veze u kojima ostaju dugo i izrazito su predani, gotovo ropski se vezujući za svog partnera.

Posesivni su i ljubomorni, stalno zahtijevaju pažnju i dokaze ljubavi i odanosti. Prema prijateljima su iskreni, lojalni i nikada ih neće napustiti u nevolji. Ovo je znak pjesnika, slikara i muzičara. Baveći se umjetnošću, oni mogu ostaviti snažan utisak na svoju okolinu i postići slavu i uspjeh. No kako bi izbjegli emocionalni haos, moraju stalno kontrolisati svoje slabosti, prenosi Oslobođenje.

