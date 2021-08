Misteriozan signal iz svemira stalno se ponavlja, još uvijek ne znamo šta je

Radi se o signalu FRB 20180916B, koji se ponavlja svakih 16.35 dana. Dosadašnji modeli pokazali su da je on najvjerojatnije rezultat interakcija među zvijezdama koje su u bliskoj orbiti, međutim nove detekcije ukazuju na to da njegov uzrok ne može biti binarni sustav ovakvog tipa.

Što su FRB-ovi?

Brza provala radiovalova (FRB, fast radio bursts) jedni su od najfascinantnijih misterija u kozmosu. Izuzetno su snažni, neki oslobađaju više energije od 500 milijuna Sunca, a traju manje od treptaja oka.

Jedna od najvažnijih karakteristika ovih signala jest to da su oni kratkotrajni i nepredvidivi. Obično se pojave iznenada na nekom dijelu neba i traju tek nekoliko milisekundi. Ponavljajući FRB-i, dakle kada se ne radi samo o jednom intervalu, već o više njih uzastopce, vrlo su rijetki i posebice privlače pažnju znanstvenika.

No, još fascinantniji fenomen od ponavljajućih FRB-ova su oni koji se ponavljaju u pravilnim razmacima, svakih nekoliko dana ili mjeseci, kao da su usklađeni s nekim nevidljivim svemirskim satom.

Crvena, a ne plava svjetlost

“Očekivali smo da će snažni zvjezdani vjetrovi pratnje izvora FRB-a ispuštati većinom plavu, kratkovalnu radiosvjetlost. Crveni radiovalovi s dugim valnim duljinama trebali su biti u većoj mjeri ili u potpunosti blokirani”, rekla je astrofizičarka Ines Pastor-Marazuela sa Sveučilišta u Amsterdamu i ASTRON u Nizozemskoj.

“Postojeći modeli binarnih vjetrova predviđali su da će izboji biti u samo ili u većinom plavoj boji. No dva dana smo vidjeli plave izboje, a zatim su uslijedila tri dana s većinom crvenim radiorafalima. To je isključilo objašnjenje originalnog modela – mora se raditi o nečemu drugome”, dodala je.

Znanstvenici su prošle godine otkrili velik trag o tome što bi moglo uzrokovati FRB-ove. Ustanovili su da je jedan od njih uzrokovao magnetar, vrsta neutronske zvijezde s iznimno snažnim magnetskim poljem, piše Science Alert.

No, to ne znači da je ovaj misterij u potpunosti riješen. Primjerice, ne znamo zašto se neki FRB-ovi ponavljaju, a drugi ne. Također nije jasno zašto su FRB-ovi koji se ponavljaju u pravilnim razmacima tako rijetka pojava.

Što onda uzrokuje FRB 20180916B?

Ako se kao uzrok FRB 20180916B isključi binarni sustav, što onda uzrokuje njegovu periodičnost?

Prema jednom objašnjenju, mogao bi nastati zbog objekta poput rotirajućeg magnetara ili pulsara. No stručnjaci su smatrali da to nije najbolje rješenje jer se oni obično ne rotiraju tako sporo. S obzirom na to da su znanstvenici odustali od binarnog sustava kao uzroka, sada je ta opcija ponovno na stolu.

“Neučestali, sporo rotirajuć magnetar je sada najbolje objašnjenje za ono što smo otkrili”, rekla je Pastor-Marazuela.

Istraživanje naziva Chromatic periodic activity down to 120 megahertz in a fast radio burst objavljeno je u časopisu Nature, a prenosi “Index“.

Facebook komentari