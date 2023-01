Znakovi da ste pronašli pravog muškarca: “Prvi znak je da ne želite nikog osim njega”

Ne vjerujete da je to stvarno U početku ne razumijete svohja osjećanja. Čini vam se da sanjate jr ste preplavljeni radošću i srećom i u nekom trenutku počinjete da se bojite da će se desiti nešto loše. Bojite se da bi mogao otići. To su prirodna osjećanja. Snaga vaših osjećanja može da vas uplašiti, plus što na to utile emocionalni prtljag iz vaših prošlih veza. Treba vremena da se smirite i shvatite da ta osoba ne ide nikuda i da je sve stvarno.

Sve što vam je nekada smetalo postalo je normalno ili zabavno Ugodno vam je sa njim. Ne treba da vam bude neugodno kada iznenada hrknete ili podrignete. Možda vam je u tom trenutku neprijatno ali kasnije ćete se zajedno smijati tome. Kada pronađete pravog muškarca on vam to sigurno neće zamjeriti.

Brinućete za njega Plašićete se za njega. Kada je on na putu ili sa prijateljima nećete moći zaspati bez njegove poruke ili poziva, moraćete se uvjeriti da je na sigurnom. Vaš najveći strah je da mu se moće dogoditi nešto loše, u stanju ste žamišljati i najgore scenarije kada vam se ne javi.

Zračićete pozitivnom energijom koja će privući samo dobre stvari Iznenadićete se koliko privlačna može biti vaša energija. Privući će nove mogućnosti i nove ljude. Ali tek kada zaista upoznate svog muškarca, unutrašnje stanje se odražava izvana, postajete sigurni u sebe i zračite. Naročito kada imate podršku voljene osobe koja vas inspiriše da rastete i radite divne stvari.

Prestanete da tražite Kada pronađete pravog muškarca nesvjesno prestajete gledati sve oko sebe, prestajete čak i procjenjivati nekoga kao potencijalnog partnera i zaustavljate bilo kakav flert prema vama. Ne zanima vas niko drugi i želite da ojačate svoju vezu.

Univerzum je na vašoj strani U svim vezam postoje poteškoće, ali kada ste sa svojim muškarcem uvijek pronađete riješenje za probleme. Kao da se sve zvijezde poklapaju jer oboje težite ka istom cilju u vezi.

Cijenite male trenutke Nećete brinuri kakvu ćete sliku podjeliti na društvenim mrežama kako biste pokazali svima svoju ljubav. Vi ćete da zaštitite svoju sreću i čuvaćete je samo za sebe. Neće vas zanimati mišljenje drugih ljudi. Skupljaćete uspomene i utiske a ne fotografije za društvene mreže. prenosi infopult

