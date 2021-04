Pentagon potvrdio autentičnost snimaka NLO

Američko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su snimci i fotografije koji su se ovih dana pojavili u javnosti i na sajtovima koji prate pojave neidentifikovanih letećih objekata – NLO autentični i da ih je zabilježila posada broda „Rasel“ na obali San Dijega u julu 2019. godine, prenose “Nezavisne“.

„Mogu da potvrdim da su navedene fotografije i video snimci zabilježili pripadnici mornarice“, saopštila je portparol Pentagona Sju Gaf za „Si-Bi-Es Njuz“.

Ona je naglasila da u cilju održavanja bezbjednost i izbjegavanja otkrivanja informacija koje bi mogle biti od koristi potencijalnim neprijateljima, Ministarstvo odbrane ne raspravlja javno o detaljima svojih posmatranja ili ispitivanja različitih pojava zabilježenih u vazdušnom prostoru, uključujući i ove upade označene kao neidentifikovane vazdušne pojave.

Gaf je rekla i da je Ministarstvo odbrane osnovalo Radnu grupu za NLO koja se bavi proučavanjem video snimaka poput ovih i drugih neobjašnjivih pojava, i da je to tjelo uključilo i ove incidente u svoja tekuća ispitivanja.

U decembru je u Kongresu izglasan zakon o finansiranju koji podrazumjeva i direktivu direktoru Nacionalne obaveštajne agencije i Ministarstvu odbrane da u narednih šest mjeseci objavi izvještaj o ovakvim pojavama.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021