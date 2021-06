Misterija majke koja je RODILA DESETORKE i oborila rekord: Njen dečko tvrdi da je NESTALA IZ PORODILIŠTA, a da bebe nikada nije vidio – čak ni na slici

Naime, njen nevječani suprug Tebogo Tsotetsi tvrdi da ne vjeruje da je ona ikada donijela na svijet deset beba. On je istakao da “nikada nije vidio dokaz da desetorke postoje”, prenosi “Mirror”.

Podsjetimo, mediji su prenijeli informaciju da je Gosijame carskim rezom rodila sedam dječaka i tri djevojčice u 29. sedmici trudnoće u Pretoriji, čime je oboren prethodni svjetski rekord.

Gosiame Thamara Sithole, 37, welcomed her 10 babies yesterday. She was expecting to give birth to octuplets but during delivery, two more babies were found.

The babies born were seven boys and three girls.#tukonewshttps://t.co/8UWP1kfKJt

