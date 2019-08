Lovac na paranormalno kupio kuću u kojoj je počinjen nazapamćen zločin

Loading..

Vila je stavljena na prodaju za skoro dva miliona dolara uoči godišnjice zvjerskih ubistava koja su se desila 10. avgusta 1969. godine, piše “Blic“.

Kuća u koju su se te noći Menson i njegovi sljedbenici ušunjali i noževima ubili sredovječan bračni par koji nisu poznavali, nalazi se na adresi Beverli Drajv 3311 i površine je oko 550 kvadrata. Okućnica je građena u mediteranskom stilu dvadesetih godina prošlog vijeka, sa dvije spavaće sobe i dva kupatila, bazenom, italijanskim pločicama, natkrivenom terasom i okružena je prostranim dvorištem.

U oglasu nije spomenut razlog zbog kojeg je ovo imanje poznato, a prema kalifornijskim zakonima niko nije ni dužan to da navede, jer se to traži samo ako se ubistvo dogodilo u posljednje tri godine.

Za Bagansa krvava prošlost kuće nije bila problem. Naprotiv, on je bio zainteresovan za kupovinu čim je vidio da je stavljena na prodaju.

To je prelijepo mjesto sa mračnom i krvavom historijom, ali me je zaintrigirala jaka energija koju sam osjetio tu. Veoma je misteriozna – rekao je on.

Ipak, lovca na paranormalno privikle su i ‘ovozemaljske ljepote’ kuće.

– Kada sam prvu put posjetio imanje oduševio me je panoramski pogled iz prednjeg i zadnjeg dvorišta. Oduzima dah – rekao je on za “Biznis insajder”.

