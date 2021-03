Čula u sobi da kćerka (4) izmišljenom drugu u razgovoru spominje smrt i ubistvo: Tada se dogodio užas

Manuela Rios iz Valjadolida otkrila je na Fejsbuku slučaj koji je doživjela prošle godine u svojoj kući.

Španjolka je napisala da je sa četvorogodišnjom kćerkom Rozom u dnevnoj sobi doživjela nešto što bi lako mogla sada da svrsta u kategoriju paranormalnog iskustva.

“Roza već neko vrijeme od početka epidemije koronavirusa ima izmišljenog druga Dijega. Provela je nekoliko mjeseci manje-više stalno u kući, izolovana od društva, pa je izmislila Dijega da lakše prebrodi ovaj period djetinjstva. Sve mi je to bilo normalno, često i simpatično do večeri kada je, dok je crtala nešto u sobi Dijegu spominjala – ubistvo“, napisala je Manuela.

Ona je dodala da je kćerkica vrlo samouvjereno ispričala drugu da će da se dogodi neko ubistvo i da će svi na ulici plakati.

“Toliko je bila ubijeđena u to da sam skočila s kauča i rekla da prekine s pričom. Govorila je da će se dogoditi neka smrt. Potom smo gledale neke crtane filmove i otišle smo da spavamo. Muž me je ujutro probudio i rekao da je u ulici pored naše izboden neki mladić i da je preminuo na licu mjesta. Stresla sam se. Pitala sam poslije Rozu odakle joj ideja da će biti ubistvo, ona je rekla da pojma nema o čemu pričam. Zaista se nije sjećala, vidjela sam to poslije po njenom ponašanju. To se dogodilo u januaru ove godine. Od tada više ništa slično nije spominjala svom drugu, a ni meni. Što ne znači da neće. Ali to užasno veče, odnosno jutro ostaće mi zauvijek u sjećanju”, napisala je Manuela Rios.

Nju su pratioci pitali da li je dijete i prije imalo neka predviđanja odnosno slične priče po kući.

“Roza nikad prije nije ovako pričala jer je skoro izmislila Dijega. Pratiću je u narednom periodu oko toga”, dodala je Manuela, piše “Objektiv“.

