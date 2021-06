Skamenili su se od prizora: Otišli na GROB svoje bebe na njen rođendan, ne sluteći šta će tamo vidjeti

Šokantna scena dogodila se na groblju u argentinskom gradu San Francisko Solano. Muškarac i njegova supruga obajvili su na društvenim mrežama da su urna sa pepelom njihove bebe ukradena.

Roditelji su posetili grob njihovog sina Matea koji je preminuo kao beba, a tog dana bi napunio dvije godine.

Poželjeli su da na rođendan budu pred grobom svog djeteta, ne slutivši ni u najcrnjim snovima da će zateći posljedice vandalizma.

Naime, staklo na grobnici je razbijeno, a urna se pepelom bebe ukradena.

– Danas je Mateov rođendan, imao bi dvjie godine. Ukrali su Mateovu urnu, jedino što nam je ostalo od sina. Staklo je slomljeno, a urne nema, izvađena je – rekao je bebin otac, prenosi argentinski list Cronica.

On je dodao i da je njegova supruga jednako skrhana ovim činom kao i kada je njihova beba preminula i da zaista nema predstavu ko bi mogao da im nanese ovo zlo.

– Ne znamo zašto, ne znamo ko je to uradio, ne znamo kako i kada… Samo smo zatekli razbijeno staklo, kao i to da urne sa pepelom našeg Matea više nema. Nadam se da će onaj ko je to učinio čuti naše riječi i da će vratiti urnu – istakao je razočarani otac, piše “Objektiv“.

