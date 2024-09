Supruga ‘kralja orgija’ otkrila prljave tajne iz spavaće sobe: ‘Bude i po 12 žena u krevetu, ali…’

Kad pomislite na muškarca koji u svojoj vili živi s mnogo mladih, zgodnih djevojaka, vjerojatno vam prvo na pamet padne pokojni vlasnik Playboya Hugh Hefner. Ali prevarili biste se – Hugh ima nasljednika, samo na drugom kraju svijeta. Australski tajkun i ‘kralj orgija‘ Travers Beynon (52), poznatiji kao Candyman, živi raskalašenim životom i time se često hvali na društvenim mrežama. Bivši igrač američkog nogometa i bogati nasljednik duhanske industrije živi u svojoj vili ‘Candyman‘ sa suprugom Taeshom, ali i nekolicinom zgodnih djevojaka i žena.

Suprugu je upoznao 2009., dok je radila kao hostesa na jednoj od njegovih zabava.

– Na prvi spoj otišli smo u McDonald‘s, vjerujem da je to napravio jer je uvijek volio biti nepredvidiv i ne ispunjavati neke norme. Kupili smo hranu, uzeli je za van i sjeli u park Broadwater. Drugi put me odveo na večeru. Nakon nekoliko mjeseci postalo je vrlo ozbiljno i počela sam seliti svoje stvari – ispričala je jednom prilikom Taesha za strane medije.

Njih su se dvoje vjenčali 2011. i dobili dvije kćeri. Uskoro su počeli pozivati i druge žene u svoju vilu kako bi malo ‘začinili‘ stvari u krevetu.

– To se samo nekako dogodilo. Ja sam komentirala da su mi neke djevojke privlačne, a kako smo počeli sve češće razgovarati o tome, odlučili smo probati pa da vidimo kako će nam biti. Bilo nam je super i jako nam se svidjelo… S našom je vezom bilo sve u redu, ovo je samo dodatno začinilo stvari. Imali smo dobru vezu i dobre intimne odnose, a ovime smo to samo doveli na višu razinu. Uvijek nas je troje zajedno, cijelo vrijeme. To nam se sviđa, dobro je za nas i osjećamo se ugodno. Nikada nije sve isto. Neki dan je kod nas bilo 10, 12 djevojaka. Imali smo zabavu i jedno je samo vodilo drugome. Uskoro smo se svi preselili u spavaću sobu – ispričala je Taesha koja priznaje da im je nekada gužva, ali im to ne smeta jer “vole biti malo ludi.”

– Nikada prije nisam radila tako nešto. Bila sam jako naivna kad je bila riječ o odnosima. Travers me naučio svemu tome. Nikada prije njega nisam probala grupne odnose. Prvih nekoliko godina veze to nismo radili. Razgovarali smo o tome i nekako se samo dogodilo, nismo ništa požurivali – objasnila je, prenosi Jutarnji list.

Njezin suprug odlučio je da će izbjeći bilo kakve svađe među djevojkama tako što svi dijele istu spavaću sobu, u kojoj su tri golema bračna kreveta. Također, svi barem jednom tjedno sjednu i zajedno objeduju, a pritom su mobiteli strogo zabranjeni.

– Ja imam još jednu spavaću sobu samo za sebe. Tako da, ako mi nekad postane previše sve to društvo, pobjegnem tamo – otkrio je Candyman, koji je vrlo strog kad je u pitanju izbor djevojaka, prenosi LADBible.

– Ovdje bi stalno moglo biti 10 ili 20 djevojaka, da nemam tako stroga pravila. Ipak, ona su neophodna kako bi sve funkcioniralo na duge staze. Bilo je djevojaka koje su došle iz Amerike ili Europe i ostale su samo sat vremena – njihov stav nije bio ispravan, pa su morale otići. Bilo je i nepristojnih djevojaka ili su željele više od mene ili su napravile pogrešnu stvar. Ja sam uvijek jasan u vezi s pravilima. Moja supruga je moja supruga. A nagrade su tu samo ako napraviš pravu stvar – objasnio je jednom prilikom australski bogataš.

Nije mu važno odakle su djevojke koje dolaze u njegovu vilu, ali inzistira na tome da ne koriste Photoshop ili filtere.

