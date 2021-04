Sinovi joj umirali jedan za drugim, a od ovog posla nije odustajala: Sada će se kajati do kraja života

Sve nevolje dolaze od zlata. Tako bar misli 49- godišnja Riskul iz Kazahstana, koja prodaje nakit više od 15 godina.

Otkrila je da je zlato prodavala prijateljima i rođacima za mnogo više novca nego što zaista vrijedi, da je vrijeđala i grubo se ponašala prema onima koji joj duguju, a sve zato jer joj je “novac udario u glavu” i postala je osiona i bahata.

Ubrzo su se stvari preokrenule. Sada je nepokretna, dva sina su joj umrla jedan za drugim, a Riskul pretpostavlja da ju je sustigla karma ljudi koje je povrijedila, prenosi Nur.kz.

Riskul je zajedno sa suprugom odgajila šestoro djece i uvjiek je željela da radi dostojanstveno kako bi obezbjedila porodicu, pa se upustila u trgovinu.

U početku je prodavala odjeću, da bi potom otvorila sopstvenu juvelirnicu.

“Bilo mi je potrebno mnogo novca da bih započela biznis. Podigla sam kredit i kontaktirala veletrgovce koji prodaju zlato. Dugo sam upoređivala cijene i shvatila da je potražnja za skupim nakitom velika, pa sam željela da trgujem zlatom i dijamantima”, kaže ona.

Uprkos poteškoćama, uspješno joj je krenuo posao, a pošto nisu svi imali novca, neki od prijatelja ili rođaka bi je zamolili da im proda na veresiju, ali u tom slučaju davala im je po tri puta skupljoj cijeni.

“To su uglavnom bili ljudi koji se nisu bahatili, već im je bilo potrebno za vjenčanje ili za poklone. Shvatila sam da nemaju izbora i to sam iskoristila da im prodam trostruko skuplje. Neke od njih sam vrijeđala mjesecima nakon toga, neke sam nazivala prosjacima, siromasima…“, navela je Kazahstanka.

Prije šest godina, doživjela je pakao koji i dalje preživljava. Najstarijeg sina joj je udario automobil, a potom je preminuo u bolnici, dok je ubrzo nakon toga drugi sin izvršio samoubistvo.

“Nakon smrti djece i dalje sam se bavila prodajom nakita, ali sam se kasnije pokajala i počela da se bavim humanitarnim radom. Međutim, prošle godine oboljela sam i ne mogu normalno da se krećem. Često koristim i invalidska kolica. Da stvar bude još gora, mnogi ljekari nisu mogli da mi uspostave pravu dijagnozu”, istakla je ona, prenosi “Objektiv“.

Riskul takođe dodaje da često sanja svoju mrtvu majku kako pali nakit na lomači, a ubijeđena je da su je sve nevolje zadesile zbog zlata.

“Trgovala sam zlatom 15 godina. Za to vrijeme posvađala sam se sa mnogim meni bliskim ljudima koji ni danas ne komuniciraju sa mnom. Zlato me je zaslijepilo, smatrala sam da sam posebna i važnija od svi njih. Sustigla me je karma i sama sam kriva za sve”, zaključila je nesrećna žena u ispovijesti za tamošnje medije.

