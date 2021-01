JAKO MISTIČNO MJESTO U SARAJEVU: Znate li šta se desi kad ubacite novac kod “sedam braće”…

Zadužbina je Sulejman-paše Skopljaka, koji je 1815. izdao naređenje da se postojeće mezarje (groblje) ogradi zidom sa sedam prozora. Zanimljivost je u tome što se ne radi o rođenoj braći, već o ljudima koji su ubijeni pod različitim okolnostima i u različitim vremenskim periodima. Sarajlije kažu da su braća po nepravednim optužbama i istinskoj vjeri, a do danas je ostao običaj da ovo turbe posjećuju kako bi tu dali sadaku (milostinju u ime Boga) i zaželjeli želju, navodi Radio Slobodna Evropa, prenosi portal “Doznajemo“.

Ovo je bez sumnje jedno od najmističnijih i najzanimljivijih mjesta u glavnom gradu BiH. Turbe sedam braće u naselju Bistrik.

Prema podacima sa Wikipedije, turbe sedam braće je jedilerska tekija, koju je 1879. godine osnovao Sejfulah Iblizović. U početku je bila samo prostorija za čuvara turbeta sedam braće koju je sa turbetom podigao Sulejman-paša Skopljak oko 1815. godine. Tradicija kaže da je tu sahranjen neki šejh koji je došao sa sultanom Fatihom. Kasnije su tu sahranjena dva derviša osumnjičena i nevino pogubljena povodom krađe novca iz pašinih Saraja 1494. godine, a zatim i četiri kapetana koje je Mustafa-paša Dalbatan dao pogubiti što nisu bili pravovremeno obavijestili za najezdu vojske princa Eugena Savojskog na Sarajevo 1697. godine.

– Prvi kabur je od šejha Dugonje, osnivača cijelog ovog lokaliteta, kojeg je bio vlasnik i kojeg je uvakufio. On je bio suvremenik Gazi Isa-bega Ishakovića, osnivača Sarajeva. Drugo i treće, mezar, su sufije, ili putujući derviši – seadini, koji su došli u Sarajevo da ga zijarete (posjete). Četvrti, peti, šesti i sedmi, ova četvorica su ubijena nepravedno onog momenta kada je Eugen Savojski uletio u Sarajevo (1697. godine taj je princ i vojskovođa s trupama od oko 6.500 ljudi opljačkao i paljevinom uništio grad gotovo do temelja, op.prir.). Tadašnja vlasti ih je optužila da su oni krivi što nisu izdržali stražu. Kasnije će se ispostaviti da je Eugen Savojski ušao u Sarajevo s druge strane. I onda su svi znali da su oni ubijeni bezrazložno, da su nevini, da su mučenici. A radilo se o autoritetima vjerskim. I pošto su trojica i četvorica sedam, proziva se Jedileri. A sedmorica braće zato što su svi nepravedno ubijeni, odnosi se to na način na koji su stradali – objašnjava Mufid Garibija, arhitekt, koji dodaje da na svim sarkofazima ima tzv. sufijski sarug.

Sarajlije svakodnevno dolaze do ovog turbeta i često se pomole ili ubace novac te tako gaje običaj davanja sadake.

– Razlog je, to je neka sadaka specifična, zato što su ovdje ukopani nevini… I ovdje kad imaš nijjet neki hajr (namjeru za nešto dobro, op.prir.), želju, ubaciš novčić na svaka vrata, proučiš nešto iz Kur`ana i tako… – objašnjava Zineta Zuka, građanka Sarajeva.

Gospođa Mirsada Omerbegović priznaje da je njen razlog zašto dolazi na ovo mjesto jako ličan:

– Moja svekrva koja sad ima 94 godine čitav život je dolazila i na ovaj način pomagala ljudima koji su u potrebi. Kada je prestala izlaziti iz kuće, mene je zamolila da to nastavim…

