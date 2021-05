Tvrdi da je umro od kovida na nekoliko minuta, pa oživio: “Vjerujte, sve ovo sam vidio dok sam bio mrtav”

Argentinski automehaničar Norberto Dinatale (64) iz grada Pergamino, koji je bio hospitalizovan zbog komplikacija uslijed viursa kovid19, kaže da je bio mrtav “nekoliko minuta” i da je osjećao kako mu srce staje prije nego što su ga ljekari reanimirali.

On je za italijanske medije govorio kako se osjećao u tim trenucima borbe za život, a sjeća se kako je nakon zastoja srca ugledao “svijetlo na kraju tunela”.

– Čuo sam da mnogi koji su umrli, pa oživjeli kažu da postoji svijetlo na kraju tunela. To je zaista tako. Vidio sam potpuno isto ono o čemu sam toliko slušao i čitao. To je nešto što niko ne može da razumije, ali vjerujte mi, prošao sam kroz to i zasita sam odjednom vidio svjetlost dok sam lebdio kroz tamu – naveo je Dinatale, prenosi Dejli star.

Automehaničar je zaradio koronavirus najvjerovatnije u svojoj radnji, iako je prema njegovim tvrdnjama poštovao sva pravila vezana za kovid.

On je u izjavi za lokalne medije kazao da je već jednom prošle godine bio hospitalizovan, ali da mu se potom virus navratio i stanje pogoršalo, pa je u bolnici proveo više od mjesec dana.

Neposredno prije nego što mu je srce zastalo, iliti kako tvrdi, prije nego što je umro i oživio, Di NAtale je gledao smrt svojih cimera u bolničkoj sobi.

– Jedna osoba je umrla u petak, druga u subotu. Pomislio sam “nema troje bez dvoje”, sljedeći sam ja na radu, pretpostavljam – kazao je on.

Jednog dana, kako kaže, razgovarao je sam sa sobom u bunilu i ostetio kako mu srce zastaje, nakon čega se oko njega stvorio veliki broj ljekara.

Pretpostavlja se da je doživio kliničku smrt uslijed čega je vidio sve ovo što je opisao, a loklanim medijima rekao je da je bio mrtav nekoliko minuta prije nego što su ga čudesno vratili u život.

Nakon što se izvukao iz kandži smrti, njegovo stanje je počelo da se poboljšava i u međuvremenu je otpušten iz bolnice.

– Želio bih da se zahvalim osoblju bolnice za sve ono što su učinili za mene. Takođe im se zahvaljujem na borbenosti čak i u slučajevima gdje su ljudi umrli, jer zaista su dali sve od sebe da im spase život – zaključio je Norberto Dinatale, prenosi “Objektiv“.

