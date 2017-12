Događaji koji slute sreću: Ako pomogneš bubi koja se izvrnula na leđa da se okrene i ode, sedam si svojih grijeha okajao…

Znamenja odnosno predskazanja su oduvijek privlačila pažnju astrologa, religioznih sljedbenika i znatiželjnika, ali njihovo istinsko tumačenje nije tako lako. Zašto prelazak mačke preko ceste i prelet vrane s lijeve strane donose nesreću, je li uvijek tako i pod kojim okolnostima?

Jedno od objašnjenja nalazi se u drevnom vedskom spisu Šrimad Bhagavatamu: naša materijalna stvarnost i percepcija svijeta pomoću mirisanja, gledanja, probanja itd. postupno se razvija iz suptilnog stanja uma u grubu stvarnost kad duša pomoću ega unese svoju svjesnost u materijalnu energiju, piše “Atma“.

Zato i stoji izjava da je materijalno postojanje vrsta sna. U snu, početak noćne more prate znamenja nepovoljnih situacija. Isto tako, naša stvarnost ukazuje na početak karmičke noćne more i to pomoću nepovoljnih znamenja ili pojava. Određene suptilne misli ili događaji postupno vode do grubih rezultata.

Sve počinje od percepcije. Povoljne energije u vrlini donose povoljne rezultate, a one u neznanju i tami donose negativne rezultate.

Miješanjem takvih odlika postupno se ogleda određeni događaj, ali prije toga nastaju simptomi, kao što kod tijela – prije nego što oboli – dolazi do određenih znakova.

Shvaćanje znakova iz prirode zahtijeva određenu intuiciju. Kako sve to funkcioniše može se vidjeti na sljedećem primjeru. U Indiji postoji gušter koji se zove tiktik, jer ispušta takav zvuk. Ako se začuje tokom razgovora, onda se ono što je zadnje izgovoreno smatra istinom…

Jedna priča to lijepo ilustruje: dvojica mladića su htjeli da isprobaju đjotišija (astrologa) i dali su mu horoskop mrtvaca. U tom trenutku je gušter tiktik pao sa zida na ventilator i poginuo. Naravno, po čitavoj je sobi nastao haos.

Pogledavši duboko u horoskop, astrolog je zaključio da je to horoskop mrtvaca.

Mladići se nisu dali smesti, pa su ga upitali kako je on umro. Upravo u tom trenutku, astrolog je ispred kuće ugledao čovjeka koji je uz velik napor vukao kravu za konopac kojim je bila vezana oko vrata. Astrolog je odmah shvatio ovo znamenje i rekao da se čovjek objesio (što se na kraju ispostavilo tačnim).

Postoji puno primera o znamenjima, ali navest ćemo najpoznatija na ovim područjima…

Biljke

Djetelina – Sretne su one s 4, 6, 8 i 9 listova. Što je više listova to je više sreće. Nesreću donose djeteline s 5 i 7 listova, te ukoliko ih pronađete, trebate ih uništiti. Više sreće donese ona djetelina koju slučajno nađete, nego one koje namjerno tražite. Kad pronađete srećnu djetelinu treba je otkinuti noktima ili zubima, te je staviti u svilenu maramicu i nosite uz srce, a o njoj nikome ne pričati. Sretna djetelina s devet listova veoma je rijetka, a nosi se uz sebe i noću i danju.

Pšenični klas – Rijetko je dvostruk, trostruk ili višestruk, ali ako se slučajno pronađe, donosi sreću. Parni klasovi donose sreću u novcu i nose se uza sebe, a neparni sreću u ljubavi, ali se ne nose sa sobom.

Slamka s klasom – Pred vratima znak je dolaska muškog gosta u kuću, a bez klasa je ženskog gosta.

Kad se o tebe zakači nekakva grana, znak je da te neko obožava. Granu ne treba pregaziti, nego rukom skloniti. Cvijet hrena, ako ga nosiš uz sebe, tjera nepoželjne prosce. Prvu ljubičica koju u proljeće nađeš, pojedi, jer će te ove godine voljeti tvoji najbliži.

Glogova šipka na kući, štiti ukućane.

Životinje

Ako pomogneš bilo kojoj životinji u nevolji, dobročinstvo će ti se vratiti. Kad ti crna mačka pređe preko puta, na putu nećeš imati sreće. Kad ti na putu u susret dođe pas, posao ćeš s uspjehom obaviti.

Kad sretneš svinje, započeti posao donijeće ti dobitak. Ako čuješ kukavicu da kuka, a imaš uza sebe novaca, imaćeš ga onda i cijele godine. Ako ga nemaš uz sebe, te ga godine nećeš ni steći.

Ako gavran ili više njih lete prolete nad tvojom glavom i grakću, čuvaj se nesreće.

Glas sove nagoviještava bolest. Ako je sjela na tvoju kuću, neko će iz kuće biti bolestan. Tamo gdje sove pjevaju, zakopano je blago. Ako ga želiš iskopati, za vrijeme kopanja ne smiješ govoriti.

Kad vidiš rodu da mirno sjedi ili stoji na krovu tvoje kuće, u kuću će ti se useliti mir i sreća. Kad čuješ rodu da klepeće, imat ćeš štete u kući.

Sjenica čuva kuću od groma i vatre, ako se na nju naseli. Kad pomogneš bubi, koja se izvrnula na leđa, “sedam si svojih grijeha okajao“.

Onaj na koga padne gusjenica biće ljut na svoje bližnje. Ako sretneš riđeg konja, još tog dana vidjećeš dragu osobu. Ako sretneš bijelog konja, daćeš novac.

Pauka vidjeti ujutro, znači nesreća i brige. Vidjeti ga o podne, znači da će se sve lako riješiti, a vidjeti ga navečer je sreća. Kad pauk na tebe padne iz zraka, dobit ćeš radosne vijesti.

Miševi koji žive u rudnicima i tunelima ne smiju se ubijati. Svojim bijegom nagoviještavaju nesreću. Kada pijetao kukuriče pred kućnim vratima, doći će gosti.

Kada pas čuvar u noći zavija, smrt obilazi kuću.

Kada lastavica savije gnijezdo pod krovom kuće, u taj dom ući će mir.

Predmeti

Stara potkovica donosi sreću. Kad je pribijena na kuću, čuva je od nesreće. Kad makaze padnu na pod, i zabodu se, u kući će biti svađe.

Ako padne nož, pa se zabode, doživjećeš nevjeru od osobe koju voliš. Prilikom vraćanja posuđene igle, ne zahvaljuj, jer u protivnom ćeš se posvađati s tom osobom.

Kad posudiš lijek, ne kaži hvala, jer inače lijek neće djelovati. Ako se na sto stavi obuća, nadaj se bolesti.

Zamrsi li ti se konac kod šivanja, dobićeš nenadani poklon. Prospe li se so po stolu, mora se pokupiti nožem u tanjir, kako bi se izbjegla svađa u kući.

Ako se razbije čaša za stolom ili ako pri kucanju prsne, biće sreće. Razbijeno kuhinjsko posuđe donosi sreću i blagostanje. Što sreća više ulazi u kuću, to staklo i porcelan više pucaju.

Razbijeno ogledalo treba pokupiti i baciti, jer ako se razbijeno upotrebljava, onda donese sedam godina nesreće. Kad sa zida padnu stvari bez ikakvog vidljivog uzroka, to je opomena na zlo. Gdje se sto ljulja, u toj kući žena vlada.

Kad nekome daješ svoju adresu, a pritom slomiš olovku ili tintom umrljaš papir, tad je radije nemoj dati, pa ćeš izbjeći neprijatnosti.

Običaji

Kad se četvoro ljudi pri rastanku rukuju, pa se ruke ukrste, doći će do svađe i razdora. Ako pokisne dijete dok još nije napunilo godinu dana, biće slabašno.

Kad stranac ode iz kuće, a da nije sjeo, odnijet će mir iz kuće. Kad je 13 osoba za jednim stolom, neko će se od njih razboljeti.

Kad ujutro ustaješ, ne ustaj na lijevu nogu, da ne bi cijeli dan bio zlovoljan. Umivati se s nekim iz jednog umivaonika ili brisati se s jednim peškirom, znači svađu.

Grbavac donosi sreću. Ako ga sretnete, taj dan će vam biti sretan. Ukoliko taknete grbavčeva leđa, a da on to ne osjeti, bićete u svemu “srećne ruke”, sve dok ne operete tu ruku.

Čuješ li u noći da ti neko kuca na vrata, a uzrok ne možeš protumačiti, nagovještaj je zla.

Kad ujutro izlaziš iz kuće, pazi ko ti dolazi u susret: Djeca donose sreću i radost cijeli dan. Mladić i djevojka znak su da taj dan neće biti nesrećan. Muškarac i žena predstavljaju da sve u danu neće proći po tvojoj želji. Ako je mnogo starijih ljudi, tog ćeš dana biti ljut.

Ako ti se još izjutra dogodi neka nezgoda, tog dana ne započinji ništa važno. Kad si krenuo na put pa se moraš vratiti po nešto što si zaboravio, od tog puta ne očekuj koristi.

Kad prvi put spavaš u tuđem krevetu, zapamti što sanjaš, jer će ti se taj san ispuniti. Prve noći što sanjaš u novom stanu, ispunit će ti se.

Kad se dvoje sudare glavama u želji da nešto podignu, zavoljeće se.

