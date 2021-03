Trudnica otišla na pregled, a ono što je doktor vidio na ultrazvuku ju je šokiralo – Nevjerovatan fenomen

Njihova imena su Rozalija i Noa i oni su produkt rijetkog fenomena koji se zove superfetacija. Rebekini blizanci su samo jedan od 14 primjera ikada rođenih na svijetu. Ona je zatrudnila dok je već bila trudna 3 sedmcie i rodila je zdrave blizance. Rebeka je saznala je da čeka blizance, ali da je jedan mlađi od drugog i to tačno tri sedmice.

Na svjetskom nivou je zabilježeno samo 13 slučajeva superfetacije prije rođenja Rozalije i Noe u septembru prošle godine. Rebeka je izjavila da je imala emotivni ringišpil jer je imala osjećaj da ljekari pokušavaju da dokažu da nešto nije u redu sa jednim od blizanaca jer je superfetacija veoma rijetka i neobična pojava. Oni su mislili na sitnijeg blizanca.

Ona i njen partner Ris Viver su saznali da će dobiti bebu još u februaru prošle godine, prije prvog zaključavanja Velike Britanije.

– Ponudili su mi rano snimanje sa sedam sedmica i Ris je mogao da prisustvuje jer su bolnice tada bile otvorene. Vidjeli smo našu malu bebu koja je bila veoma sitna i majušna. Rečeno nam je da čekamo jedno dijete. Poslije nekoliko sedmica, imala sam pregled i ultrazvuk u 12. sedmici trudnoće. Tada Risu nije bilo dozvoljeno da bude u bolnici jer je karantin počeo – kaže Rebeka.

Ova mama iz Troubridža u okrugu Vitšir u Engleskoj je doživjela šok kada su joj rekli da čeka blizance, ali su stvari postale još nevjerovatnije.

– Bilo je veoma očigledno da je jedan blizanac mnogo veći od drugog. Među njima je bila razlika u veličini od tri sedmice. Nisu mogli da razumiju šta se događa i zašto je razlika u veličini tako velika. Nakon brojnih pregleda, specijalista za blizance iz bolnice je došao do zaključka da sam ponovno ovulirala. U osnovi sam zatrudnila dok sam bila trudna – rekla je Rebeka.

Bili su veoma iznenađeni onim što su čuli, a onda je Rebeka otišla kući i tražila na Internetu pojam superfetacija. Paru je rečeno da je ova pojava veoma rijetka i da ih ima samo 13 na cijelom svijetu. Rebeka ima i kćerku Samer (14) iz prethodne veze, a svi su bili zabrinuti jer neki doktori nisu bili sigurni da je dijagnoza dobra. Bili su zabrinuti da sa manjom bebom nešto nije u redu ili se ne razvija pravilno.

– Bilo je to kao da su pokušavali da dokažu da nešto nije u redu, bili su uvjereni da to nije superfetacija. Naš se svijet srušio, nisam uopše mogla da uživam ​​u trudnoći, sve stvari u kojima bi trebalo da uživate ​​su nestale. Bilo je vrlo, vrlo zastrašujuće. Bio je to period stalnih uspona i padova. Kad nam je doktor rekao da ne misli da je to superfetacija, to nas je baš pogodilo – ispričala je.

Doktori su primijetili da postoji problem s pupčanom vrpcom blizanaca, pa je Rebeka primljena na carski rez u 33. sedmici trudnoće. Blizanci su rođeni 17. septembra. Noa je rođen sa 2,1 kg, a Rozalija sa 1,1 kilograma. Bebe su prve dvije i po sedmice života provele odvojene jer je Noa boravio u bolnici Bat, a Rozalija je odvedena na posebnu njegu u Bristol, pa su mama i tata morali da dijele vrijeme između svoje dvije bebe u odvojenim gradovima.

Dvije sedmice kasnije mala Rozalija je prebačena nazad u Bat bolnicu kako bi se ponovno srela sa svojim bratom Noom. Noa je proveo tri sedmice i tri dana na neonatalnoj intenzivnoj njezi, a Rozalija je tamo provela 95 dana prije nego što joj je napokon dozvoljeno da ode kući nešto malo prije Božića. Sve do skoro, njihovi roditelji su izbjegavali da pričaju sa prijateljima i široj familiji o njihovom rođenju, a kada su konačno postali sigurni da su bebe dobro. Rebeka sada dokumentira svoje blizance začete superfetacijom na svojoj Instagram stranici gdje dijeli slike i novosti o njima.

– Previše smo se bojali da bismo bilo šta rekli. Obavijestili smo samo bližu porodicu i bili smo veoma oprezni samo zato što smo se plašili da se nešto ne desi. Međutim, ipak je nešto dobro izašlo iz 2020. godine. To je najfascinantnije i najnevjerovatnije čudo koje se desilo baš nama. Osjećam se mnogo srećnom. Naš prijatelj je rekao da se Rozalija izborila za svoje mjesto u svijetu i da je to znak da je i trebalo da bude ovdje – zaključila je mama troje djece, prenosi “Informer“.

