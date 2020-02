Veličanstveno nebo nad Sibirom je prizor od kojeg zastaje dah

View this post on Instagram

🌈 И снова – радужные облака ⛅ Горный Алтай. ⠀ Rare optical phenomenon of Iridescence (Iridescent Clouds). Russia, Altai Mountains. ⠀ ☁️ Про разнообразные и необычные виды облаков я уже писала не раз, выкладывала удивительные фотоснимки, но этот вид облаков – пожалуй один из самых визуально-необыкновенных. ⠀ 🌈 ИРИЗАЦИЯ в облаках (от греческого "Ирис" – радуга). Iridescent clouds. ⠀ Иризация (радужные облака) – довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся "вблизи" Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Явление обусловлено дифракцией света на каплях облаков. ⠀ Облака на моей снимках настолько тонки, что напоминают скорее кружева, нежели обычные облака. Сила ветра на этой высоте была высока и рисунок облачного плетения менялся каждую секунду (жаль я не сделала тайм-лапс). ⠀ Эту красоту я сняла рано утром над священной горой Горного Алтая и самой высокой горой Сибири – Белухой в декабрьские дни 2019-го г.. И эти два чудесных совпадения я и считаю очередной удачей. ⠀ Опаловые медузы… Радужная вуаль… Гигантские радужные мыльные пузыри… ⠀ Не верите в такие чудеса? Погуглите 😄 ⠀ ☝️ Пысы: кстати, иризация может быть и на конденсационных следах самолётов и на облаках в свете Луны. Снимки радужных облаков вокруг Луны есть в моих постах выше ⬆️ ⠀ ☝️ Пыпысы: чтобы увидеть Радужные облака настолько яркими, смотреть на них нужно через солнцезащитные очки или как я – через поляризационный фильтр объектива, иначе от яркости вы можете повредить глаза.