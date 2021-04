Upamtite ovaj datum u 2021. godini: Misteriozni čovjek tvrdi da će se tada na zemlji sve promijeniti

“Ljudi, upamtite 7. oktobar 2021. godine. Molim vas, shvatite ovo ozbiljno. Upamtite taj datum jer poslije njega na ovoj planeti nikad više ništa neće biti isto”, riječi su muškarca koji se na TikToku krije iza imena Onaj putnik kroz vrijeme.

“Putnik” se do sada nekoliko puta oglašavao na TikToku naglašavajući da je ovu aplikaciju odabrao za svoje djelovanje jer je trenutno najpopularnija na svijetu i na njoj ovakav vid infomacija i snimaka može brže da se širi po svijetu u odnosu na Tviter i Fejsbuk.

“Putnik” tvrdi da je došao iz 2485. godine i do sada je upozorio na nekoliko događaja u budućnosti koji će dovesti do početka kraja svijeta, a onda i do Armagedona.

Uprkos tome što za svoje tvrdnje ne nudi nikakve dokaze, u vezi s čim ga i optužuju mnogi u komentarima, njegovi snimci djeluju prilično ozbiljno i zlokobno. Zato ga i prati čak 1,2 miliona ljudi.

“Tog 7. oktobra 2021. godine svijet će se promijeniti zauvijek. U Atlantskom okeanu pronaći će se nešto što će djelovati na sve nas. Promijenit će sastav voda i ljudskog organizma. Čovjek više neće biti isti. Vjerujte mi, kad prođe taj dan, svi ćete me se sjetiti”, poručuje “Putnik”.

On u pređašnjim snimcima tvrdi da radi za kompaniju Aura koja je davno osmislila vremenske mašine.

“Živim na maloj planeti po imenu Vado. Malo je tamo života”, kaže u jednom od snimaka, dok u drugom predviđa tačan kraj svijeta.

“Uništit će nas gigantski asteroid 6. jula 2788. godine. Ipak, do tada ćemo uspješno kolonizovati Mars i Mjesec, kao i još neke planete van Sunčevog sistema”, poručuje on, prenosi “Objektiv“.

Facebook komentari