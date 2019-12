Neidentifikovane letjelice uočene na snimcima tajne američke baze

Satelitske fotografije snimljene 6. decembra ujutro pokazuju najneobičniji prizor: 12 neobičnih objekata koji stoje ispred isto toliko hangara u dijelu baze koji se rijetko koristi i o kojem se malo zna, piše “Sputnik“.

Ovaj nivo aktivnosti u “Tonopi“ podjednako je neobičan kao i izgled nepoznate letjelice, koja nije bila primijećena ni prije ni poslije, izvjestio je portal „Drajvs Tajler rogovaj“, koji je otkrio letjelice.

„Tonopa“ se nalazi na sjevernoj ivici „Testirnog i trenažnog poligona Nevada“, kao dio većeg kompleksa vazduhoplovnih baza „Nelis“ koji obuhvata zloglasnu „Oblast 51“.

Ovdje je testirano i skladišteno mnoštvo najtajnijeg i tehnološki najkompleksnijeg oružja u SAD, uključujući i atomsku bombu, lovca F-117 „najthok“ i njegov eksperimentalni primjerak, i niz visokotehnoloških špijunskih aviona, tako da je zapažanje nečeg novog i neobjašnjivog možda i očekivano.

U stvari, nekoliko zvanično povučenih F-117 i dalje leti iz baze. Vjerovatno se koriste za radarske testove za profiliranje kako bi poboljšali Pentagonovo razumijevanje stelt tehnologije. Međutim, „Rogovaj“ brzo odbacuje ideju da bi ti misteriozni objekti mogli biti avioni „najthok“, jer su oni obično smješteni na drugom mjestu u bazi i nikada nisu bili toliko brojni.

Neke druge opcije uključuju stelt dronove poput „Lokid Martin RK-170 Sentinel“ ili neku nepoznatu letjelicu. „Rogovaj“ napominje da, s obzirom na to kako sjenke padaju preko slike i uzimajući u obzir nisku trometarsku satelitsku rezoluciju, moguće je da objekti samo djelimično vire iz hangara. Moguće je da su to i velika vozila koja se koriste i za simuliranje protivničkih sila. Mada, zagonetno je i to što su raspoređeni po obrascu.

Ako su veći avioni čiji su prednji dijelovi štrčali iz hangara, to bi mogao biti glavni znak da su to neimenovane bespilotne letjelice, koje rješavaju probleme sa satelitskim vezama, kako bi mogle da lete na daljinu, napominje „Rogovaj“.

U prošlosti su satelitski snimci bili zamagljeni, što je „Rogovaj“ primijetio 2018. godine, kada je na fotografiji „Tonopa“ profil aviona namjerno sakriven. To može dovesti do incidenta u nacionalnoj bezbjednosti, kao kada su „Guglove mape“ u februaru odale tajne tajvanske lokacije za vazdušnu odbranu.

