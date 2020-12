Stotine Indijaca u bolnici zbog misteriozne bolesti: “Počeli su naglo povraćati, pogotovo djeca”

Najmanje je jedna osoba umrla, a njih 227 je hospitalizirano zbog neidentificirane bolesti koja se pojavila u južnoj indijskoj državi Andhra Pradesh, javlja BBC.

Pacijenti su imali širok raspon simptoma: od mučnine, do napadaja i padanja u nesvijest, rekli su liječnici.

Dužnosnici još uvijek istražuju uzrok bolesti koja je tijekom vikenda zahvatila grad Eluru.

Ova se misteriozna bolest pojavila u jeku borbe s pandemijom koronavirusa, a Indija ima drugi najveći broj slučajeva u svijetu.

Andhra Pradesh je jedna od najpogođenijih indijskih država i ima više od 800.000 slučajeva koronavirusa.

No tokom ovog vikenda covid-19 nije bio uzrok brojnih hospitalizacija.

With more than 250 people now affected, the situation in #Eluru is worsening. I demand an impartial, full-fledged inquiry into the incident. Floods, cyclone or healthcare, the YSRCP Govt has been caught napping in emergency situations. (1/3)

— N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) December 6, 2020