Novo geološko istraživanje otkrilo je pravi razlog izumiranja dinosaura

Ako pitate naučnike, glavni razlog zašto više ne postoje dinosauri leži u udaru asteroida koji je prije 66 miliona godina udario u Zemlju. Pitanje je, doduše, koji je tačan redoslijed događaja koji su doprinjeli izumiranju nekadašnjih vladara Zemlje. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja objavljenog u Proceedings of the National Academy of Sciences, glavni uzrok bilo je globalno zahladnjenje.