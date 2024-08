U hladnjaku se stalno stvara led? Evo zašto dolazi do toga i kako ga najlakše ukloniti

Nakupljanje leda na zadnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka može predstavljati ozbiljan problem u kućanstvima. Ovaj uobičajeni kvar ne samo da smanjuje učinkovitost hladnjaka, nego može uzrokovati i povećanu potrošnju električne energije te kvarenje hrane. Kako bi se spriječili ozbiljniji problemi, važno je redovito održavanje i pravovremeno uklanjanje leda.

Ako vam se na stijenci hladnjaka stvorio veliki komad leda, morat ćete ga odmah ukloniti.

Zašto se u hladnjaku nakuplja led?

Uvijek će postojati šansa da se vlaga nakupi na unutarnjim stijenkama hladnjaka, posebno prema stražnjoj strani. To je zato što hladan zrak zadržava manje vlage od toplog zraka. Što je zrak hladniji, to se više vlage izvlači iz njega. Ta se vlaga zatim taloži na površini vašeg hladnjaka. Zrak unutar hladnjaka ima tendenciju biti najhladniji prema stražnjoj strani, zbog čega se vlaga često prvo stvara ondje, piše Home Serve, a prenosi net.hr.

No, ako vidite da se s unutarnje strane hladnjaka počinje stvarati led, to je pokazatelj da nešto nije u redu. Normalna vlaga počinje se smrzavati, što može dovesti do problema s kontrolom temperature unutar jedinice, što također može dovesti do kvara uređaja.

Kako ručno odmrznuti hladnjak?

Led se može stvoriti iz raznih razloga. Ponekad su to jednokratni ili privremeni uzroci, poput problema s klimom ili načina na koji ste napunili hladnjak. Led se može nakupiti ako ste otvarali i zatvarali vrata više nego obično. Ako vidite nakupljanje leda, možda biste trebali odmrznuti hladnjak, a zatim pripazite da vidite hoće li se problem ponovno pojaviti. Ako se led često pojavljuje, to ukazuje na ozbiljniji problem.

Nisu svi uređaji isti, stoga ne zaboravite pogledati upute proizvođača za konkretnije korake o tome što učiniti ako se na vašem uređaju nakupi led.

Savjeti za ručno odleđivanje hladnjaka:

Izvadite sve iz hladnjaka i zamrzivača, zatim prebacite u drugu jedinicu. Ako nemate drugu jedinicu, razmislite o tome da pojedete ono što je u hladnjaku.

Odspojite jedinicu.

Otvorite vrata hladnjaka i zamrzivača kako biste pustili topli zrak unutra.

Stavite posude za sakupljanje vode ili ručnike ispod prednje strane hladnjaka kako biste skupili vodu koja će na kraju isteći.

Ostavite jedinicu da se potpuno odledi (to može potrajati puna 24 sata), a zatim osušite unutarnje dijelove čistim ručnikom.

Ponovno uključite jedinicu i provjerite radi li sve dobro. Pripazite na nakupljanje leda dok se vaš hladnjak vraća na normalne temperature.

Napunite ga namirnicama nakon što temperatura postane dovoljno niska i pobrinite se da vrata budu zatvorena što je duže moguće.

Savjeti za smanjenje nakupljanja leda u hladnjaku

Kako ne biste prečesto morali ručno odmrzavati, možete učiniti ovo, neovisno o tome imate li veliki ili mali hladnjak s nakupljenim ledom.

Držite vrata zatvorena što je više moguće. Puštate topao, vlažan zrak u hladnjak svaki put kad otvorite vrata. To može povećati kondenzaciju i otežati rad vašeg hladnjaka.

Pobrinite se da je hladnjak u ravnini tako da vrata ostanu zatvorena.

Provjerite šarke i brtve. Naručite zamjenske dijelove ako je potrebno kako biste osigurali da se vrata mogu čvrsto zatvoriti.

Neka se topla jela ohlade prije nego što ih spremite kako biste smanjili vlagu u hladnjaku.

Hranu s puno vode, poput voća i povrća, čuvajte u posudi za pečenje s kontroliranom vlagom kako biste smanjili vlagu u glavnom prostoru.

Provjerite je li termostat hladnjaka ispravno postavljen.

Prilagodite unutarnju temperaturu hladnjaka prema vanjskoj temperaturi okoline.

